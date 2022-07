LTG atstovas: Iš Ukrainos į Lietuvą geležinkeliu atgabenta 20 tūkst. tonų krovinių

Su kroviniais iš Ukrainos į Lietuvą per Lenkiją jau atvyko 15 traukinių, jie važiuoja reguliariai, iki šiol atvežta daugiau nei 20 tūkst. tonų produkcijos, LRT radijui sakė „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) atstovas.

„Iki šios dienos yra atvykę 15 traukinių, jeigu skaičiuotume tonomis, tai būtų daugiau nei 20 tūkstančių tonų produkcijos“, – šeštadienį sakė LTG komunikacijos vadovas Mantas Dubauskas.

Anot jo, šiuo metu krovininiai traukiniai iš Ukrainos į Lietuvą važiuoja reguliariai, nes išspręstos įvairios organizacinės problemos.

„Važiavimai dabar jau yra nuolatiniai, pirmieji pervežimai buvo sudėtingi, jie ir truko ilgiau dėl kelių priežasčių, visų pirma – tai tokio maršruto nėra buvę, kad iš Ukrainos kroviniai važiuotų per Lenkiją į Lietuvą, Klaipėdos uostą, reikėjo išspręsti daug organizacinių problemų, be to, kroviniai buvo gabenami per agresoriaus užpultą šalį, kai negali tiksliai planuoti, kada ir kur kroviniai atvyks, nes tuo metu gali prasidėti bombardavimas ir traukinių eismas sustoja“, – kalbėjo M. Dubauskas.

Pirmasis bandomasis traukinys iš Ukrainos į Lietuvą atvyko gegužės 19-ąją, juo atgabentas gyvulių pašarams skirtas priedas lizinas, vėliau traukiniais iš Ukrainos atvežtą aliejų ir kukurūzus perkrovė viena didžiausių uosto krovos bendrovių „Bega“.

Krovininiai traukiniai / AP nuotr.

M. Dubausko teigimu, šiuo metu svarstomos galimybės dėl kitokių krovinių gabenimo, tarp jų – ir naftos produktų vežimą iš Lietuvos į Ukrainą.

„Kuo toliau, tuo labiau tos problemos ir iššūkiai sprendžiami ir matome, kad galime reguliariai vežti krovinius ir, beje, ne tik žemės ūkio produktus, bet ir kitus produktus, ir ne tik iš Ukrainos į Lietuvą, bet kalbama ir apie, pavyzdžiui, naftos produktus iš Lietuvos į Ukrainą. Tai daugiau nei pasvarstymai, esame tame periode, kai pasvarstymai turėtų virsti konkrečiais planais“, – sakė M. Dubauskas.

Taip pat gali būti, kad LTG į Ukrainą perveš statybines medžiagas, kurių reikės šalies atstatymui po karo.

„Tikėtina, artimiausioje ateityje bus didelis poreikis vežti statybines medžiagas ir kitas prekes į Ukrainą ir prisidėti prie jos atstatymo po karo“, – kalbėjo M. Dubauskas.

Dėl Rusijos pradėto karo Ukraina per savo uostus negalėjo išvežti maždaug 20 mln. tonų pernykščio derliaus grūdų ir paprašė Europos Sąjungos pagalbos.