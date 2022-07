Lietuviškos kosmetikos įmonė – komiškoje situacijoje: Prancūzijos šampano gamintojai pareikalavo nebenaudoti pudros pavadinimo „Champagne“

Kosmetikos įmonė „Uoga Uoga“ neseniai sulaukė laiško iš Prancūzijos, kuriame nurodyta nebenaudoti bendrovės gaminamos mineralinės pudros pavadinimo „Champagne“. Taip esą pasitelkiamas prabangus Šampanės regiono įvaizdis, o ir yra klaidinami vartotojai.

Šampanės regiono komitetas „Comité Champagne“ LRT.lt nurodė, kad šis pavadinimas turi būti naudojamas tiksliai ir teisėtai.

Per pusmetį privalo pakeisti pavadinimą

Kaip LRT.lt pasakoja lietuviškos kosmetikos įmonės atstovė Miglė Šilienė, bendrovė sulaukė oficialaus rašto, kuriame nurodyta, jog prancūzai gina Šampanės regiono teises, todėl prašo pavadinimo „Champagne“ įmonės produkcijoje nebenaudoti.

„Jų nurodyta priežastis – mūsų produktas gali klaidinti vartotoją dėl savo kilmės ir pobūdžio, nes gali būti siejamas su jų regionu. Šis pavadinimas gali būti naudojamas tik vynui ir gėrimui iš šio regiono įvardinti, o mes esą taikomės į jų sukurtą reputaciją“, – pasakoja M. Šilienė.

Mineralinė pudra / „Uoga Uoga“ nuotr.

Įmonės atstovė susiklosčiusią situaciją vadina komiška ir tvirtina, kad minėtu pavadinimu tėra siekiama atspindėti gaminio atspalvį.

„Mums atrodo, kad niekas mineralinės pudros nesieja su šiuo gėrimu ir negalvoja apie vynuogynus Prancūzijoje. Kitas dalykas, spalvoms apibūdinti vartojami tam tikri pasakymai. Mūsų pudros turi daugybę pavadinimų ir jie visi poetiški.

Pavyzdžiui, mes turime pudrą, kuri vadinasi „Šokolado!“, turime pudrą, kuri vadinasi „Liepų medus“, turime pudrą, kuri vadinasi „Gintarinės smiltys“. [...] „Šampanas“ taip pat susijęs su spalva. Tarkime, būna šampaninės vestuvinės suknelės“, – kaip pavyzdį pateikia M. Šilienė.

Šampanas / BNS nuotr.

Paklausus, ar bendrovė galėtų pakoreguoti pavadinimą „Šampanas“ ir, pavyzdžiui, pakeisti jį į „Prašau šampano“, Šampanės regiono atstovų atsakymas buvo neigiamas.

„Jie mums parašė, kad bet kokiame kontekste naudojamas žodis „šampanas“, nesvarbu, ką prirašai, vis tiek yra iliuzija ir bandymas susisieti su jų prabangiu gėrimu, o to daryti mes esą negalime“, – sako M. Šilienė.

Įmonė svarstė, ar šiuo atveju vertėtų ieškoti teisybės, tačiau nusprendė to nedaryti ir nusileisti.

„Truputį pasigilinome į panašias situacijas. Jeigu tokie garsūs prekės ženklai ima ieškoti teisybės, dažniausiai jie tuos mažiukus ir „suvalgo“, ir priverčia pavadinimą pakeisti“, – pastebi M. Šilienė.

Mineralinė pudra / „Uoga Uoga“ nuotr.

„Mums visa tai atrodo absurdiška, nes jie sako, kad žmogus tai gali sieti su Šampanės regionu, bet visi žino, kad Šampanės regione auginama specifinė vynuogių rūšis, o mūsų pudros neturi nieko bendra nei su vynuogėmis, nei su Prancūzija“, – taip pat sako ji.

Įmonės atstovė neslepia, kad bet koks kreipimasis į teisininkus kainuotų daug energijos ir lėšų.

„Priėmėme sprendimą pakeisti pavadinimą į „Burbuliukai“ (angl. Bubbles). Nesmagu, kad būtent šis atspalvis – „Šampanas“ – buvo pats populiariausias, nemažai eksportuojamas. Šiek tiek nerimaujame, kaip klientai jį identifikuos“, – pažymi M. Šilienė ir priduria, jog buvo sutarta, kad įmonė produkto pavadinimą pakeis per pusmetį.

Prancūzijos šampano gamintojai / Nicko Jacobs/Unsplash nuotr.

Šampanės regiono komitetas: pavadinimas turi būti naudojamas tiksliai ir teisėtai

Kaip LRT.lt nurodo Šampanės regiono komiteto atstovas Alexandre Arnaud, minėtai viešajai įstaigai yra pavesta užtikrinti, kad pavadinimas „Champagne“ būtų naudojamas tiksliai ir teisėtai.

„Šis pavadinimas siejamas su labai patraukliomis vertybėmis, tokiomis kaip prabanga, klasė, aukšta kokybė. Ši idėjų asociacija buvo sukurta sunkiu Šampanės vynuogių augintojų darbu. Jie ne tik sukūrė Šampanės vyną, bet ir pastaruosius 250 metų tobulino, propagavo ir saugojo šį išskirtinį produktą“, – akcentuoja A. Arnaud.

Vynuogynas / Asociatyvi / Vida Press nuotr.

Jis sako suprantantis, kad iš pirmo žvilgsnio draudimas naudoti šį pavadinimą produktams, kurie nėra nei gėrimai, nei maistas, pavadinti gali atrodyti keistai. Vis dėlto Europos reglamentas, pabrėžia A. Arnaud, suteikia apsaugą kilmės vietos nuorodoms nuo panašių produktų.

„Manome, kad taip yra ir „Uoga Uoga“ produktų atveju, nes jie ne tik nurodo šampano spalvą, bet ir šampaną kaip savo produktų pardavimo nuorodą. Nors vienkartinis pavadinimo „Champagne“ vartojimas nesusijusiam produktui įvardinti gali būti nekenksmingas, jo vartojimas tūkstančiams produktų, kurie neturi nieko bendra su šampanu, prisideda prie jo reputacijos silpninimo.

Šampanas / G. Skaraitienės/BNS nuotr.

Būtent ši su pavadinimu „Champagne“ susijusio išskirtinumo silpnėjimo rizika pateisina mūsų veiksmus. Be to, norime, kad vartotojai nebūtų apgaudinėjami, nes jie gali pamanyti, kad produkto sudėtyje yra šampano arba jis susijęs su šampano vynais, nors taip nėra“, – komentuoja A. Arnaud.

Teisininkė: žodžiui „Champagne“ taikoma specifinė teisinė apsauga

Advokatų kontoros „Triniti Jurex“ partnerė Vilija Viešūnaitė taip pat tvirtina, kad žodžiui „Champagne“ taikoma specifinė teisinė apsauga – taip gali būti žymimas tik gėrimas, kuris pagamintas tam tikrame Prancūzijos regione iš ten augančių vynuogių.

„Ir nors kosmetikos prekė nėra taurusis gėrimas, šiuo atveju vartotojas gali būti suklaidintas, kad prekės sudėtyje yra šampano gėrimo (kodėl gi ne?) arba kad prekė pagaminta tame pačiame Šampanės regione.

Šampanas / V. Skaraičio/BNS nuotr.

Be to, naudojant gerai žinomus prekių ženklus kitoms nei to gamintojo prekėms, yra naudojamasi prekių ženklo reputacija, o tai yra draudžiama tiek prekių ženklų įstatymo, tiek konkurencijos teisės. Jeigu prekių ženklo naudojimas yra neteisėtas, prekių ženklo savininkas įgyja teisę į nuostolių atlyginimą – tai gali būti dalis pelno arba negautų pajamų, o tam tikrais atvejais ir nesumokėtas licencijos mokestis“, – komentuoja V. Viešūnaitė.

O štai praėjusiais metais V. Putinas pasirašė įstatymo pataisas, kuriomis buvo uždrausta ant Rusijoje importuojamo gėrimo etikečių naudoti žodį „šampanas“. Pagal minėto įstatymo pataisas, žodis „šampanas“ turėtų būti keičiamas terminu „putojantis vynas“. Minėtas terminas gali būti naudojamas tik esą kaip „Rusijos šampanas“, pagamintas Rusijoje.

Tąkart tai papiktino šampano gamintojus Prancūzijoje, tačiau Prancūzijos šampano gamintoja „Moet Hennessy“ šampano butelius, eksportuojamos į Rusiją, pradėjo žymėti kaip „putojantį vyną“.