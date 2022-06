Per Miuncheno „Oktoberfest“ festivalį po pandemijos alus bus 15 proc. brangesnis

Miunchenas pasiilgo „Oktoberfest“ alaus šventės, pastaruosius dvejus metus atšauktos dėl koronaviruso. Tačiau dabar, kai ji 2022 m. grįžta, ne visos naujienos Bavarijos alaus gėrikams geros.

Ketvirtadienį Miuncheno miestas paskelbė, kad nustatyta kaina litrui alaus yra tarp 12,60–13,80 euro. Tai - daugiau nei 15 proc. pabrangimas nuo 2019 m. „Wiesn“, kaip šventę vadina vietos žmonės, kainų.

„Gerai, kad neperžengta 14 eurų riba“, – sakė Miuncheno patarėjas ekonomikos klausimais ir „Wiesn“ vadovas Clemensas Baumgärtneris. „Vis dėlto alaus kainos gana aukštos“, – pripažino jis. „Ateityje turime užtikrinti, kad „Wiesn“ šventė išliktų įperkama“. Vis dėlto jis atkreipė dėmesį, kad smuklininkai turės daugiau išlaidų, o padidėjimą reikėtų vertinti ir santykinai, atsižvelgiant į trejų metų laikotarpį.

„Oktoberfest“ / AP nuotr.

Nuomotojai kainų didinimo priežastimis nurodo, be kita ko, infliaciją, 15 proc. padidėjusias išlaidas darbuotojams ir smarkiai išaugusias energijos kainas. Kitas svarbus veiksnys yra medžiagų ir meistrų, kurie statys festivalio alaus palapines, kainos. Šeimininkai taip pat vis dar ieško darbuotojų.

Alaus kaina per „Oktoberfest“ visada buvo politinė problema Miunchene ir, žinoma, ji visada buvo per didelė. Ankstesniais metais C. Baumgärtneris ir jo pirmtakas Josefas Schmidas mėgino įtikinti užeigų savininkus įšaldyti alaus kainą, bet nesėkmingai. Šiais metais apie tai net nemastyta. Net vanduo nėra pigus pasirinkimas „Oktoberfest“ lankytojams – litras kainuos vidutiniškai 9,67 euro ir bus 80 centų brangesnis nei 2019 metais.

„Oktoberfest“ / AP nuotr.

Miestas nenustato gėrimų kainų, o tik tikrina, ar nuomotojų suplanuotos kainos pagrįstos ir lygina jas su miesto restoranų kainomis. „Oktoberfest“ alus verdamas specialiai festivaliui. Jis turi daugiau originalios misos ir didesnį alkoholio kiekį nei kiti šviesūs alūs. Šiemet festivalis vyks nuo rugsėjo 17 iki spalio 3 dienos.