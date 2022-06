Premjerė: inovacijos kurs kokybišką ir konkurencingą Lietuvos ekonomiką

Inovacijos kurs kokybišką Lietuvos ekonomiką, kuri galės sėkmingai konkuruoti pasaulyje, sako šalies premjerė. O tam, pasak Ingridos Šimonytės, pasitarnaus naujai įkurta Inovacijų agentūra.

„Šita institucija yra labai svarbus įrankis to, kad mūsų ekonomika galėtų vis labiau konkuruoti savo kokybe, kuri neįmanoma be inovacijų“, – pirmadienį oficialioje Inovacijų agentūros atidarymo ceremonijoje sakė I. Šimonytė.

Jos teigimu, būtent kokybė leidžia sėkmingiausiai konkuruoti ilguoju laikotarpiu: „Ilguoju laikotarpiu niekuo kitu, kaip tik kokybe, konkuruoti yra neįmanoma. O ten, kur yra kokybė, turi būti ir inovacijos“.

I. Šimonytė tikisi, jog nauja institucija paskatins verslą imtis lyderystės investuojant į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

„Kiek bepridėtų valstybė viešųjų investicijų mokslui, kurį atlieka mūsų universitetai, institutai ir kitos įstaigos, vis dėlto, verslo lyderystė čia yra pati svarbiausia. Ir čia Inovacijų agentūra, neabejoju, vaidins pagrindinį vaidmenį“, – kalbėjo premjerė.

„Parama, pagalba, sėkmės taškų paieška, manau, bus pagrindinis šitos institucijos darbas“, – teigė I. Šimonytė.

Ingrida Šimonytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ekonomikos ir inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės teigimu, Inovacijų agentūra leis verslui gauti paslaugas vienoje vietoje, taip pat dalyvaus investuojant į aukštą pridėtinę vertę kuriančias ekonomikos sritis.

„Investuosime į proveržio sritis, kurios kuria aukštą pridėtinę vertę, nes mūsų ekonomiką reikia daryti sudėtingesnę. Mes jau nebesame tie, kurie galime girtis – ir nebereikia girtis pigia darbo jėga. Reikia girtis vertės kūrimu ir šita agentūra tam ir dirbs“, – žurnalistams sakė A. Armonaitė.

Inovacijų agentūros vadovė, buvusi kosmetikos gamybos įmonės „Biok laboratorija“ vadovė Romualda Stragienė teigė, jog agentūra yra pasiruošusi dirbti su verslu.

„Aš manau, kad Inovacijų agentūra jau yra pasiruošusi dirbti kartu su verslu – tai yra pagrindinis mūsų klientas – ir būtų patikimu ir profesionaliu partneriu kuriant tas inovacijas“, – teigė R. Stragienė.

Inovacijų agentūra bus atsakinga už inovacijų ekosistemą ir skatinimą, verslo pradžios ir plėtros konsultacijų teikimą – ji sukurta sujungus Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) inovacinę veiklą, Lietuvos verslo paramos (LVPA) agentūrą ir „Verslią Lietuvą“.

Be to, ji administruos įvairias paramos verslui priemones, kurių bendra vertė per artimiausius kelerius metus viršys 500 mln. eurų. Į eksporto skatinimą iki 2030 metų planuojama investuoti daugiau kaip 80 mln. eurų

Agentūroje dirbs daugiau kaip 300 darbuotojų, ji turės regioninius padalinius 13 Lietuvos miestų.