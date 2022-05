Majauskas: siūlomą NT mokestį papildomai mokėtų 1,2 mln. gyventojų, jis nebūtinai atvėsintų rinką

Trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komitetas svarstys Finansų ministerijos siūlomą visuotinį nekilnojamojo turto mokestį. Dabar tokį mokestį moka tik tie, kurių turtas viršija 150 tūkst. eurų. Naujo mokesčio valdžia siūlo nesibaiminti, žmonės mokės nedaug, bus išimčių, už pirmą būstą gali tekti iš viso nemokėti.

Kokie mokesčio tarifai mūsų laukia ir kaip apskritai atrodys mokestis – pokalbis laidoje „Dienos tema“ su Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininku Mykolu Majausku ir Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotoju Algirdu Butkevičiumi.

– Tie, kas turi turto už daugiau kaip 150 tūkst. eurų vienam asmeniui, jau dabar moka nekilnojamojo turto mokestį. Koks yra naujo įstatymo tikslas? Ar vis dėlto tai socialinio teisingumo klausimas?

M. Majauskas: Tai yra Finansų ministerijos pasiūlymas. Jis yra diskutuotinas, turi aiškių privalumų ir tam tikrų trūkumų. Jo privalumas ir stiprioji pusė – tai, jog pajamos keliautų į savivaldybių biudžetus, savivaldybės turėtų daugiau pajamų aplinkai gerinti, dviračių takams tiesti, naujiems vaikų darželiams statyti. Tai didintų nekilnojamojo turto vertę ir motyvuotų pačius savininkus atitinkamai mokėti šį mokestį.

Mykolas Majauskas / L. Balandžio/BNS nuotr.

Taip pat svarbu tai, jog būtų preliminarios deklaracijos, taigi nereikėtų visos biurokratijos pildyti, viskas būtų daug paprasčiau, panašiai, kaip yra su žemės mokesčiu. Trūkumas yra jo masiškumas. Taigi, būtų papildomai 1 200 000 Lietuvos gyventojų šio mokesčio mokėtojų.

Taip pat yra nepakankamai apsaugoti vyresni asmenys, nes jiems mokestis būtų tiktai atidedamas. Labai svarbu būtų užtikrinti, jog šiuo metu mokantys nekilnojamojo turto mokestį jį ir toliau mokėtų ir jis nebūtų mažesnis, pritaikius naują tvarką.

– Pone Butkevičiau, kaip jūs, opozicija, vertinate ketinimą tokį mokestį įvesti Lietuvoje?

A. Butkevičius: Aš manau, kad šitas mokesčio įstatymas yra reikalingas, bet jis yra taisytinas dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, šiuo metu Lietuvoje tik 1 proc. gyventojų moka nekilnojamojo turto mokestį. Ir jeigu mes dabar priimsime šį įstatymą Seime ir iš karto numatysime, kad daugelis gyventojų turėtų mokėti, įstatyme nėra numatyta, ar neatsiras tam tikra socialinė įtampa.

Aš manau, kad visuotinį nekilnojamojo turto mokestį būtų galima įvesti etapais. Reikėtų paskaičiuoti, kad priėmus šitą įstatymą mokestį galėtų mokėti 20–30 proc. Palaipsniui būtų galima pereiti prie visuotinio mokesčio taikymo visiems Lietuvos gyventojams. Manau, kad pirmiausia reikėtų suteikti tam tikrą mokesčių kreditą.

Algirdas Butkevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pavyzdžiui, paskaičiavus, kokį mokestį turėtų mokėti gyventojas, jam galėtų būti taikomas mokesčių kreditas –100 eurų kaip išminusavimas. O jeigu, pavyzdžiui, šeima, turi 3 ar daugiau vaikų, galėtų būti mokesčių kreditas 150 eurų. Tai reiškia, kad dalis Lietuvos gyventojų, kurie turi dar mažos vertės turtą, neturėtų mokėti tų mokesčių.

Antra labai didelė blogybė yra tai, kad tie, kurie turi daug nekilnojamojo turto ir turto vertė yra didelė, yra mažinamas mokesčio tarifas. Tai reiškia, kad turtingieji mokės mažesnį mokestį, o tą dalį papildomų pajamų turės surinkti iš žmonių, turinčių mažesnę nekilnojamo turto vertę.

Aišku, yra ir kitų pavyzdžių. Pavyzdžiui, projekte yra numatyta, kad pagrindinis būstas apmokestinamas pagal deklaruojamą vietą. Jeigu, pavyzdžiui, šeima turi kelis būstus, jie gali deklaruoti ant kiekvieno šeimos nario arba tiesiog deklaruos tą būstą, kuris yra pigesnis, o kitas būstas bus apmokestinamas kitu tarifu, kurį nustatys pati savivaldybė.

Miestas; būstas; nekilnojamasis turtas; Pašilaičiai / J. Stacevičiaus/LRT Nuotr.

– Pone Majauskai, ką jūs svarstysite Biudžeto ir finansų komitete, nes iš tikrųjų galima keisti įstatymą iš pagrindų, sakykim, pradėti nuo to, kuris yra dabar teikiamas, dėl to, kad, ką teisingai pastebi ir ponas Butkevičius, ir jūs, kad mokės tie, kas turi turto per 150 tūkst. Jiems sumažės mokestis, taip pat visuotinumas yra labai abejotinas. Tai dėl ko bus diskusijos?

M. Majauskas: Finansų ministerija pristatys savo koncepciją, kuri dar nėra patvirtinta Vyriausybės. Bet šiuo atveju, man atrodo, yra labai svarbu neskubėti su naujais mokesčiais. Įsivertinti, kaip veikia esamas mokestis, ar galima tobulinti esamą mokestį taip, kad jis atitiktų lūkesčius ir tikslus, ir jeigu to nepakanka, tuomet diskutuoti apie naują, šiuo atveju tą, kurį pasiūlė Finansų ministerija.

Kaip ir minėjau, mano supratimu, yra tam tikrų vietų, kurios yra tikrai diskutuotinos, tai yra progresyvumas turi būti išlaikytas. Turime kalbėti apie senjorus. Šiuo metu siūloma, kad jiems mokestis būtų atidėtas, bet galbūt, jeigu būtų nuspręsta įvesti tokį mokestį, reikėtų priimti atidėtą įsigaliojimą ir jis įsigaliotų tik paveldėjus ar pardavus. Taip, kad mokestį mokėtų tiktai naujas savininkas.

senjorai/pensija/pensininkai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Taip pat reikėtų, matyt, įvertinti, ar reikia mokėti už pagrindinį būstą nuo pirmo euro. Taigi, yra daug diskutuotinų aspektų. Mes jau dabar turime nekilnojamojo turto mokestį, jį moka apie 30 tūkst. Lietuvos piliečių, turtingiausių piliečių. Ir tas mokesčio vertinimas, mokestinė vertė yra nustatoma kas 5-erius metus. Tai reiškia, kad dažnai mokestis mokamas nuo vertės, kuri neatitinka realios rinkos vertės. Taigi, jeigu nustatytume pirma, kad esamas mokestis keliauja į savivaldybių biudžetus, kad nekilnojamojo turto mokestinė vertė koreguojama kas kelerius metus, mano supratimu, mes išplėstume bazę. Vietoj esamų 30 tūkst., ji galbūt būtų reikšmingai didesnė, keliautų pajamos į savivaldybių biudžetus ir iš dalies išspręstume problemą. Jeigu Finansų ministerija matys, kad toks sprendimas yra nepakankamas, diskutuosime apie jos pasiūlymą papildomai plėsti mokesčio bazę.

– Bet 150 tūkst. riba, kuri buvo nuleista dar praėjusioje kadencijoje Vyriausybės ir Seimo, dabar taip beprotiškai augant nekilnojamo turto kainoms, ir jeigu, kaip jūs sakote, masinio vertinimo būdas pasivys rinkos, sakykim, vertes, tai tas mokestis net ir vidurinei klasei, kuri, kaip jūs sakot, turtingesnė, bus tiesiog nepakeliamas.

M. Majauskas: Daugelyje ES šalių yra nekilnojamojo turto mokestis ir mes Lietuvoje jį turime, bet jis yra tiktai kaip prabangos mokestis. Tačiau natūralu, kad augant nekilnojamojo turto vertei, bazė plėstųsi. Kaip minėjau, šiuo metu yra apie 30 tūkst. mokančių asmenų, jeigu išsiplėstų iki 60 ar 100 tūkst., nebūtų poreikio įvesti visuotinį nekilnojamojo turto mokestį, nes jau būtų surinkta pakankamai mokesčio, o mokestis būtų perduotas savivaldybėms. Tai stabilizuotų ir pačią nekilnojamojo turto rinką.

Paupys / SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nuotr.

Sutikime, jeigu mes dabar turtingiausiems sumažintume nekilnojamojo turto mokestį, jie mokestinei naštai sumažėjus turėtų papildomų pinigų dar investuoti į nekilnojamąjį turtą, ir tai, galimai, dar papildomai kaitintų nekilnojamojo turto rinką. Todėl siūlomas variantas nebūtinai stabilizuotų pačią nekilnojamojo turto rinką, kuri yra įkaitusi. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad artimiausiu metu gali kilti palūkanų normos ir tai mažins paklausą. Taigi ar reikalingos priemonės, kurios šaldytų nekilnojamo turto rinką, – čia irgi yra klausimas.

– Pone Butkevičiau, jūs buvote premjeras, premjeras buvo ir konservatorių partijos pirmininkas Andrius Kubilius, dar 2008 metais. Ir tada buvo kalbėta apie visuotinį nekilnojamojo turto mokestį. Neatsimenu, ar jūs žadėjote savo kadencijoje nekilnojamojo turto mokestį. Socdemai gal atskirai matė tuos dalykus. Bet iki šiol daugelį metų nekilnojamojo turto mokestis neįvestas, nepaisant to, kad ir Pramonininkų konfederacija, ir įvairios nekilnojamojo turto asociacijos yra paruošusios tam tikrą modelį pagal pasaulio modelius. Kodėl taip ilgai visuotinas mokestis nepriimamas?

A. Butkevičius: Taip yra dėl kelių priežasčių. Visuotinio nekilnojamojo turto mokesčio tikrai man būnant premjeru mes nesiūlėme įvesti. Kokia yra tarptautinė praktika? Man ji yra žinoma, todėl, kad man pačiam JAV Linkolno institute teko stažuotis kaip tik nekilnojamojo turto vertės nustatymo ir nekilnojamojo turto mokesčio administravimo srityje. Nebuvo prieita prie visuotinių, nes nebuvo atliktas masinis turto vertinimas ir nebuvo išanalizuota, kokia yra tikroji turto rinkos vertė.

Aš ir šiandien esu iš dalies nepatenkintas, nes, pavyzdžiui, individualus gyvenamasis namas ar Vilniaus mieste, ar Kauno mieste – jo rinkos vertė tikrai neatitinka tos vertės, kuri deklaruojama Registrų centre. Pavyzdžiui, sklypo kaina, tai yra žemės kaina, ant kurios pastatytas gyvenamasis namas, irgi nėra įvertinta. Jeigu nagrinėsime Vokietijos arba JAV variantus, tikrai nekilnojamojo turto vertė yra kartu įvertinama su žeme, nes yra neva neišmintinga, kad 3 kambarių buto vertė jau naujesniame Vilniaus name įvertinta tiek pat, kiek ir individualus namas Vilniaus mieste, kuris pastatytas prieš 30 metų.

Vilniaus dangoraižiai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tai va dėl to buvo labai didelių diskusijų, dabar jau vertinimas artėja prie tam tikros realybės ir galima kalbėti apie iš dalies, gal ne visiškai visuotinio nekilnojamojo turto mokestį, gal didesnį, negu šiuo metu turime.

– Iš tikrųjų ekonomistai pastebi, kad šitas mokestis yra dvigubas. Žmonės nekilnojamąjį turtą perka iš santaupų, santaupas jie turi iš darbo užmokesčio, kuris ir taip yra įvairiais tarifais apmokestinamas, GPM ir kiti mokesčiai yra. Ar jums tai nesikerta?

M. Majauskas: Bet pasižiūrėkite, pilatės kurą degalinėje, mokate akcizą, mokate PVM, perkate duoną, kefyrą parduotuvėje, taip pat mokate papildomus mokesčius nuo pinigų, nuo kurių jau sumokėjote mokesčius. Taigi tai yra tokia natūrali mokestinė sistema, kuri galioja daugelyje pasaulio valstybių.

Šiuo atveju Lietuva išsiskiria tuo, kad nekilnojamojo turto mokestis Lietuvoje yra tiktai prabangiam nekilnojamajam turtui arba tiems, kas turi daug nekilnojamojo turto. Šiuo atveju siūloma plėsti bazę. Bet aš vis dėlto norėčiau iškelti klausimą, koks yra tikslas, nes įvesti mokestį tokį, kuris yra kitose šalyse, todėl, kad jis yra kitose šalyse, negali būti savaiminis tikslas. Įvesti mokestį tam, kad jis stabilizuotų nekilnojamojo turto rinką, mažintų paklausą? Supraskime, kad augančios palūkanų normos gali padaryti tą su kaupu. Padidinti savivaldybių pajamas? Per 5-erius metus savarankiškoms funkcijoms savivaldybių pajamos padidėjo milijardu eurų. Taigi, reikia labai aiškiai apsibrėžti, koks yra tikslas, ir tada priimti sprendimą.