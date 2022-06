Ekonomistas apie Rusijos užsienio skolos įsipareigojimų nevykdymą: tai simbolinis veiksnys, galintis pakirsti rusų pasitikėjimą savo sistema

Rusija pirmąkart nuo 1918-ųjų neįvykdė užsienio skolos įsipareigojimų. Ši šalis kelis mėnesius ieškojo būdų, kaip apeiti sankcijas, bet nesugebėjo pasinaudoti vakar pasibaigusiu lengvatiniu laikotarpiu, sumokėti 100 mln. dolerių palūkanas, o tai laikoma faktiniu įsipareigojimų nevykdymu. „Swedbank“ vyresnysis ekonomistas Vytenis Šimkus sako, kad toks Rusijos veiksmas gali būti laikomas simboliniu, kadangi dėl jai galiojančių europinių sankcijų finansinė situacija nepasikeis, tačiau tai gali turėti įtakos rusų pasitikėjimui savo sistema.

Dėl Vakarų sankcijų Rusija pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį neįvykdė savo valstybės skolos užsienio valiuta įsipareigojimų. Tačiau ekonomistas sako, kai tai Rusijai didesnių finansinių sunkumų nesukels, nes ji ir taip izoliuota.

„Tai daugiau yra simbolinis veiksmas. Rusijos finansų sistema yra izoliuota jau nuo vasario 24 dienos ir tampa vis labiau izoliuota su kiekvienu nauju sankcijų raundu. Valstybės aptarnauja savo užsienio skolą tam, kad galėtų ir toliau gana pigiai skolintis užsienio rinkose. Dabar Rusija yra ir taip izoliuota ir jos faktinė finansinė situacija nuo to nepablogės, todėl šiandieninis defoltas yra toks labiau techninis ir simbolinis veiksnys, kuris galbūt gali pakirsti pačių rusų pasitikėjimą savo sistema. Bet praktinių kokių nors implikacijų ar pokyčių Rusijos valstybės finansavime tai, deja, net neturės“, – tikina ekonomistas.

Pastarąjį kartą Rusija neįvykdė skolos užsienio valiuta aptarnavimo įsipareigojimų 1918 metais, kai bolševikų revoliucijos lyderis Vladimiras Leninas atsisakė pripažinti nuversto caro režimo skolas. Tačiau laiku nesumokėti 100 milijonų dolerių palūkanų tarptautiniams kreditoriams yra pirmas atvejis nuo 1998-ųjų metų, kai Maskva nesugebėjo vykdyti finansinių įsipareigojimų.

„Swedbank“ vyresnysis ekonomistas V. Šimkus aiškina, kad šios dvi situacijos yra skirtingos. Rusijai buvo suteikta išimtis, kurios metu ji galėjo sumokėti užsienio kreditoriams, tačiau, pabandžius mokėjimus atlikti rubliais, buvo neįvykdyti įsipareigojimai.

„Tai yra gana skirtingos situacijos. Kai mes kalbame apie praėjusio šimtmečio pabaigą ir Rusijos valiutos krizę, tai buvo labiau veiksnys to, kad Rusija neturėjo užsienio valiutos, negalėjo fiziškai sumokėti. Dabar teoriškai Rusija turi labai didelius užsienio valiutos rezervus, bet jie yra sankcionuoti. Jų visos lėšos yra užšaldytos. Jos guli Europos Centriniam Banke, taip pat Amerikos. Rusija galėjo mokėti palūkanas, kol buvo aktyvi išimtis. Jungtinės Valstijos leido pervesti pinigus iš užšaldytų lėšų Rusijos kreditoriams. Šita išimtis baigia galioti ir Rusija nebegali disponuoti tomis lėšomis. Rusija bandė apeiti šitą situaciją ir sumokėti rubliais, bet paskolų sutartys yra tokios, kad mokėjimas kita valiuta vis tiek yra laikoma įsipareigojimų nevykdymu“, – pasakoja V. Šimkus.

Paklaustas, kaip Rusija galės sumokėti kreditoriams ir kas jos laukia to nepadarius, „Swedbank“ vyresnysis specialistas sako, kad papildomų pasekmių Rusija nesulauks, tai tik dar labiau pagilins jos izoliaciją.

„Nieko nebus, investuotojai negaus pinigų, dar pagilės Rusijos izoliacija, dar labiau suprastės jos tarptautinė reputacija. Didelių praktinių implikacijų nebus. Tai reikšmingas veiksnys simboline prasme, tai gali dar labiau pakirsti pasitikėjimą Rusijos Vyriausybe, tačiau ekonomikai didelės įtakos neturės“, – tikina ekonomistas.

„Swedbank“ vyresniojo ekonomisto teigimu, sunku tikėtis, kad Rusija sugrįš į pasaulinę ekonomiką, nes Europos taikomos sankcijos ją tik dar labiau žlugdo.

„Ko gero, be režimo pasikeitimo, be kažkokios demokratizacijos, be karo pabaigos Rusijos sugrįžimo į pasaulinę ekonomiką sunku tikėtis. Ji yra izoliuota. Esmių esmė yra sankcijose, eksporto draudimuose ir finansinėje izoliacijoje. Kuo mes labiau izoliuosime Rusiją finansiškai, tuo mes labiau apribosime reikalingų išteklių patekimą į Rusija, įvairių pramonės gaminių, kurie yra reikalingi gamybai, nes Rusijos pramonė yra priklausoma nuo Vakarų gaminių ir be mūsų pagalbos jie daug ko negali pasigaminti. Taigi, kuo labiau mes ribosime prekių patekimą į Rusiją, tuo greičiau irs Rusijos pramonė“, – sako „Swedbank“ vyresnysis ekonomistas V. Šimkus.

