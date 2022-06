Kaičiant vandenį ar verdant košę – 5 paprasti patarimai elektros energijai taupyti

Elektros kainos verčia mąstyti apie būdus taupyti. Gyventojai gali nustebti, kad tai padaryti galima ir į kasdienes veiklas pažiūrėjus kiek praktiškiau. KTU doktorantas Manas Zelba pateikė 5 paprastus žingsnius, kaip tai padaryti.

„Viskas priklauso nuo to, ką mes norime paaukoti dėl to sutaupymo. Jeigu norime kažkiek paaukot, tada, manau, galime ir sutaupyti. Jeigu aukoti savo komforto dėl to nenorime, tada taip, bus sudėtinga taupyti“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Labas rytas, Lietuva“ sako KTU doktorantas.

Jis išskyrė 5 būdus, kaip kasdieniame gyvenime galima sumažinti elektros sąskaitas.

1. Stenkitės kuo daugiau apšvietimo pakeisti į LED apšvietimą, energiją tausojantį sprendimą.

2. Kambariuose, kuriuose yra mažiau judėjimo, pavyzdžiui, koridoriuose, naudokite judesio jutiklius šviesai valdyti. Taip elektra bus naudojama tik tuomet, kai jos reikia.

3. Daugiausiai elektros sunaudoja nuolat veikiantys, bet ne daug energijos naudojantys prietaisai. Juos galite kontroliuoti įsirengdami laikmatį.

4. Kaičiant vandenį arbatai ar kavai, jo į virdulį įpilkite tiek, kiek jums reikės. Šildant mažesnį tūrį, sunaudojama ir mažiau energijos.

Virdulys / BNS nuotr.

5. Puode užvirus vandeniui ant kaitlentės, sumažinkite intensyvumą. Vanduo ir toliau virs, o jūs nenaudosite tiek daug energijos.

Pasak pašnekovo, jei suvartojate 500 kilovatvalandžių per mėnesį, panaudojant šiuos žingsnius būtų galima sutaupyti net 10–20 proc. energijos, o tai būtų apie 30 eurų.

LRT.lt primena, kad šeštadienį Energetikos ministerija pranešė, kad antrojo liberalizavimo etapo buitiniai vartotojai, nesuspėję pasirinkti nepriklausomo elektros tiekėjo, tai galės padaryti dar savaitę.

Jiems sudaroma galimybė nepriklausomą elektros tiekėją pasirinkti iki sekmadienio, birželio 26 d. imtinai. Iki šios datos tiekėjo nepasirinkusiems, tačiau privalėjusiems tai padaryti vartotojams nuo liepos 1 d. bus užtikrinamas garantinis elektros tiekimas, tačiau jis bus 25 proc. brangesnis.