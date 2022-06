Latakas: krovai krentant uostą palaiko augantis konteinerių srautas

Dėl karo Ukrainoje ir sankcijų Rusijai bei Baltarusijai Klaipėdos uosto krova per keturis šių metų mėnesius, palyginti su pernai, smuko 15,8 proc., tačiau uosto vadovo Algio Latako teigimu, krovą palaiko didėjantis konteinerių srautas.

„Pernai rengiant strateginius veiklos planus ir planuojant biudžetą prognozės buvo, kad apie 30 proc. krovinių nebebus, nes toks kiekis baltarusiškų krovinių buvo kraunama Klaipėdoje. Todėl keturių mėnesių rezultatą – 15,8 proc. – mes vertiname kaip labai gerą skaičių, nors jis yra perpus mažesnis, negu buvo planuota“, – interviu portalui vz. lt teigė A. Latakas.

Anot uosto vadovo, krovą palaiko šiemet 16 proc., arba beveik 820 tūkst. tonų išaugę perkrauti generaliniai kroviniai.

A. Latako teigimu, išaugo ir naftos produktų, trąšų, aliejų, suskystintųjų gamtinių dujų krova – jų per keturis mėnesius daugėjo 6 proc. iki daugiau nei 2,6 mln. tonų: „Taip atsitiko, nes per Baltarusiją iš Lietuvos naftos produktai nebegali būti išvežami. Todėl prekyba vyksta per jūrą“.

Klaipėdos uostas; konteineriai / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Klaipėdos uostas per keturis mėnesius perkrovė 12,6 mln. tonų krovinių (pernai tuo pat laiku – beveik 15 mln. tonų), iš jų 316 tūkst. konteinerių, arba 60 proc. daugiau nei pernai.

Labiausiai – 45 proc. – šiemet mažėjo birių krovinių, kurių sausį-balandį perkrauta 4,1 mln. tonų, tuo metu skystų krovinių srautas išaugo 6 proc. iki 2,6 mln. tonų, generalinių krovinių daugėjo 16 proc., iki 5,9 mln. tonų.