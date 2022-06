Elektros rinkos barometras: per savaitę elektra Lietuvoje brango 9 proc.

Vilnius, birželio 13 d. (ELTA). Praėjusią savaitę elektros kaina Lietuvoje didėjo 9 proc. ir siekė 201,72 Eur/MWh. Latvijoje kaina kilo 10 proc. iki 201,72 Eur/MWh, o Estijoje – 17 proc. ir buvo 175,50 Eur/MWh.

„Elektros kainų augimą Baltijos šalyse lėmė sumažėjęs elektros gamybos lygis iš atsinaujinančių energijos šaltinių – vėjo ir hidroenergijos. Taip pat 18 proc. krito energijos srautas iš Suomijos ir 10 proc. – iš Švedijos SE4 prekybos zonos“, – sako elektros tiekimo bendrovės „Elektrum Lietuva“ Verslo klientų skyriaus vadovas Artūras Zatulinas.

Praėjusią savaitę dėl šiltesnių orų „Nord Pool“ biržos kaina suko priešinga kryptimi ir mažėjo 22 proc., iki 97,36 Eur/MWh.

Elektros suvartojimas „Nord Pool“ regione mažėjo iki 6 558 GWh, gamyba taip pat krito iki 6 883 GWh.

Šiaurės šalių atominių elektrinių kasmetinės priežiūros sezonas tęsiantis, bendri turimi branduoliniai pajėgumai praėjusią savaitę sudarė 79 proc.

Lietuvoje mažėjo gamyba, vartojimas išliko stabilus

Baltijos šalyse elektros vartojimas per savaitę sumažėjo 1 proc. ir siekė 470 GWh. Lietuvoje vartojimas per savaitę nesikeitė, siekė 206 GWh. Latvijoje elektros vartojimas per savaitę taip pat išliko stabilus ir siekė 122 GWh, o Estijoje elektros suvartota 2 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę, t. y. 142 GWh.

Elektros energijos gamybos apimtys Baltijos šalyse praėjusią savaitę mažėjo 4 proc., iki 267 GWh. Lietuvoje elektros energijos pagaminta 7 proc. mažiau nei prieš savaitę – 53 GWh. Latvijoje gamybos apimtys krito 21 proc., iki 50 GWh, o Estijoje elektros gamyba augo 4 proc. iki 164 GWh.

Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 57 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje pagaminta 26 proc., Latvijoje – 41 proc., Estijoje – net 115 proc. šaliai reikalingos elektros energijos.