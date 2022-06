Imant trūkti darbo rankų, ekonomistas siūlo atverti sienas ir padaryti tai kuo greičiau

Turizmo neaplenkė ir kitus ekonomikos sektorius paveikusios negandos, o kai kurios po COVID-19 pandemijos neatsigavusiam Lietuvos turizmui kerta dar labiau. Vis dėlto konferencijoje Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas, ekonomistas Marius Dubnikovas teigė, kad, žinant iššūkius, svarbu jiems pasiruošti, ir net pateikė konkrečių sprendimo būdų. Vienas jų – atverti sienas darbuotojams iš kitų valstybių.

Kaip atkreipė dėmesį ekonomistas, statistika rodo, kad per pastaruosius dvejus metus Lietuvos viešbučiai sulaukė tik 26 proc. įprasto turistų iš užsienio srauto.

„Tai ekstremali situacija, ją privalu analizuoti ir pakeisti, nes šis [turizmo] sektorius, galintis teikti pasaulinio lygio paslaugas, šiuo metu badauja“, – tvirtino M. Dubnikovas.

Apžvelgdamas ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio ekonomikas, jis atkreipė dėmesį, kad paprastai, kai kalbama apie stiprią, ekonomiką į priekį varančią šalį, dažnas galvoja apie Vokietiją.

Marius Dubnikovas / BNS nuotr.

„Vokietija yra labai gera eksportuotoja. Bet žinote, kuo gera Lietuva? Mes eksportuojame daugiau, lyginant su mūsų BVP. Taigi turime net geriau dirbančią šalį. Esame labai atvira šalis, mūsų ekonomika atvira. Todėl ji gali būti labai lengvai paveikta to, kas vyksta pasaulyje“, – teigė M. Dubnikovas.

Jis pateikia pavyzdį – jeigu pasaulyje ar Europoje prasidėtų recesija, ji neišvengiamai prasidėtų ir Lietuvoje. „Tai reiškia, kad recesija paveiks ir turizmo sektorių, kuris jau dabar yra paveiktas“, – pridūrė M. Dubnikovas.

Jis taip pat akcentavo, kad čia derėtų dėmesį atkreipti ir į nedarbo rodiklius, jie indikuoja, kad pasaulyje beveik visi, kurie gali dirbti, tai jau daro. Nedarbo rodiklis JAV šiuo metu siekia 3 proc., Japonijoje – 2,5 proc., Vokietijoje – 5 proc., Jungtinėje Karalystėje – 3,8 proc., Norvegijoje – 4 proc.

Darbo santykiai / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Noriu akcentuoti, kad Vokietija, Jungtinė Karalystė ir Norvegija yra tos valstybės, į kurias lietuviai pasirenka vykti dėl laikino darbo arba į jas emigruoti. Šiose valstybėse pasiektas visiško įdarbinimo lygis, nes, remiantis teorija, 5 proc. nedarbo lygis rodo visišką įdarbinimą. Taigi, pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Norvegija nebeturi darbo rankų. Ką tai reiškia?

Tai reiškia, kad susiduriame su rizika čia, Lietuvoje, jeigu ekonomika vienu ar kitu metu stos, gali prasidėti migracija. Tai migracija į valstybes, kurios konkuruos dėl darbo rankų. Turizmas tam labai jautrus. Tai reiškia, kad kyla iššūkis kitiems, dar kitiems ir dar kitiems metams, kad mes turėsime saugoti savo žmones, kurie dirba. Rizika juos prarasti bus gana didelė. Tai vienas iš iššūkių“, – kalbėjo M. Dubnikovas.

Pasak ekonomisto, su darbo lygiu kyla ir dar vienas iššūkis – didėjanti infliacija: „Kai visi turi darbo, visi turi pinigų, kai visi turi pinigų, pasaulyje kyla problema, nes tuomet visi leidžia pinigus. Kai visi leidžia pinigus, kainos kyla. Šis procesas prasidėjo dar per COVID-19 pandemiją. O paskui prasidėjo dar ir karas. Karas niekada nesikeičia. Karas padidina kainas.“

Darbo santykiai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Turizmo sektoriui, kaip ir visai ekonomikai, tai reiškia didėjantį darbuotojų norą uždirbti daugiau pinigų, pažymi M. Dubnikovas. Ekonomistas priminė, kad per pastaruosius šešerius metus Lietuvoje algos nuolat kilo vidutiniškai apie 10 proc. kasmet, todėl susiklostė situacija, kai 10 proc. atlyginimų kilimas laikomas įprastu ir darbuotojų nebetenkina.

„Kaip žinote, dabar Lietuvoje turime 18 proc. infliaciją. Tai reiškia, kad darbuotojai ateis į savo darbovietes ir prašys daugiau kaip 10 proc., nes 10 proc. yra normalu, tiek yra „privalu“ kelti algą“, – sakė M. Dubnikovas.

Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, tęsė ekonomistas, iškyla ir dar viena problema – palūkanų normos. Būtent banko paskolomis dažnai remiasi ir turizmo sektorius, todėl palūkanų normos didėjimas kelia dar daugiau iššūkių šiam sektoriui, nurodė M. Dubnikovas.

Pinigai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jis akcentavo – šios trys problemos yra globalios, su jomis susiduria ne tik Lietuva.

„Tai reikia turėti omenyje ir tai parodo, ko turėtume prašyti valdžios. (...) Atsakymas labai labai paprastas. Nedarbo lygis – mums reikia papildomų rankų, papildomų žmonių. Mums reikia atverti sienas, sukuriant migracijos politiką kaip galima greičiau, kad turėtume laiko paruošti teisės aktus ir pasirinkti žmones, kurie mums tinkami.

Atverti sienas ir priimti žmones, kurie mums tinkami. Tai reiškia, kad turėsime papildomos darbo galios, BVP. Visos išsivysčiusios šalys su tuo susidūrė: Jungtinė Karalystė, Vokietija, Prancūzija, Skandinavijos šalys. Jie atvėrė savo sienas žmonėms, kurie jiems priimtini“, – sakė M. Dubnikovas.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jis pridūrė, kad tokia politika pagerino gyvenimo kokybę visose šalyse.

„Bet mes neturime daug laiko. Ši politika turėtų būti priimta kaip galima greičiau, nes po kelerių metų gali tekti atverti sienas visiems žmonėms – ir tiems, kurie mums patinka, ir tiems, kurie ne“, – pridūrė M. Dubnikovas.

Kalbėdamas apie galimybes kovoti su infliacija ekonomistas pripažino – to padaryti neįmanoma: „Tai tas pats, kas kovoti su oro temperatūra lauke. Tai beveik neįmanoma. Bet turizmo sektorius privalo tam ruoštis. Tai reiškia, kad išlaidos didės ir jas kažkokiu būdu teks padengti. Vienas iš būdų tai padaryti – finansavimas iš finansų, valstybinių institucijų“, – teigė M. Dubnikovas.

Turizmo sektoriaus neaplenkia ir kylančios energetikos kainos. Kaip nurodė M. Dubnikovas, dažnai, pavyzdžiui, viešbučiai sunaudoja itin daug elektros energijos, tad jiems tai taip pat reiškia augančius kaštus.

Elektra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Be to, po to, kai Rusija užpuolė Ukrainą, karas paveikė ir Lietuvos bei kitų Baltijos valstybių turizmą.

„Karas niekada nesikeičia. (...) Esame gana arti veiksmo. Esame tik per sieną nuo Baltarusijos, todėl šis regionas, kaip turistinis regionas, kartais vertinamas kaip turintis karo grėsmę. Turėtume pergalvoti, kaip skleidžiame skirtingas žinutes. Viena žinutė – informuoti vidaus rinką, Europą ir pasaulį, kad ši agresija yra blogai, kad su ja reikia kovoti.

Kitas dalykas, privalome nepamiršti siųsti žinučių, kad mūsų šalis yra NATO, Europos Sąjungos narė, mes esame saugi šalis, ir tai gali padėti turizmo sektoriui, kad klientai nebūtų išstumti į kitus regionus“, – tvirtino M. Dubnikovas.