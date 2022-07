Derybos dėl Ukrainos grūdų: anot politologo, daug veiksnių leidžia teigti, kad susitarimo nebus

Stambule susitikę Ukrainos ir Rusijos pareigūnai baigė derybas dėl plano atverti jūrų kelius ukrainietiškų grūdų eksportui, kuris šiuo metu nevyksta dėl Rusijos vykdomos Odesos uosto blokados. Kyjivas sako, kad susitarti įmanoma, tačiau prieš tai reikia sutarti dėl saugumo garantijų krovininiams laivams ir kroviniams ir priversti Rusiją jų laikytis. Diplomato teigimu, opiausias yra pasitikėjimo Kremliumi klausimas.

Agentūra „Reuters“ cituoja diplomatinius šaltinius, teigiančius, kad Turkijos moderuojamose derybose Stambule tariamasi dėl trijų aspektų.

Pirmasis numato palydą grūdus gabenantiems krovininiams laivams, turinčią padėti išvengti minų Juodojoje jūroje.

Antrasis numato, jog plaukiant laivams Rusija puolamuosius veiksmus privalo nutraukti.

Trečiasis derybų aspektas skirtas Rusijos reikalavimams, jog į uostą grįžtančiais laivais nebūtų gabenami ginklai. Esą turėdama Jungtinių Tautų palaikymą tuo galėtų pasirūpinti Turkija.

Grūdų derlius netoli fronto linijos; Dnipropetrovskas / AP nuotr.

Ukrainos diplomatijos vadovas sako, kad pagrindinės kliūtys susijusios su saugumo užtikrinimu. Dmytro Kuleba perspėja, kad blokuodama Ukrainos uostus ir kurstydama krizę užsienio šalyse, Rusija pradėjo bado žaidynes ir tikisi, kad Vakarai atšauks jai taikomas sankcijas.

Ukrainiečiams atsikovojus Gyvačių salą, atsirado saugi galimybė grūdus išvežti per Dunojaus upinius uostus. Per pastarąsias 4 dienas išplaukė jau 16 laivų. Atidarius upinius uostus, bus galima išvežti iki 500 tūkstančių tonų grūdų per mėnesį. Tačiau politologas Laurynas Jonavičius sako, kad tai problemos iš esmės nesprendžia, o galimybę pasiekti susitarimą išgabenti grūdus iš Odesos uosto vertina skeptiškai.

„Pajėgumai išvežti per tuos ūkinius uostus grūdus labai riboti. Uostai neturi didelių krovos pajėgumų. Praplaukimas kanalais Dunojumi apribotas dėl gylio, negali dideli laivai plaukti, ir dėl pločio taip pat – keli laivai vienu metu negali plaukti. Eismas apskritai yra vienpusis. [...] Tai čia toks dalinis sprendimas šiek tiek galbūt palengvinantis grūdų išvežimą, bet iki galo problemos nesprendžiantis“, – sako L. Jonavičius.

Laurynas Jonavičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Politologo teigimu, yra daug veiksnių, kuri leidžia teigti, kad susitarimo nebus.

„Visų pirma tai saugumo aspektai. [...] Rusai reikalauja turėti galimybę tikrinti visus išplaukiančius ir įplaukiančius laivus. Ukrainiečiai kategoriškai nesutinka. Yra ir išminavimo klausimai ir apskritai rusų interesas turbūt yra neleisti, nes jei būtų sutarimas, tai reikštų, kad Ukraina gauna priėjimą prie naujų pajamų šaltinio. [...] Plius rusai vis dažniau išvežinėja ukrainietiškus grūdus vadindami juos rusiškais ir parduodami trečiojo pasaulio šalims. Niuansų yra tikrai daug“, – sako jis.

Grūdai; žemės ūkis; Dnipropetrovskas / AP nuotr.

Pagrindiniu Ukrainos grūdų eksporto kanalu tapo didžiausias Rumunijos uostas Konstanca. Greičiausiai Europoje kraunamas grūdų terminalas nuo karo pradžios perkrovė beveik milijoną tonų grūdų iš Ukrainos. Tačiau grūdų išgabenimas iš šalies – nepigus. Šiuo metu Ukrainoje išaugintų miežių pristatymo į Konstancos uostą kaina yra 160-180 eurų už toną – pernai ji buvo keturis kartus mažesnė. Vienas iš priimtų sprendimų – ukrainietiškų grūdų perkrovimas inkaravimo vietoje, t. y. plaukiojančiais kranais grūdai iš mažų laivų perkraunami į didelius. Sumažinus logistikos grandinių elementų, tikimasi padidinti eksportą. Kitas planuojamas žingsnis – stacionarių sandėliavimo laivų iškėlimas į kelią, kad būtų išvengta prastovų laukiant mažų, vadinamųjų pakrantės laivų. Tai paspartintų krovą. Tačiau uosto operatoriai sako, kad be Europos Sąjungos paramos netrukus gali būti neįmanoma išlaikyti tokio kiekio. O pagrindinis tikslas nekinta – atblokuoti Ukrainos jūrų uostus.

Grūdai sandėlyje Rytų Ukrainoje / AP nuotr.

Yra ir kitas galvosopis. Šį mėnesį Ukrainos ūkininkai pradeda nuimti vasaros derlių, tačiau kur jį sandėliuoti, jei eksportas toliau bus blokuojamas? Komercinėse grūdų saugyklose telpa kiek mažiau nei 70 milijonų tonų. Penktadalis talpiausių saugyklų – Rusijos okupuotose teritorijose, tad lieka iki 25 milijonų tonų prieinamų sandėliavimo pajėgumų. Daugelis ūkininkų bando pasistatyti laikinas saugyklas. Ukraina šiemet tikisi sulaukti mažiausiai 50 milijonų tonų grūdų derliaus, tad rasti alternatyvius eksporto maršrutus – svarbus Kyjivo uždavinys.

Siekdamos apsaugoti Ukrainos grūdų derlių, Jungtinės Valstijos įsipareigojo pastatyti laikinas saugyklas netoli Ukrainos sienos Lenkijoje. Dabartinė infrastruktūra leidžia į Lenkiją gabenti ne daugiau kaip pusantro milijono tonų grūdų, o Ukrainos poreikiai – kone keturis kartus didesni – apie 5 milijonus tonų per mėnesį. Anot Varšuvos, pagerinti infrastruktūrą užtruktų apie 3-4 mėnesius. Jautrus ir politinis klausimas. Lenkijos premjerui neseniai teko raminti šalies ūkininkus, kad grūdai iš Ukrainos nebus parduodami Lenkijoje, o bus vežami į Afriką ir Artimuosius Rytus.