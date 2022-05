Aelensas apie neišnaudotas Baltijos jūros vėjo galimybes: elektra būtų galima aprūpinti visą Lietuvą

Tomorrow we are writing European history!



- 150 GW offshore windpower

- €135 billion

- Power for >200 Million households

- half of the needed offshore wind in 2050

- launched by Mette Frederiksen, @vonderleyen @Bundeskanzler @markrutte @alexanderdecroo

