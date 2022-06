Ukrainos krovinių tranzito galimybes per Lietuvą uostininkai vertina realistiškiau: žadėtas 20 mln. tonų srautas – neįmanomas

Klaipėdos uoste jau saugomi pirmieji iš Ukrainos atgabenti kroviniai. Nors Rusijos užpultos šalies krovinių tranzito imasi ne viena Klaipėdos uosto įmonė, uosto generalinis direktorius Algis Latakas teigia, kad nežinomųjų kol kas yra labai daug. Tai, jog susiduriama su nemažai rimtų iššūkių, akcentuoja ir uosto kompanijų atstovai, todėl šiuos krovinius linkstama traktuoti labiau kaip pagalbą dėl karo kenčiančiai Ukrainai nei kaip postūmį stabilizuojant Klaipėdos uoste krentantį krovinių srautą.

Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“ neseniai sulaukė krovinio iš Ukrainos.

Klaipėdos jūrų krovinių kompaniją „Bega“ sulaukė krovinio iš Ukrainos / N. Jankausko/LRT nuotr.

Anot kompanijos „Bega“ Komunikacijos ir informacijos grupės vadovo Gedimino Gudavičiaus, šiuo metu įmonę yra pasiekę 2 sąstatai po 60 konteinerių, juose – kukurūzai iš Ukrainos.

Dabar kukurūzai yra iškrauti į talpyklas ir laukiama kitų sąstatų. Sukaupus didesnį krovinio kiekį, jį bus galima krauti į laivą ir išgabenti iš Klaipėdos uosto į kitas šalis. Pastebima, kad tokiam kroviniui sukaupti reikia laiko, mat vienu vežimu įmonę pasiekia apie 1,3 tūkst. tonų krovinio, o laivų talpa yra įvairi ir gali siekti 15 ar keliasdešimt tūkst. tonų.

Anot G. Gudavičiaus, tikėtina, kad tokie kroviniai iš Ukrainos pastebimai įmonės krovos apimčių nepadidins.

Krovinio iš Ukrainos šį birželį laukia ir bendrovė „Klasco“.

Uostininkai: ukrainietiškų krovinių tranzitas per Lietuvą – labiau pagalba dėl Rusijos sukelto karo kenčiančiai šaliai

Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos (LJKKA) prezidentas Vaidotas Šileika LRT.lt teigė, kad krovinių iš Ukrainos Klaipėdos uoste bus, tačiau ar jų kiekis bus didelis – išlieka atviras klausimas, nes logistinė grandinė iš Ukrainos yra nepaprasta.

„Kalbant apie transportavimą geležinkeliu, yra gana ilgas laiko tarpas, kol krovinys iš Ukrainos pasiekia Lietuvą ir Klaipėdos uostą. Toks ilgas krovinių tiekimo terminas lemia tai, kad Klaipėdos uoste gali būti perkrautas minimalus kiekis“, – aiškino V. Šileika.

Vaidotas Šileika / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Anot asociacijos prezidento, minimas 20 mln. tonų srautas Klaipėdos uostui yra neįmanomas. Tai galėtų būti siekiamybė per visus galimus uostus – Lietuvos, Rumunijos, Lenkijos, Vokietijos, Latvijos ir kitus.

Per Klaipėdos uostą, V. Šileikos nuomone, maksimaliai būtų galima išgabenti apie 1 mln. tonų.

Žinia, dalis krovinių – birūs kroviniai, skystos trąšos – iš Ukrainos į Klaipėdos uostą atkeliauja ne tik geležinkeliais, bet ir atgabenami vilkikais.

„Tačiau tai nėra geriausia praktika pristatyti krovinius ir iš tiesų pervežamas kiekis yra gana nedidelis. Siekiant sukaupti 1 tūkst. tonų, reikia turėti labai daug mašinų kroviniams vežti, o pralaidumas tarp sienų taip pat yra ribotas. Tai sukelia nemažai iššūkių. Negalime tikėtis, kad tas krovinių srautas bus labai didelis“, – kalbėjo V. Šileika.

Anot pašnekovo, ukrainiečių krovinių tranzitas per Lietuvą išliks labiau kaip pagalba dėl Rusijos sukelto karo kenčiančiai šaliai ir palaikymas šioje sunkioje kovoje.

„Tai tikrai ne toks srautas, kuris sudarytų ženklų krovinių augimą Klaipėdos uoste“, – sakė LJKKA prezidentas.

Šiuo metu į Klaipėdos uostą vandens keliu atvyksta ir nemažai konteinerių, kuriuose – Ukrainos rinkai skirti automobiliai. Jie, kaip ir kone nuo pat karo pradžios, į šią šalį iš Klaipėdos uosto išgabenami sausumos keliu.

Uosto vadovas: nežinomųjų kol kas yra labai daug

Kol kas kroviniai iš Ukrainos į Lietuvą atvyksta keletu skirtingų būdų: sunkiasvorėmis transporto priemonėmis kelių transportu iš Ukrainos per Lenkiją į Klaipėdos uostą; geležinkeliu iš Ukrainos per Lenkiją iki Lietuvos ir perkrovus krovinį į autotransportą, išskirstant jį po Lietuvą; geležinkeliu iš Ukrainos per Lenkiją iki Klaipėdos uosto, tiek vežimus organizuojant „Lietuvos geležinkeliams“, tiek privačiai.

Tai, jog krovinių iš Ukrainos tranzitas yra sudėtingas procesas, akcentuoja ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius A. Latakas.

„Uostas yra pasirengęs krauti dalį Ukrainoje užaugintų grūdų ir kitus šios šalies krovinius (kukurūzus, aliejų), tačiau nežinomųjų kol kas yra labai daug. Nežinome, kada bus galima sulaukti reguliaraus grūdų ar kitų krovinių srauto, kol kas reisai pavieniai, jie trunka ne po vieną savaitę, o atvežamų krovinių skaičius mažas. Grūdai yra masinis krovinys, jam reikia užtikrinti daug didesnį geležinkelio pralaidumą per Lenkijos teritoriją Lietuvos link ir turėti ženkliai didesnį vagonų parką“, – dėstė A. Latakas.

Algis Latakas / J. Stacevičiaus/BNS nuotr.

Jis taip pat akcentavo, kad uoste veikiančios įmonės, kaip ir visi Lietuvos transporto sistemos dalyviai, stengiasi padėti Ukrainai ir jos ekonomikai, ieško būdų, kaip krovinius atgabenti į Klaipėdos uostą, ir tikrai yra suinteresuotos padėti.

Anot A. Latako, kiekvieno naujo krovinio pritraukimas į Klaipėdos uostą teigiamai veikia Klaipėdos uosto krovą, ypač turint omeny tai, kad dėl sankcijų Rusijai atsivėręs krovinių kritimas.

„Kiekvienas naujas krovinių srautas gerina minusinį Klaipėdos uosto krovos rezultatą, tačiau kol kas būtų anksti kalbėti, ar Ukrainos kroviniai, gabenami per Klaipėdos uostą, galėtų būti veiksnys, lemsiantis mūsų situacijos pagerėjimą, ar tai bus tik pagalba Ukrainai“, – kalbėjo Klaipėdos uosto vadovas.