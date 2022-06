Latvių ekonomistas: apie gresiančią recesiją, augančią infliaciją ir kaip tam reikėtų ruoštis

Pasaulio ekonomika galiausiai iš tiesų turėtų panirti į recesiją, tačiau tai nieko nereiškia, tikina „Citadele“ banko ekonomistas Martinš Abolinš. Anot jo, pasakyti, kad laukia recesija yra tas pats, kas pasakyti, kad žmogus serga – tai gali būti paprasčiausias peršalimas, COVID-19 virusas ar netgi kažkas rimčiau. Vis dėlto šiuo atveju, prognozuoja M. Abolinš, recesija, tikėtina, bus labiau techninė ir nė kiek neprimins 2008–2009 m. ekonominės krizės.

Paprašytas keliais žodžiais apibūdinti dabartinę ekonominę situaciją, M. Abolinš pasirenka anglišką frazeologizmą „so far, so good“ – kol kas viskas gerai. Tačiau iškart priduria – yra, kas kelia nerimą: aukšta infliacija, karas Ukrainoje, kitos kylančios rizikos.

„Yra daug neapibrėžtumo. Be to, žmonės vis labiau jaučia infliaciją. Kai infliacija normaliai siekia 2–3 proc., paprastai jos nejaučiame. Galbūt pastebime, kad vienas ar kitas daiktas pabrango, bet, kai infliacija siekia kone 20 proc., visi ją jaučiame“, – pažymi M. Abolinš.

Jis pateikia pavyzdį – infliacija visai kas kita nei, pavyzdžiui, nedarbas. Su pastarąja susiduria dalis žmonių, tačiau infliacija paliečia visus.

M. Abolinš / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Bet, kaip ir sakiau, kol kas viskas gerai. Baltijos valstybėms sekasi visai neblogai. Galbūt, prasidėjus karui, tikėjomės, kad situacija bus panaši, kaip ir prasidėjus COVID-19 pandemijai, kai ekonomikos smukimas buvo fiksuojamas iškart. Žmonės nustojo pirkti telefonus, nekilnojamąjį turtą, automobilius. Kol kas nematome tokių ženklų“, – sako ekonomistas.

Dabartinės situacijos ragina nelyginti su 2008–2009 m. krize

Jis taip pat tikina – dabartinės situacijos negalima lyginti su 2008–2009 m. ekonomine krize, nors kai kurie ekonominiai rodikliai ir gali priminti tuos, kurie buvo fiksuoti prieš šią krizę.

„Manau, kad turėsime recesiją, bet tai iš tiesų nieko nereiškia. (...) Tai tas pats, kas pasakyti, kad žmogus serga. Bet ta liga gali būti peršalimas, kai namuose tereikia praleisti dieną, bet galbūt tai COVID-19, galbūt dar kas nors kita. Taigi liga gali reikšti daug dalykų.

Pinigai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Taip pat yra ir su ekonomika. Kai kalbame apie recesiją, iš tiesų matome sulėtėjimą. Matome, kad palūkanų normos kyla, JAV griežtina savo monetarinę politiką. Per pastaruosius 80 metų tai dažnai baigdavosi recesija, bet vėlgi – kokia recesija? Ką tai reiškia žmonėms? Ką tai reiškia verslui? Manau, kad tai – atviras klausimas“, – sako M. Abolinš.

Jis akcentuoja – šiuo metu Baltijos valstybės yra daug geresnėje situacijoje negu prieš 2008–2009 m.: skolos lygis žemas, investicijos dengiamos savomis lėšomis, o išorės prekyba subalansuota.

„Šiame etape esu gana optimistiškas ir situacijos Baltijos regione nenorėčiau lyginti su 2009 m. situacija. Taip, turime netgi aukštesnę infliaciją ir ji paspartėjo daug greičiau, nes 2008 m. infliacija didėjo po truputį, kelerius metus. Šįkart prireikė vos kelių mėnesių, taukšt, ir infliacija pakilo. (...)

Parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jeigu turite pinigų, kurie gali greitai palikti šalį, tai paskatina recesiją, kuri virsta krize, nes į tai sureaguoja bankai. Dabar situacija visiškai kitokia. Bankinis sektorius finansuojamas vidaus indėliais. 2008 m. būtent išorinis finansavimas pasitraukė ar sustojo. Todėl jaučiuosi gana optimistiškai, nes šalių viduje mums sekasi puikiai, esame geroje situacijoje“, – tikina M. Abolinš.

Jis atkreipia dėmesį ir į tai, kad kai kurios kitos valstybės Pietų Europoje turi daug didesnes skolas, todėl susiduria su didesne rizika dėl palūkanų augimo. Baltijos valstybėse didesnį neapibrėžtumą kelia geografinė lokacija – mes šalia Rusijos, nuo kurios esame labiau priklausomi ir resursų prasme.

„Todėl patiriame didesnį šoką dėl karo, bet ekonomiškai esame daug geresnės formos. Atsižvelgiant į visa tai, linkstu manyti, kad, nebent kažkas itin blogo nutiktų globalioje ekonomikoje, recesija, apie kurią kalbame, su kuria susidursime, bus labiau techninė, švelnesnė“, – sako M. Abolinš.

M. Abolinš / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jis priduria – įsikišus centriniams bankams, padidėjus palūkanoms, infliacija turėtų pradėti mažėti, o atleidus šiuos stabdžius ekonomika ir vėl užsikurtų.

Ekonomisto vertinimu, recesija šįkart galėtų reikšti mažesnę išorės paklausą, galbūt gamyboje kylančias problemas ar problemas, su kuriomis susidurtų konkrečios įmonės. Taip pat, teigia M. Abolinš, galėtų augti nedarbo lygis, tačiau jis iškart priduria – pasiekti itin didelį nedarbo lygį Baltijos šalyse gana sudėtinga.

„Bet itin aukštą nedarbo lygį sudėtinga pasiekti ir dėl mūsų demografijos: visuomenė sensta, daugiau žmonių išeina į pensiją, negu ateina į darbo rinką. Taigi pusmetį ar pan. galėtume matyti šiek tiek aukštesnį nedarbo lygį, bet tai reiškia 6, 7, 8 ar 8,5 proc.“, – nurodo ekonomistas.

Darbas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jis taip pat tvirtina nemanantis, kad iššūkiai, su kuriais susidurs Baltijos valstybės, bus didesni negu tie, su kuriais susidurs likusi Europa, nors nereikia nuvertinti ir rizikų.

Paklaustas, ar vis dar laikosi savo metų pradžioje, dar prieš Rusijai užpuolant Ukrainą, išsakytos pozicijos, kad didžiausiu iššūkiu Baltijos valstybėms taps infliacija, M. Abolinš tai patvirtina. Jis primena – tai, kad Baltijos valstybės susiduria su infliacija yra pasaulinio lygmens problema.

„Šalies viduje mes nelabai ką galime padaryti dėl infliacijos. Ypač, jeigu tai – importuota infliacija. (...) Net jeigu pritaikytume stabdžius fiskalinei ekonomikai, tai neturėtų įtakos pasaulio infliacijai. Taigi šiuo atžvilgiu nelabai ką galime padaryti“, – sako pašnekovas.

Pinigai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Atlyginimus ragina ir toliau kelti: konkuruojame dėl žmonių, kad juos išlaikytume čia

Vis dėlto M. Abolinš sutinka, kad Baltijos valstybėse infliaciją gyventojai pajus skaudžiau negu kai kuriose kitose ES valstybėse, nes čia darbo užmokesčio lygis yra žemesnis.

„Galbūt viena iš problemų ir yra tai, kad algų augimas Baltijos šalyse buvo gana spartus jau ilgą laiką. Iš dalies mūsų bendrovės tai įgyvendino mažindamos pelno maržą, tačiau spaudimas kaupėsi. Išlaidas, kurios akumuliavosi, galiausiai reikia perkelti vartotojams. Dabar, kai kainos kyla, tai padaryti lengva – nereikia nieko aiškinti, kainos tiesiog pakilo.

Manau, kad kai kurie verslai galbūt per daug įsijaučia didindami kainas – jie pradeda didinti kainas vien dėl to, kad šiuo metu tai gali padaryti ir bando apsidrausti, nes „mes nežinome, kas nutiks ateityje, iki tol kelti kainų negalėjome, todėl, jeigu pakelsime kainas dabar, nereikės to daryti ateityje“, – sako M. Abolinš.

M. Abolinš / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jis iškart pabrėžia – sunku pasakyti, ar tai yra tendencija ir ar tai išvis vyksta, tačiau kai kuriose prekių ir paslaugų grupėse, sako ekonomistas, infliacija Baltijos šalyse aukštesnė nei kitose Europos valstybėse.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento Vidmanto Janulevičiaus siūlymą, kad reikėtų sulėtinti algų kėlimą, M. Abolinš vertina dviprasmiškai – nors tai galėtų suveikti trumpuoju laikotarpiu ir padėtų sumažinti infliaciją, ilgalaikėje perspektyvoje tai nėra efektyvi priemonė.

„Lėtesnis algų kėlimas gali būti veiksmingas laikinai. Jeigu dempinguojame algų augimą, didiname konkurenciją, galbūt pritraukiame Vakarų investicijų, nes atrodome konkurencingesni. Bet ilgalaikėje perspektyvoje vis tiek konkuruojame dėl žmonių, kad juos išlaikytume čia, pagerintume savo demografiją. Todėl svarbu didinti algas, kad žmonės norėtų čia likti ar čia atvykti“, – sako M. Abolinš.

Pinigai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Vis dėlto jis sutinka, kad įvairias paskatas, ypač skiriamas valdžios, derėtų vertinti atsargiai ir neskatinti atlyginimų kėlimo. Tam, anot M. Abolinšio, galėtų būti įvairūs indeksavimo mechanizmai.

„Žvelgiant iš verslo perspektyvos, situacija sudėtinga, bet privalome suprasti, kad tikriausiai yra verslo modelių, ypač besiremiančių pigia darbo jėga, kurie neišliks tvarūs mūsų regione. Tiesiog tapsime per brangūs“, – sako M. Abolinš.

Jis pateikia pavyzdį – spaustuvių Vakarų Europoje beveik nebeliko, nes tai tapo per brangu, todėl ši veikla persikėlė į Rytų Europos valstybes.

Pinigai / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Kinija tam kiek per toli. Taigi priėmėme šiuos sektorius čia, nes kitos ekonomikos išaugo ir gali vykdyti produktyvesnę veiklą. To neturėtume bijoti. Žinoma, jeigu turi savo įmonę ir kažkas tau pasako: „Atleiskite, tokia ekonominė situacija“ – tai yra sunku.

Bet žvelgiant iš ekonominės perspektyvos, norime turėti ekonominį augimą, geresnių, našesnių darbo vietų. Kartais tai nėra susiję su žmonėmis, stropesniu darbu ar bandymu būti produktyviems. Kartais tai susiję su pokyčiais ir pasiryžimu daryti kažką kita, kur tu gali būti produktyvesnis, kur tavo įgūdžiai labiau vertinami ir gali sukurti didesnę vertę“, – tvirtina M. Abolinš.

Jis priduria – tokiu atveju nederėtų pamiršti investicijų ir jas aukoti vardan atlyginimų kėlimo. Būtent investicijos, aiškina ekonomistas, padės kilti aukštyn. Kitu atveju gresia sustojimas – pakilus iki tam tikro lygio, bet pritrūkus investicijų, nepavyktų užkopti laipteliu aukščiau.

M. Abolinš / D. Umbraso/LRT nuotr.

Besiruošiant recesijai pataria taupyti, bet tai daryti apdairiai

Prasidėjus 2008–2009 m. ekonominei krizei, bene didžiausių finansinių sunkumų patyrė gyventojai, tuo metu turėję būsto paskolas. Šįkart, sako M. Abolinš, tai pasikartoti neturėtų, bet su didesniais sunkumais susidurtų mažesnes pajamas gaunantys gyventojai, kurie pasiruošti „pagalvės“ neturi galimybių.

„Jie patirs didesnių sunkumų kylant maisto ir energetikos kainoms. Tam sunkiau pasiruošti asmeniškai, tad visuomenė ir Vyriausybė turi mąstyti, kaip padėti šiems žmonėms, nes mes turime resursų. Turėtume gebėti tai padaryti“, – tvirtina pašnekovas.

Jis primena, kad čia budrūs turėtų išlikti ir patys žmonės – bankai jau taiko atsakingo skolinimo nuostatas, tad ir patys gyventojai turėtų pasirūpinti, kad jų turimi finansiniai įsipareigojimai nėra tokie, kuriems reikalingos visos jų gaunamos pajamos.

Statybos / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Tai paprastas finansinis raštingumas, – sako M. Abolinš. – Viskas priklauso nuo situacijos – jeigu žmonės jau dabar moka maksimalią galimą sumą ir įmokos pakyla, žinoma, jie gali atsidurti bėdoje.“

Taip pat su didesniais sunkumais, jo teigimu, gali susidurti žmonės, dirbantys cikliškuose sektoriuose. Kaip kelis tokių jis įvardija turizmo sektorių, kuris dar nespėjo visiškai atsigauti po pandemijos, kai kuriuos gamybos, statybų sektorius.

Vis dėlto tiksliai nurodyti, kurios gyventojų grupės ir kurie verslo sektoriai susidurs su sunkumais, sunku, tvirtina M. Abolinš.

Turizmas. Asociatyvi nuotr. / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Dabar dalis problemų ir infliacija kyla dėl tiekimo. Pavyzdžiui, galbūt kažkuri bendrovė negali rasti kažkokios specifinės detalės ir tai gali sukelti problemų, kurių nė nesitiki. Pasiūlos pusė – kaip juoda dėžė. Iš kur atkeliauja daiktai?

Jeigu Kinija uždarys kokį nors savo regioną ir paaiškės, kad būtent jame veikė gamykla, gaminusi dalyką, kuris visiems reikalingas, tai paveikia pusę pasaulio, nes ta viena gamykla užsidarė. Bet tai yra dalykai, kurių nematai ir negali žinoti“, – sako ekonomistas.

Jis duoda patarimą – galimiems sunkumams reikėtų pasiruošti padidinant savo santaupas, bet net ir tai, pabrėžia M. Abolinš, reikėtų daryti atsargiai ir atsakingai.

M. Abolinš / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Galbūt reikėtų kažkiek padidinti savo santaupas. Bet čia yra ir psichologinis aspektas – dabar mes leidžiame pinigus, ekonomika laikosi puikiai, bet jeigu visi nusprendžia „turėčiau taupyti“, ekonomika panyra į recesiją. Jeigu visi pradės ruoštis, recesija ir įvyks arba situacija pablogės.

Todėl sakyčiau taip – žmonėms, kurie neturi jokių santaupų, ypač dabar, vasarą, turbūt būtų gera mintis taupyti. Jeigu žmogus turi šešių mėnesių ar net trijų ar keturių mėnesių pajamų santaupas, tai turbūt nėra taip būtina. Turėtume nepersistengti“, – sako M. Abolinš.