Per du metrus nuo aviakatastrofos: aviacijos ekspertas įvardijo pagrindines skrydžio klaidas

Dėl neteisingai skrydžių kontrolės pateiktų duomenų tragedija vos nesibaigė Maltoje registruotos bendrovės „Airhub Airlines“ gegužę vykdytas skrydis su 172 keleiviais lėktuve. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto ekspertas Vincas Šnirpūnas įvardijo pagrindines klaidas, kurių buvo galima išvengti.

LRT.lt primena, kad neseniai buvo paviešinta Prancūzijos civilinės aviacijos saugos tyrimų ir analizės biuro ataskaita apie vos tragedija nepasibaigusį skrydį.

2022 m. gegužės 23 d. iš Švedijos, Stokholmo, į Paryžiaus Šarlio de Golio oro uostą skristi pakilęs Maltoje registruotos bendrovės „Airhub Airlines“ lėktuvas „Airbus 320-200“ vykdė „Norwegian Air Sweden“ užsakomąjį skrydį.

„Norwegian Air Sweden“ / J. P. Mascanfroni / „Unsplash“ nuotr.

Kaip rašoma Prancūzijos civilinės aviacijos saugos tyrimų ir analizės biuro paskelbtoje ataskaitoje, apie 11:30 val. vietos laiku lėktuvas, esant prastoms oro sąlygoms, ėmė artėti prie Paryžiaus Šarlio de Golio oro uosto kilimo ir tūpimo tako.

Prieš nusileidimą orlaivio įgula susisiekė su skrydžio dispečeriais, o šie klaidingai nurodė aukščiamačio slėgio duomenis (angl. Altimeter Pressure Settings) ir vietoj 1001 hPa skrydžių kontrolė nurodė pasirinkti 1011 hPa.

Lėktuvo kokpitas / D. Lohmar / „Unsplash“ nuotr.

Dėl šios priežasties orlaivis leidosi 76 metrais žemiau, nei turėtų, ir, likus dar 1,5 km iki nusileidimo tako, orlaivis tik per plauką nesudužo, mat buvo pasiekęs vos 1,82 m aukštį, rašoma ataskaitoje.

Supratę, kad kažkas ne taip, pilotai staigiai pradėjo kilti į viršų.

Leidžiantis antrą kartą dispečeriai pateikė jau tikslius aukščiamačio slėgio duomenis, tačiau pilotai to neužfiksavo. Orlaivis ir vėl leidosi per žemai. Šį kartą suveikus aukščio įspėjimo sistemai (angl. Minimum Safe Altitude Warning) ir pastebėję žemę pilotai šiek tiek pataisė skrydžio trajektoriją ir nusileido sėkmingai.

Pirmojo nusileidimo planas / BEA nuotr.

Pažymima, kad per incidentą nesuveikė vietovės suvokimo ir įspėjimo sistema (angl. Terrain awareness and warning system), be to, nors ir buvo prastos oro sąlygos, kilimo ir tūpimo tako šviesos buvo išjungtos.

Nelaimę galėjo lemti virtinė atsitiktinumų

Su Prancūzijos civilinės aviacijos saugos tyrimų ir analizės biuro paskelbta įvykio ataskaita susipažinęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto ekspertas, lektorius Vincas Šnirpūnas pažymi, kad orlaivio nutupdymas yra pati sudėtingiausia skrydžio dalis. Pilotai privalo apdoroti daug informacijos, greitai reaguoti į besikeičiančias sąlygas, todėl ir klaidų čia gali pasitaikyti daugiau.

Anot V. Šnirpūno, pagrindinė priežastis, kodėl vos neįvyko nelaimė, yra bloga komunikacija tarp skrydžio dispečerių ir pilotų.

Vincas Šnirpūnas / Asmeninio archyvo nuotr.

„Neteisinga, nekokybiška skrydžio įgulos ir skrydžio vadovų komunikacija. Nebuvo pastebėta, kad neteisingai perduota informacija dėl aukštimačio slėgio duomenų. Nė vienai pusei nekilo abejonių, kodėl tas tūpimas yra toks nestandartinis. Mane neramina dar ir tai, kad, net nepavykus pirmajam nusileidimui ir pradėjus daryti antrą nusileidimo manevrą, nei viena, nei kita pusė nemėgino išsiaiškinti, kas yra blogai“, – sako ekspertas.

Anot jo, klaidą dispečerio pokalbyje su orlaivio įgula galėjo išgirsti ir kiti orlaiviai, esantys netoli oro uosto, tačiau niekas to nepastebėjo.

„Kiti lėktuvai, kurie skrido ir klausėsi pokalbio, taip pat neužfiksavo, kad buvo padiktuotas blogas slėgis. Aš pats turiu piloto licenciją ir skrisdamas visada klausausi, kokia komunikacija vyksta su kitais orlaiviais. Jei išgirsti, kad buvo neteisingai padiktuoti duomenys, į tai atkreipi dėmesį. Kiti orlaiviai šioje situacijoje galėjo sureaguoti, kad dispečeriai klaidingai padiktavo duomenis, bet to nepadarė“, – galimas klaidas vardija V. Šnirpūnas.

Vilniaus oro uostas / D. Umbraso / LRT nuotr.

Skrydžio įgula, anot eksperto, taip pat galėjo sužinoti slėgio duomenis anksčiau, jau artėdama prie oro uosto, tačiau arba neišgirdo, arba į tai neatkreipė dėmesio.

Neįjungti kilimo ir tūpimo tako žibintai

Lektorius V. Šnirpūnas atkreipia dėmesį, kad klaida galėjo įvykti ir dėl kalbos barjero, mat dispečerių skaičių tarimas galėjo būti neaiškus. Nepadėjo ir tai, kad Prancūzijoje dispečeriai mėgsta kalbėti prancūzų kalba.

Tą rodo ir ši situacija, kada dispečeriai neteisingai padiktavo duomenis „Airhub Airlines“ įgulai, o vėliau, susisiekus su „Air France“ pilotais, prancūziškai buvo padiktuotas tinkamas slėgis.

Vilniaus oro uostas / D. Umbraso / LRT nuotr.

„Tai tikrai nepadėjo suprasti situacijos ir pamatyti klaidų. Man pačiam yra tekę bendrauti su pilotais, tai jie neslepia, kad Prancūzijoje kalbėti su dispečeriais galima ir prancūzų kalba. Tai nėra gerai kitoms įguloms, nes jos nesupranta, apie ką kalba dispečeriai. Galbūt šiuo atveju po pokalbių su „Air France“ pilotais „Airhub Airlines“ lėktuvo įgula būtų išgirdusi ir nusistačiusi tinkamą slėgį. Galbūt ir duomenys buvo pasakyti su akcentu ir buvo blogai išgirsti“, – komentuoja aviacijos ekspertas.

Vincas Šnirpūnas / Asmeninio archyvo nuotr.

Išvengti nelaimės turėjo padėti ir kilimo ir tūpimo tako apšvietimo žibintai, tačiau jie buvo išjungti, nors matomumas ir buvo labai prastas.

„Kada yra audra, blogas matomumas, kilimo ir tūpimo tako apšvietimas būna įjungtas. Kyla klausimų, kodėl tada nebuvo įjungtas apšvietimas, jis būtų padėjęs kelis kartus anksčiau pamatyti taką“, – svarsto V. Šnirpūnas.

Dar vienas būdas išvengti klaidos – vadovautis kitų lėktuve esančių aukščio įrenginių duomenimis. Nors aukštimatis pagal įvestus slėgio duomenis rodė blogą aukštį, pilotai tinkamą aukštį galėjo sužinoti pažiūrėję į lėktuve esantį radijo aukštimatį, kuris veikia nepriklausomai nuo slėgio.

„Tai papildomas prietaisas, jis veikia nepriklausomai nuo barometrinio slėgio. Pilotai į jo duomenis neatkreipė dėmesio. (...) Visgi tai šiuo atveju gali būti suprantama, nes pilotai leidosi radijo navigaciniu būdu, todėl tai nebuvo pagrindiniai duomenys, kuriais reikia vadovautis. Pagrindiniai duomenys buvo barometrinis slėgis. Pilotai į tai daugiausia ir kreipė dėmesį“, – mano lektorius.

Pilotai gali leistis ir nematydami tako

Aviacijos instituto ekspertas V. Šnirpūnas pažymi, kad nors buvo padaryta klaidų, pilotai šioje situacijoje sureagavo į tam tikrų sistemų įspėjimus ir didesnių pasekmių pavyko išvengti.

„Lėktuve yra kelios saugumo sistemos, kurios perspėja, kada kas nors yra ne taip, kad buvo nukrypta nuo kurso. Šaunu, kad į juos įgula atkreipė dėmesį. Į kai kuriuos nukrypimus nebuvo sureaguota, bet galiausiai nelaimės išvengta. Tos pasekmės galėjo būti bet kokios, bet dubliuojančios sistemos padėjo išvengti skaudžių pasekmių.

Vilniaus oro uostas / D. Umbraso / LRT nuotr.

Auksinė aviacijos taisyklė – jei nesi tikras, kad tūpimas bus sėkmingas, tai visada bandai nusileisti antrą kartą. Pilotai taip ir padarė. Galima bandyti antrą, trečią kartą. Galų gale – į kitą oro uostą skristi.

Pačiam tenka skraidyti, tai esant blogoms oro sąlygoms tvyro įtampa. Tikėtina, kad ją jautė ir mūsų aptariamo skrydžio pilotai. Juk buvo audra, lijo, nesimatė žemės, tai įgulai nepadėjo. Tačiau pilotai buvo pakankamai patyrę ir pavyko suvaldyti tą situaciją“, – aiškina ekspertas.

V. Šnirpūnas pažymi, kad pilotai gali leistis net ir nematydami kilimo ir tūpimo tako, aviacijoje tai yra normali praktika.