Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius: netvarkomi melioracijos grioviai atneš vis daugiau nuostolių žemdirbiams

Šaltas pavasaris ir permainingi vasaros orai: nuo 25 laipsnių šilumos iki stiprių liūčių ar krušos, kuomet ledo gabalai primena golfo kamuoliukus. Tokie orai nelepina ne tik gyventojų, tačiau gali stipriai paveikti grūdų ir daržovių derlių. Augintojų atstovai sako, kad pavasarinės šalnos daugiausia nuostolių atnešė pavieniams ūkiams, todėl didelių pasekmių visam Lietuvos ūkių derliui neturėtų būti. Tačiau tikina, kad netvarkomi melioracijos grioviai ir laukuose stovintis vanduo situaciją gali greitai pakeisti.

Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Aušrys Macijauskas pasakoja, kad šaltas pavasaris grūdų augintojams didelių rūpesčių nesukėlė. Šalnos įprastai palietė pavienius ūkius, todėl A. Macijausko teigimu, poveikio visam Lietuvos grūdų derliui neturėtų būti.

„Šaltas pavasaris grūdų augintojams nėra didelė blogybė. Atvirkščiai, kai pavasaris vėsokas, augalai geriau įsitvirtina ir sustiprėja. Tai žymiai palankesnis oras nei labai šiltas ir sausas pavasaris. Tačiau buvo ir stichinių reiškinių – labai stiprios šalnos, kurios kai kuriems ūkiams padarė nemažai nuostolių. Tačiau bendrai žiūrint į Lietuvą, nuostoliai nesudaro didelės dalies. Aišku, dabar Lietuvą siaubiančios liūtys, krušos taip pat kelia nuostolius. Mes turime žinių iš asociacijos narių, gauname pranešimus, kad viename ar kitame ūkyje tie reiškiniai sukėlė nuostolių, bet jie yra labai lokalūs ir negalima teigti, kad tai paveiks būsimą visos Lietuvos derlių“, – sako A. Macijauskas.

Aušrys Macijauskas / BNS nuotr.

Paklaustas, kokio grūdų derliaus galima tikėtis šiais metais, grudų asociacijos pirmininkas sako, kad ūkininkai nėra linkę spėlioti, tačiau pagal dabartinę situaciją sprendžia, kad galime sulaukti vidutinio derliaus.

„Prognozės yra labai rizikingas dalykas. Ūkininkai nemėgsta prognozuoti, mes įpratę skaičiuoti derlių, kai jis guli jau mūsų aruoduose. Kol kas situacija nėra bloga, tačiau ji bet kada gali pasikeisti. Lietuvoje pranašaujamos didelės liūtys, smarkus vėjas, kruša – tokie orai situaciją gali labai greitai pakeisti. Tačiau vertinant tai, kaip dabar atrodo pasėliai, mes tikimės vidutinio daugiamečio derliaus“, – tikina agronomas A. Macijauskas.

Traktorius, žemės ūkis / BNS nuotr.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius Jonas Sviderskis teigia, kad dėl laukuose esančio vandens negalime kaltinti tik gamtos. Jo teigimu, didelių bėdų kelia jau ne vienerius metus netvarkoma melioracijos sistema.

„Žinote, gamtos kaltinti mes negalime, svarbu, kaip mes sugebame tvarkytis su gamtos kataklizmais. Per keletą dienų pravažiavau nemažą dalį Lietuvos. Man seniai teko laukuose matyti tiek daug vandens. Aiškiai matoma, kad anksčiau ir dabar padarytos klaidos, jog nebuvo tvarkomi melioracijos grioviai. Kuo toliau tuo labiau šitos problemos didės, o žemdirbiams atneš vis daugiau nuostolių. Taip pat mes nesuvokiame, kad melioracija sukels problemų ne tik žemdirbiams, bet ir miškams, keliams, geležinkelio sankasoms. Taip pat reikia priminti, kad tie grioviai yra valstybės nuosavybė. Paskutinius metus tam yra skiriama labai mažai dėmesio – 2,5–2,8 milijonai eurų. Tai yra labai mažai, kai mes ir visa Europa gavo pinigus reljefo gaivinimo fondui. Lietuva tuos pinigus paskyrė pelkių įrengimui, kai tuo metu per paskutiniuosius metus bebrai jų įveisė apie 30 tūkstančių hektarų be jokio atlygio. Tai valdžios institucijos turi atsisukti į savo įrenginių – melioracijos griovių tvarkymą“, – aiškina J. Sviderskis.

Žemės ūkis / E. Genio/LRT nuotr.

Pasaulyje didėjanti infliacija sparčiai pakeitė ir maisto produktų kainas. Paklaustas, ar dėl galimai mažesnio derliaus kainos galėtų dar kilti, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius sako, kad kainos nuo žemdirbių mažai priklauso.

„Žemdirbiams prognozuoti kainas yra labai sunku – tai ne mūsų priedermė. Mes matome, kaip kainos kyla parduotuvių lentynose, nors duonos gaminiai nėra kepami iš šių metų derliaus – jis dar laukuose. Mes galime sakyti, kad pabrango energetika, bet ne tiek, kiek prekės pabrango parduotuvėse. Pažiūrėkime į pieno kainas, 35 proc. kainos yra prekybininkų dalia, o mūsų 33 proc., duonos, batonų – apie 10 proc. Tai galutiniai kainai žemdirbiai turi labai mažai įtakos, nes atsiranda perdirbėjai, kepėjai, prekybininkai ir PVM. Kažkodėl nebandoma paieškoti kitų priežasčių ir viskas nurašoma ant žemdirbių“, – tikina J. Sviderskis.

Pokalbio klausykitės radijo įraše.

Parengė Miglė Valionytė.