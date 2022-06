Verslininkai ir ekonomistai įvertino idėją vežti Ukrainos grūdus per Baltarusiją: „grasinimai nepavyko, dabar bando gudrauti“

Apie Baltarusijos siūlymą vežti Ukrainos grūdus į Baltijos valstybių uostus per Baltarusiją „Lietuvos geležinkeliai“, Susisiekimo ministerija ir uoste veikiančių įmonių atstovai daugžodžiauti nėra linkę. Vieni aiškina tuo, kad oficialios informacijos apie tai nėra, kiti teisinasi, kad tai – su politika susijęs klausimas.

Nuo komentarų susilaiko ir premjerė Ingrida Šimonytė.

Savo ruožtu LRT.lt kalbinti ekonomistai tvirtina – nors Ukraina ir gautų naudos, privalu įvertinti visas rizikas ir galimas problemas, kurių gausybė.

Kaip sako ekonomistas Marius Dubnikovas, tokie siūlymai rodo bandymą „išlįsti pro adatos skylutę“, kyla grėsmė, kad grūdai Baltarusijoje bus išvogti arba kad traukiniuose jiems neliks vietos, nes vagonai bus pilni baltarusiškų trąšų, kurių gabenimą kaip sąlygą kelia Baltarusija.

ISM universiteto ekspertas Tomas Hashimoto taip pat teigia, kad pasitikėti Aliaksandru Lukašenka nevertėtų ir, nors sprendimą pirmiausia turėtų priimti Ukraina, prašyti gabenti grūdus per Baltarusiją, atsižvelgiant į dabartinę karo situaciją, gali būti per daug.

Grūdų iš Ukrainos gabenimas – sudėtingas

Vis garsiau kalbama apie tai, kad Ukrainos uostų blokada ir sunkumai išgabenant šios šalies grūdus ar kitas žemės ūkio prekes pasaulyje gali lemti maisto krizę.

Žinia, Lietuva su kitomis kaimyninėmis šalimis prisideda sprendžiant sudėtingą situaciją – grūdai, kukurūzai ar aliejai į Klaipėdos uostą gabenami traukiniais bei vilkikais.

Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“ sulaukė krovinio iš Ukrainos / N. Jankausko/LRT nuotr.

Tačiau uostininkai jau anksčiau akcentavo, kad dabartinė logistinė grandinė yra sudėtinga ir itin didelio kiekio ukrainietiškų žemės ūkio produktų per Lietuvą išgabenti nepavyks, todėl šis procesas laikomas labiau pagalba nuo Rusijos agresijos kenčiančiai Ukrainai.

Gegužės pabaigoje Klaipėdos uostą pasiekus pirmiesiems kroviniams iš Ukrainos, Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas Vaidotas Šileika LRT.lt teigė, kad krovinių iš Ukrainos gabenimas geležinkeliu užima daug laiko, tai lemia, kad Klaipėdos uoste gali būti perkrautas tik minimalus šių krovinių kiekis.

Anot asociacijos prezidento, anksčiau minėtas 20 mln. tonų srautas Klaipėdos uostui yra neįmanomas. Tai galėtų būti siekiamybė per visus galimus uostus – Lietuvos, Rumunijos, Lenkijos, Vokietijos, Latvijos ir kitus.

Per Klaipėdos uostą, V. Šileikos nuomone, maksimaliai būtų galima išgabenti apie 1 mln. tonų.

Tai, jog krovinių iš Ukrainos tranzitas yra sudėtingas procesas, tuomet akcentavo ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.

„Uostas yra pasirengęs krauti dalį Ukrainoje užaugintų grūdų ir kitus šios šalies krovinius (kukurūzai, aliejai), tačiau nežinomųjų kol kas yra labai daug. Nežinome, kada bus galima sulaukti reguliaraus grūdų ar kitų krovinių srauto, kol kas reisai pavieniai, jie trunka ne po vieną savaitę, o atvežamų krovinių skaičius mažas. Grūdai yra masinis krovinys, kuriam reikia užtikrinti daug didesnį geležinkelio pralaidumą per Lenkijos teritoriją Lietuvos link bei turėti daug daugiau vagonų“, – dėstė A. Latakas.

Algis Latakas / J. Stacevičiaus/BNS nuotr.

Kroviniai iš Ukrainos į Lietuvą atvyksta keliais skirtingais būdais: sunkiasvorėmis transporto priemonėmis iš Ukrainos per Lenkiją į Klaipėdos uostą; geležinkeliu iš Ukrainos per Lenkiją iki Lietuvos ir perkraunam į autotransportą, paskui išskirstomi po Lietuvą; geležinkeliu iš Ukrainos per Lenkiją iki Klaipėdos uosto, vežimus organizuojant tiek „Lietuvos geležinkeliams“, tiek privačiu transportu.

Prezidentas akcentuoja, kad krovinių gabenimas per Baltarusiją gali atsisukti prieš pačią Ukrainą

Šiomis dienomis pasirodė žinia, kad neteisėtas Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka su Jungtinių Tautų generaliniu sekretoriumi António Guterresu aptarė galimybę gabenti grūdus į Baltijos jūros uostus per savo teritoriją.

Tiesa, keliama sąlyga, jog tokiu atveju tų šalių uostai turėtų priimti baltarusiškas prekes.

„Belaruskalij“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pasak Baltarusijos valstybinės naujienų agentūros „BelTA“, A. Lukašenka pasiūlė JT generaliniam sekretoriui surengti derybas, kuriose dalyvautų Baltarusijos, Ukrainos ir sutinkančių suteikti savo uostus Baltijos jūros šalių atstovai, kad būtų sureguliuota grūdų išvežimo problema.

Pranešta, jog neva A. Guterresas paprašė kelių dienų, kad galėtų pasitarti su suinteresuotų šalių vadovais.

Pirmadienį apie kylančią diskusiją dėl galimybės vežti Ukrainos grūdus per Baltarusiją į Baltijos šalis pasisakė Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Prezidentas neslėpė nepalaikantis tokios idėjos.

Anot G. Nausėdos, reikalaujama, kad prieš pradedant ukrainietiškų grūdų tranzitą per Baltarusiją į Baltijos uostus, būtų sutvarkyta visa tam reikalinga infrastruktūra, tačiau kyla klausimų, ar tai neatsisuks prieš pačią jau daugiau kaip 100 dienų nuo Rusijos agresijos besiginančią Ukrainą.

„O ar neatsitiks taip, kad šita sutvarkyta infrastruktūra vėl kažkuriame karo etape judės karinė technika į priešingą pusę? Manau, pirmiausia patys ukrainiečiai turėtų labai atsargiai vertinti šitokią perspektyvą. Jau nekalbu apie tai, kad Europos Sąjunga yra labai aiškiai nustačiusi sankcijas trąšoms, Lietuva – pakartojusi tas sankcijas. Ir ką, mes dabar užmerksime akis ir sakysime, kad A. Lukašenka staiga tapo daug priimtinesnis lyderis ar padarė kažką gero, dėl ko mes turime tas sankcijas atšaukti? Mano manymu, pastaruoju metu situacija tik blogėjo ir A. Lukašenka pademonstravo esąs visiškai vienoje valtyje su Vladimiru Putinu, vykdant šitą bjaurią agresiją Ukrainoje“, – dėstė G. Nausėda.

Gitanas Nausėda / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Prezidentas akcentavo, kad jo nuomonė ir vertinimas nesikeičia – reikia ieškoti kitų alternatyvų.

„Jų yra ir tai yra ne tik Odesos uosto atvėrimas, bet ir grūdų gabenimas per Lenkijos teritoriją į tuos pačius Baltijos arba Lenkijos uostus. Šitą alternatyvą esame jau išbandę, tik beliko pasiekti, kad sąlygos eksportuoti grūdus šiuo keliu taptų lengvesnės ir kad tai neužimtų tiek laiko, kiek užima dabar“, – sakė G. Nausėda.

Klaipėdos uosto vadovas: grūdų gabenimas per Baltarusijos teritoriją keltų mažiau iššūkių

Vis dėlto apie tai, ką Baltarusijos siūloma alternatyva reikštų ir kaip ją vertina Klaipėdos uoste veikiančios įmonės bei „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG), nedaugžodžiaujama.

Susisiekimo ministerija LRT.lt teigė, kad jokios oficialios informacijos dėl grūdų iš Ukrainos gabenimo į Klaipėdos uostą per Baltarusiją nėra sulaukta ir situacijos ministerija nekomentuoja.

Nuo komentarų susilaiko ir LTG. Anot krovinių vežimo įmonės „LTG Cargo“ atstovės Kotrynos Dzikaraitės, nuo komentarų susilaikoma todėl, kad sprendimas dėl krovinių gabenimo per Baltarusiją priklauso ne nuo LTG.

Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“ sulaukė krovinio iš Ukrainos / N. Jankausko/LRT nuotr.

Uostininkai taip pat ne itin kalbūs ir prašomi pakomentuoti tokią grūdų gabenimo alternatyvą pastebi, kad klausimas glaudžiai siejasi su politika, tad verslo atstovai linkę susilaikyti nuo platesnių komentarų.

Kukurūzų krovinio iš Ukrainos jau sulaukusi Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“ situacijos plačiau komentuoti taip pat nelinkusi, tačiau pastebima, kad ši Klaipėdos uoste veikianti įmonė yra tik „galutinė“ stotelė, kurioje perkraunamas gautas krovinys.

LRT.lt ukrainietiškų grūdų gabenimo per Baltarusiją alternatyvos nekomentavo ir Klaipėdos uoste veikianti Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Klasco“, kuri taip pat jau anksčiau yra patvirtinusi, jog priims žemės ūkio produktus iš Ukrainos.

Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“ sulaukė krovinio iš Ukrainos / N. Jankausko/LRT nuotr.

Vis dėlto Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius A. Latakas pastebi, kad grūdų iš Ukrainos gabenimas į Lietuvą per Baltarusiją būtų efektyvesnis, nei tai daroma dabar.

„Grūdų gabenimas iš Ukrainos per Baltarusijos teritoriją keltų mažiau iššūkių, nes maršrutas pralaidus, vežimas trunka vos kelias dienas, galima gabenti daug didesnius kiekius, o tai leistų perkrauti daugiau ir operatyviau, negu gabenant per Lenkiją“, – LRT.lt teigė A. Latakas.

Taip pat pastebima, kad uoste fiksuojant krovos apimčių mažėjimą, kiekviena perkrauta tona yra svarbi ir uostas priima jį pasiekiančius krovinius.

„Jei krovinys Klaipėdos uostą pasiekia, jis yra kraunamas ir be jokios abejonės kiekviena papildoma tona šiandien stabilizuoja prarastus krovinius“, – dėstė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius.

Algis Latakas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Į klausimą, ką reikštų „Belaruskalij“ krovinių sugrįžimas ir ar tai stabilizuotų dabar pastebimai sumenkusį krovinių Klaipėdos uoste srautą, A. Latakas neatsakė. Taip pat nekomentuojama, kaip keistųsi darbo vietų situacija Klaipėdos uosto įmonėse ar „Lietuvos geležinkeliuose“, jeigu sugrįžtų baltarusiški kroviniai ar būtų atgabentas didelis kiekis grūdų iš Ukrainos.

T. Hashimoto: sprendimą pirmiausia turi priimti Ukraina

ISM Finansų ekonomikos programos vadovas daktaras Tomas Hashimoto LRT.lt teigia, kad pirmiausia sprendimą dėl tokio Baltarusijos siūlymo turėtų priimti ne Lietuva ar kitos Baltijos šalys, o pati Ukraina.

„Manau, ar tai kompromisas, ar ne, turėtų pasakyti Ukraina. Vis dėlto Ukraina yra pagrindinė. Mes, Lietuva, esame įtraukti kaip suinteresuota šalis, bet nesame pagrindinė. Tai ne mes nuspręsime. Galime išreikšti susirūpinimą, galime pasakyti, ką manome, bet galiausiai Ukrainos Vyriausybė ir Ukrainos eksportuotojai nuspręs, kaip jie nori eksportuoti savo grūdus“, – teigė T. Hashimoto.

Klaipėdos jūrų uostas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jo vertinimu, toks Baltarusijos siūlymas rodo A. Lukašenką pradedant žaisti „regioninį žaidimą“: „Manau, kad Lukašenka žaidžia regioninį žaidimą, nes mato, kad Putinas pamynė bet kokius moralės principus šiame kare, todėl jis bando atsiriboti.“

Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos (VPVA) prezidentas Sigitas Besagirskas interviu „Žinių radijui“ išsakė poziciją, kad, įgyvendinus tokį siūlymą, baltarusiškų prekių tranzitas neduotų tiek daug naudos Baltarusijai, kiek jos gautų ukrainiečiai, išgabenę grūdus.

T. Hashimoto iš dalies sutinka su tokia pozicija – Ukraina gautų lėšų, kurias galėtų panaudoti tiek savo gynybai, tiek ekonomikos palaikymui. Tačiau taip pat tvirtina, kad derėtų įvertinti grėsmes ir problemas.

„Reikėtų mąstyti apie tai, kaip mes galime palaikyti Ukrainos ekonomiką. Šia prasme, kaip laikina priemonė, tai galėtų būti apsvarstyta, bet svarbiausia dalis – tai gera proga mums peržiūrėti senas problemas – jūros saugumo, žemės kelių tarp Ukrainos ir Lenkijos – ir įvertinti Baltarusijos tranzitą“, – teigia T. Hashimoto.

Tomas Hashimoto / ISM nuotr.

Jis sutinka, kad A. Lukašenka pasitikėti nederėtų ir teigia – net ir priėmus sprendimą gabenti baltarusiškas prekes tranzitu į Baltijos šalių uostus, privalu įtvirtinti mechanizmą, kuris šalis apsaugotų.

„Yra daug potencialo galimoms problemoms. Taigi, kad ir kas nutiktų, privalome turėti mechanizmus, kad galėtume suvaldyti situaciją“, – pabrėžia T. Hashimoto.

Jis išskiria tris aspektus, kurie, anot jo, šioje situacijoje svarbūs: Ukrainos Vyriausybės ir eksportuotojų sprendimą, globalų grūdų trūkumą ir tai, kad pasiūlymas buvo išsakytas Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, todėl į šio klausimo sprendimą gali įsitraukti ir kitos pasaulio valstybės.

„Turime tris sluoksnius. Ukrainos eksportuotojai turi pirminį balsą, kaip jie nori eksportuoti grūdus. Mes, kaip importuotojas, galime pasakyti „mes norime importuoti“ ir žinome, kaip tai daryti. Mes turime globalią bendruomenę, ypač JAV, kai kalbame apie regioninius politinius interesus.

Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“ sulaukė krovinio iš Ukrainos / N. Jankausko/LRT nuotr.

Manau, kad tai, ką sako VPVA prezidentas, nėra toli nuo tiesos. Jeigu iš tiesų pabandytume tai įgyvendinti, galėtų turėti ir teigiamą poveikį, tačiau tai labai jautri tema. Šioje karo stadijoje, kai Rusija ima atakuoti Kyjivą, to prašyti gali būti per daug“, – sako T. Hashimoto.

M. Dubnikovas: jeigu sankcijos neskaudėtų, tokių pasiūlymų nebūtų

Ekonomistas Marius Dubnikovas pabrėžia – tokius pasiūlymus ir jų eskalavimą derėtų vertinti labai atsargiai. Jo vertinimu, tokie siūlymai įrodo – sankcijos Rusijai ir Baltarusijai veikia ir yra labai skaudžios.

Jis ragina atkreipti dėmesį į skaičius. Ukrainoje šiuo metu yra apie 20 mln. tonų grūdų, kuriuos reikėtų išvežti. Jeigu būtų pridėtas ir šių metų derlius, šis skaičius dar galėtų padidėti apie 35–40 mln. tonų.

„Tas kiekis yra gana didelis. Bet, jeigu mes jį paverčiame pinigais, tai tie 20 mln. tonų yra verti maždaug 8 mlrd. eurų. Gali būti ir dar mažiau, nes klausimas, kokios kokybės tie grūdai? Mes to nežinome. Galbūt ta vertė dar mažesnė. Tokia suma pasauliui tikrai nėra kažkoks stebuklas“, – tvirtina ekspertas.

Marius Dubnikovas / BNS nuotr.

Jis primena, kad per mėnesį Ukraina karui išleidžia 5 mlrd. eurų, kuriuos padeda surinkti partneriai. „Ta suma nėra kažkokia kosminė. Pasaulis dėl to tikrai nebadaus“, – patikina M. Dubnikovas.

Jo vertinimu, pateiktas siūlymas – politinis ginklas, kuriuo bandoma paskatinti diskusiją, kaip grūdus derėtų gabenti.

„Reikėtų labai atsargiai vertinti tuos pamąstymus, nes jais gali agresorius labai stipriai pasinaudoti, ir gana greitai. Grūdų problema yra pati kaina – ji yra sukilusi. Dalis žmonių, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikoje, gali negalėti, negebėti nusipirkti tų pačių grūdų. Tai didžiausia problema. Pačių grūdų tikrai netrūks. Klausimas – kiek jie kainuos ir ar tą kainą gali sumokėti, pavyzdžiui, skurdžiosios šalys“, – komentuoja M. Dubnikovas.

Ekonomistas akcentuoja – sutikimas vežti grūdus iš Ukrainos per Baltarusiją reikštų, kad turtas vežamas per šalį, kurią kontroliuoja agresorius ir kurios teritorija buvo panaudota Ukrainai užpulti.

Pinigai / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Tai visiškai nepriimtina. Manau, kad tai yra tam tikras blefas, bandymas kaip įmanoma atsikratyti sankcijų. Akivaizdu, sankcijos yra labai skaudžios. Grūdų kaina yra apie 8 mlrd. eurų, priklausomai nuo kokybės, o vien Rusijos centrinio banko įšaldytų pinigų yra 300 mlrd. ir daugiau. Supraskime, kad bandoma blefuoti, eskaluoti temą už 8 mlrd. eurų, kad būtų pabandyta išlaisvinti 300 mlrd. ar potencialiai dar daugiau. Čia ir prasideda tas žaidimas. Manau, labai rizikinga pakliūti į manipuliacijas“, – teigia M. Dubnikovas.

Jis taip pat nesutinka, kad Baltarusijos gaunama nauda ar patiriama žala būtų mažesnė lyginant su tuo, kokią naudą gautų Ukraina. Ekonomisto vertinimu, tai – trumparegiškas požiūris, neįvertinant rizikų. Pradedant nuo to, kad per Baltarusiją gabenami grūdai gali būti pavogti ar kad tokiu atveju tektų paminti moralines nuostatas.

„Tai bandymas surasti kompromisą su laisvo pasaulio vertybėmis mainais už gana nedidelę pinigų sumą, bandyti užsimerkti prieš agresoriaus veiksmus ir jam pritariančią Baltarusiją. Kaip ir minėjau, pinigų suma nėra ta, kuri iš esmės pakeistų žaidimą, t. y., kad Ukrainos biudžetas gyventų gerai, nebūtų jokių problemų ir pan.“, – tvirtina M. Dubnikovas.

Grūdai. Asociatyvi nuotr. / E. Genio/LRT nuotr.

Jis sutinka, kad grūdų išvežimas taptų pagalba žemės ūkiui, kuris svarbus Ukrainai, tačiau atkreipia dėmesį – grūdus, esant tinkamoms sąlygoms, galima saugoti net kelerius metus, tai nėra greitai gendanti prekė.

„Derybos su savo sąžine yra turbūt, jeigu taip galima sakyti, keistas dalykas. To turbūt nereikėtų daryti, nes rizikos papulti į spąstus yra labai milžiniškos. Reikia suprasti – agresorius bando nusimesti sankcijas. Čia nieko kito nėra. Čia yra bandymas žaisti visuomenės, politikų vaizduote ir emocijomis ir bandyti sužaisti žaidimą – leisti Ukrainai galbūt (pabrėžiu – galbūt, nes tuos grūdus galbūt tiesiog pavogs) gauti kažkiek pajamų ir mainais gauti daug didesnę naudą“, – sako M. Dubnikovas.

Jis taip pat laikosi pozicijos, kad šioje situacijoje pagrindinį sprendimą turi priimti Ukraina, o Lietuva ir kitos valstybės gali nebent pasiūlyti savo pagalbą, jeigu toks sprendimas būtų priimtas.

Be to, priduria ekspertas, derėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad galiausiai, sutikus gabenti trąšas, vietos grūdams tiesiog nepakaktų.

Grūdai. Asociatyvi / AP nuotr.

„Logika tokia – vežkite per Baltarusiją, mainais dar paimkite ir trąšas. Tai reikia suprasti, kad, kai buvo vežamos trąšos, 10–12 mln. tonų trąšų, mūsų tiek uosto, tiek geležinkelių galimybės buvo užkrautos.

Jeigu mes priimtume sprendimą, kad per Lietuvą pradėtų keliauti trąšos, tai neliktų vietos grūdams, nes nėra tiek vagonų. Čia braška diskusija per visas siūles: ir pinigų sumos, ir kiekiai, ir galimybės. Čia yra bandymas labai stipriai suklaidinti žmones, sužaisti emocijomis“, – neabejoja M. Dubnikovas.

Ekonomisto vertinimu, tokius sprendimus Baltarusija priima ne viena, nes, silpnėjant Rusijai, Baltarusijos, kuri nuo pastarosios priklausoma, galimybės gauti pinigų taip pat mažėja.

„Jeigu sankcijos neskaudėtų nei Baltarusijai, nei Rusijai, tokių pasiūlymų net nebūtų. Jie bando įvairias formas. Buvo bandoma grasinti branduoliniu ginklu, Baltarusija grasino, kad pati atsiveš branduolinį ginklą. Kas tai yra? Tai yra grasinimas. Grasinimai nepavyko, dabar bando gudrauti“, – sako M. Dubnikovas.