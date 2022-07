Ar galima laukti sankcionuojamų prekių tranzito keliais tarp Rusijos ir Kaliningrado draudimo panaikinimo? EK atstovai nekomentuoja

Europos Komisijai (EK) dar praėjusią savaitę pateikus gaires, kuriomis į Kaliningrado sritį ir iš jos per ES teritoriją leista geležinkeliais gabenti dalį sankcionuojamų prekių, Rusija nori, kad toks leidimas atsirastų ir kelių transportui. Ar taip galėtų nutikti – EK nekomentuoja.

Nors liepos 13 d. EK pateiktos gairės ir vėl leido atnaujinti sankcionuojamų prekių tranzitą geležinkeliais tarp Kaliningrado srities ir Rusijos, tranzitas keliais liko uždraustas.

Į tai praėjusią savaitę reaguodamas Kaliningrado srities gubernatorius Antonas Alikhanovas teigė, kad klausimas dėl tranzito nėra išspręstas.

„Mes ir toliau sieksime visiško apribojimų panaikinimo“, – aiškino gubernatorius.

LRT.lt dėl šio klausimo, ar EK nežada svarstyti panaikinti draudimą Rusijos vežėjams keliais tarp Rusijos ir Kaliningrado tranzitu gabenti sankcionuojamas prekes, kreipėsi į EK pareigūnus ir sulaukė trumpo atsakymo.

„Komentarų dėl Rusijos išsakytų teiginių nekomentuosime. Remiantis dabartinėmis ES priemonėmis, sankcionuojamų prekių tranzitas keliais, Rusijos vežėjams nėra leidžiamas“, – atsakyme portalui LRT.lt rašė EK atstovas spaudai Danielis Sheridanas Ferrie.

Kaliningradas / AP nuotr.

Paprašius patikslinti atsakymą, atsiribojant nuo Rusijos atstovų teiginių, ES pareigūnai pateikė platesnį, tačiau vis tiek nekonkretų atsakymą.

ES pareigūnai dar kartą priminė, kad Rusijoje įsisteigusioms kelių transporto įmonėms draudžiama vežti sankcionuojamas prekes tranzitu tarp Kaliningrado srities ir Rusijos.

„Valstybės narės turi imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų užkirstas kelias bet kokioms įmanomoms Reglamento apėjimo formoms per Kaliningrado anklavą. Be to, valstybės narės turėtų toliau stebėti abipusius prekybos srautus tarp žemyninės Rusijos ir Kaliningrado, visų pirma tikrindamos, ar laikui bėgant tranzito apimtys labai nepadidėja. Narės turėtų vykdyti tikslinę, proporcingą ir veiksmingą kontrolę ir atlikti kitas reikalingas priemones“, – rašoma ES pareigūnų atsakyme.

Kaliningradas / AP nuotr.

G. Landsbergis tikisi, kad nuolaidžiavimų nebus

To paties, ar galima tikėtis tranzito draudimo keliais panaikinimo žurnalistai penktadienį klausė ir užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio.

„Aš noriu tikėti, kad ne (nebus taikomos nuolaidos kelių tranzitui – LRT). Tačiau tai yra tik mano nuomonė. Noriu pabrėžti, kad Europos Komisija turi teisę išaiškinti ir paleisti išaiškinimus tokius, kokius jie mano esą reikalingus. Geriausia, kad jūs šį klausimą užduotumėt Europos Komisijai. Tai yra jų kompentencijos klausimas.

Gabrielius Landsbergis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Aš, kaip politikas, noriu tikėti, kad jokių palengvinimų, jokių nuolaidų nebus daroma“, – penktadienį Seime žurnalistams sakė G. Landsbergis.

LRT.lt primena, kad birželio 17 d. įsigaliojo ES sankcijos plieno bei juodųjų metalų prekėms iš Rusijos. Nuo liepos 10 d. apribojimai pritaikyti gabenant cementą, alkoholį ir įvairias prabangos prekes. O nuo rugpjūčio 10 d. taip pat turi įsigalioti kitų prekių – anglies ir kito kietojo iškastinio kuro gabenimas iš Rusijos per ES teritoriją.

Sankcionuojamas prekes pagal naują EK išaiškinimą, neviršijant pastarųjų 3 metų apimčių vidurkio, tarp Rusijos ir Kaliningrado dalies bus leidžiama gabenti geležinkeliais, tačiau šių prekių gabenimas tranzitu keliais vis dar lieka uždraustas.