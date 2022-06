Prezidentas: raginimai vežti grūdus per Baltarusiją nesuderinami su ES sankcijų politika

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog verslo raginimai vežti grūdus iš Ukrainos į Lietuvą per Baltarusiją yra nesuderinami su Europos Sąjungos sankcijų Minskui politika.

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog verslo raginimai vežti grūdus iš Ukrainos į Lietuvą per Baltarusiją yra nesuderinami su Europos Sąjungos sankcijų Minskui politika.

„Aš nemanau, kad tai yra įmanoma, nes panašūs raginimai yra visiškai nesuderinami su Europos Sąjungos sankcijų politika“, – Rūdninkų poligone žurnalistams ketvirtadienį sakė prezidentas.

„Mes priėmėme labai aiškias sankcijas Baltarusijos režimo atžvilgiu ir turime jų laikytis. Nematau nė vienos priežasties, dėl kurios Baltarusijos režimas turėtų būti vertinamas pozityviau. Netgi atvirkščiai – įvertinus tai, kaip jie elgėsi pastaruoju metu, ką Rusijos kariuomenė išdarinėjo Baltarusijos teritorijoje, atakuodama būtent iš šiaurės Ukrainos teritoriją, manau, kad turime išlikti principingi ir negali būti jokių kalbų apie sankcijų Baltarusijai sušvelninimą. Tai yra kartu su Rusija veikianti valstybė“, – kalbėjo jis.

Klaipėdos uosto atstovai teigia, kad grūdų transportavimas per Lenkiją neišnaudoja visų uosto galimybių. Anot bendrovių, efektyvi logistika įmanoma tik per Baltarusiją – tuomet uostas galėtų krauti apie 10 mln. tonų grūdų, o vežant per Lenkiją – tik apie 1 mln., skelbė „Verslo žinios“.

Eurokomisaras Virginijus Sinkevičius anksčiau BNS teigė, kad gūdus vežti per Baltarusiją politiškai neįmanoma, nes niekas negali garantuoti, jog iš Ukrainos važiuojantys grūdai atsidurs Klaipėdoje, o ne kokiam nors Rusijos uoste.

Virginijus Sinkevičius / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Susisiekimo ministras Marius Skuodis yra teigęs, kad pagrindinė problema gabenti ukrainietiškus grūdus iki Lietuvos aplenkiant Baltarusiją yra Vakarų kryptimi neišplėtota geležinkelių infrastruktūra – dabar per Lenkiją į Lietuvą gali važiuoti tik 2-3 traukiniai per parą.

Logistiką tarp Ukrainos ir Lietuvos apsunkina ir skirtingos geležinkelių vėžės – Ukrainoje ir Lietuvoje tebenaudojama rusiška, o Lenkijoje – europietiška, todėl vežant krovinius reikia keisti geležinkelio riedmenis.

Ukraina negali išvežti maždaug 20 mln. tonų grūdų, kai Rusijos pradėtas karas sutrukdė juos išgabenti laivais įprastais maršrutais – per šalies uostus Juodojoje jūroje ir Dunojaus upe per Rumuniją. Ukraina paprašė Europos Sąjungos šalių pagalbos išvežant grūdines kultūras plačiau atveriant logistinius kanalus ir ribojant patikras.

Ukraina vien kviečių ir kukurūzų per metus eksportuodavo apie 50 mln. tonų.