Žemės ūkio rūmų pirmininkas: maisto kainos turės nusistovėti, nes žmonės neturi daugiau pinigų

Jungtinės Tautos įspėja, kad Rusijos invazija į Ukrainą netrukus gali sukelti maisto krizę, kuri gali tęstis ne vienerius metus. Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako, kad Vakarų šalys kariniais laivais ir lėktuvais galėtų užtikrinti grūdų iš Odesos uosto pergabenimą į Bosforą Turkijoje, tačiau Žemės ūkio rūmų pirmininkas teigia, kad Odesos uosto blokavimas nėra vienintelė problema, galinti sukelti maisto krizę pasaulyje.

Karybos ekspertas Darius Antanaitis teigia, kad išgabenti grūdines kultūras iš Ukrainos yra tik du būdai.

„Man atrodo, kad yra tik du keliai – jėga pralaužti Odesos uosto blokadą ir pasikrauti visus grūdus arba, jeigu Ukraina turėtų priešlaivinių raketų apginti savo teritorinius vandenis nuo rusų laivų, ukrainiečių laivai galėtų savarankiškai palikti savo teritorinius vandenis, o tarptautiniuose vandenyse jų saugumą užtikrintų NATO arba kitos valstybės. Jeigu Rusija pradėtų agresyvius veiksmus prieš Ukrainos laivus tarptautiniuose vandenyse, tai būtų traktuojama kaip piratavimas, tai nebūtų eskalacija“, – tikina ekspertas.

Paklaustas, kuris iš variantų šiuo metu realiausiai įgyvendinamas, karybos ekspertas sako, kad būtų ne tik paprasčiau, bet ir saugiau, jeigu grūdų pervežimo apsauga pasirūpintų pati Ukraina.

„Deja, NATO nėra vienalytis organizmas, jį sudaro daug valstybių. Būtų daug paprasčiau, jeigu Ukraina pati užtikrintų savo teritorinių vandenų ar koridoriaus saugumą, kuriuo būtų galima išgabenti grūdus ir kitą žemės ūko produkciją, kad pasaulyje nekiltų badas. Manau, kad antras variantas būtų logiškesnis, lengviau įgyvendinamas, tačiau turi atsirasti valstybė ar valstybės, kurios užtikrintų tokią maisto konvojaus apsaugą“, – teigia D. Antanaitis.

Odesa / AP nuotr.

Kariuomenės atsargos majoras ir karo ekspertas tikina, kad apsaugoti Ukrainos laivus tarptautiniuose vandenyse galėtų viena iš Budapešto memorandumą pasirašiusių šalių.

„Žiūrint iš teisinės pusės, tai galėtų būti viena arba dvi šalys, kurios pasirašė Budapešto memorandumą. Jis buvo pasirašytas, kai Ukraina atsisakė branduolinės ginkluotės ir kitos valstybės užtikrino Ukrainos saugumą. Tai buvo Rusija, JAV ir Didžioji Britanija. Rusija vienintelė nesilaiko memorandumo. Tačiau šiuo klausimu mes kalbame ne tik apie NATO ar JAV, bet pasaulio masto problemą, kurią Rusija nori sukelti, – badą. Jie šantažuoja pasaulį, kad jie atvers Odesos uostą tik tuo atveju, jeigu bus panaikintos sankcijos. Kitaip sakant, rusai kiša visą pasaulį po padu vien todėl, kad būtų panaikintos sankcijos, kurios skirtos už tai, jog jie užpuolė Ukrainą“, – sako kariuomenės atsargos majoras D. Antanaitis.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus teigia, kad, jeigu Ukrainai nepavyks atblokuoti Odesos uosto, visam pasauliui gali grėsti ne tik badas, bet ir epidemijos, kataklizmai, emigrantų protrūkiai ir kitos problemos.

„Žinome, kad Ukraina maitino apie 400 milijonų gyventojų, teikdama savo produkciją. Pasaulyje badaujančių šiuo metu yra apie 46 milijonai žmonių. Jeigu dar atsirastų šimtas milijonų, lauktų iš tiesų badas, nepriteklius, ligos, epidemijos, įvairūs kataklizmai ir, be abejo, mums, europiečiams, grėstų labai didelis emigrantų protrūkis. Ne keli tūkstančiai ar šimtai tūkstančių, bet netgi milijonai galėtų veržtis ieškoti, kur yra maisto“, – sako A. Svitojus.

Grūdai / AP nuotr.

A. Svitojaus teigimu, kad būtų išvengta galimo bado ir kitų grėsmių, Lietuva turėtų rūpintis ir savo maisto atsargomis, ir organizuoti grūdų pervežimą iš Ukrainos per savo teritoriją.

„Kad šito nebūtų, mes turime rūpintis ne tik savo maistu, bet ir rūpintis, kas darosi gretimose šalyse. Lietuvos indėlis galėtų būti organizuoti grūdų pervežimą per savo teritoriją. Dalį tų grūdų galima būtų išvežti sudėtingesniais keliais per Lenkiją, Rumuniją, Lietuvą, Latviją, per mūsų uostus, jūrų uostus ir per mūsų geležinkelius. Be abejo, pasiruošimas vyksta ir alternatyvą mes taip pat turime išnaudoti, nes ir keli milijonai tonų grūdų padėtų“, – tikina A. Svitojus.

Paklaustas, ar grūdų gabenimas sausumos keliais išspręstų problemą, Žemės ūkio rūmų pirmininkas sako, kad situacija galėtų pasikeisti penktadaliu ar net ketvirtadaliu.

„Sakyčiau, gal penktadalis ar ketvirtadalis klausimo dėl pervežimo galėtų išsispręsti, bet tai neužtikrintų visų grūdų išvežimo. Ilgalaikėje perspektyvoje galima pasiruošti ir organizuoti tuos pervežimus, bet tai užtrunka laiko, o jau bręsta nauji grūdų derliai ir senas atsargas reikia išvežti. Tai yra ir Ukrainos ekonominė problema, nes nebus kur dėti grūdų jų talpyklose ir sustos finansiniai srautai. Apsirūpinimas maistu visame pasaulyje stringa, visa logistika stringa“, – aiškina A. Svitojus.

Grūdai / E. Genio/LRT nuotr.

Klausimas dėl Odesos uosto ir grūdų gabenimo sprendžiamas ir Briuselyje. A. Svitojus nurodo, kad čia svarstoma ne tik, kaip padėti grūdus pergabenti, tačiau ir kaip padidinti gamybos apimtis visos Europos mastu.

„Yra svarstomi keli variantai. Tai ne tik tai, kaip padėti Ukrainai ir kitoms šalims apsirūpinti grūdais, sprendžiama, kaip visos Europos mastu padidinti gamybos apimtis. Lietuva maistu apsirūpina ir gali išmaitinti dar penkias Lietuvas. Tačiau, jeigu jo trūktų, yra priimti sprendimai, kad būtų panaudota žemė, kuri ilsisi, kad būtų daugiau grūdų, kad būtų daugiau įvairių kitų gyvulinės kilmės produktų, kad užpildytų tas nišas. Šiuo atveju ne tik Europa, bet ir mes bei kitos pasaulio šalys galėtumėme kompensuoti dalį prarastų produktų ir sumažinti badą. Situacija nėra visiškai bloga ar tragiška, bet įvairiems žingsniams turime ruoštis“, – teigia pašnekovas.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas pastebi, kad Odesos uosto blokada ir trikdžiai pervežti grūdus nėra vienintelė Ukrainos problema. Pašnekovo teigimu, didelių problemų kelia ne tik laukuose randamos minos bei kiti sprogmenys, bet ir Rusijos vagiama technika, naikinamos kuro saugyklos.

„Ukraina šiais metais tikriausiai neteks apie 30 proc. savo derliaus. Tai jau kelia didelių problemų, bet 30 proc. galima kompensuoti su mūsų ištekliais. Minų ir kitų sprogmenų klausimas gali būti sprendžiamas ne vienerius, o galbūt net dešimtis metų. Kita vertus, ne tik sprogmenys, bet jau sprogę užtaisai užteršia dirvą ir būtų nelabai gerai sėti ten grūdus. Su tuo dirba didelė komanda, sėkmingai ieškodama minų ir valydama žemę. Kita problema – Rusija vagia šimtus tūkstančių tonų grūdų, išveža iš tų teritorijų, norėdama parduoti į kitas rinkas. Yra išvežami traktoriai, technika. Kuro saugyklos naikinamos ir tiesiog stengiamasi sukelti Ukrainoje, Europoje ir visame pasaulyje didelį bado kataklizmą ir ekonominių sutrikimų“, – sako A. Svitojus.

Dirbami laukai / E. Genio/LRT nuotr.

Jungtinių Tautų duomenimis, pasaulinės maisto kainos yra beveik 30 proc. didesnės negu pernai. Tačiau Žemės ūkio rūmų pirmininkas sako, kad, jeigu Vyriausybių vadovai tinkamai reaguos, kainos turėtų stabilizuotis ir didesnio augimo nesulauksime.

„Manau, kad maisto kainos turės nusistovėti, nes žmonės neturi daugiau pinigų. Bet kokiu atveju, jeigu trūks maisto, tu mokėsi už maistą, kiek galėsi. Dėl to yra visokių spekuliacijų, kaip ir matome su kuro kainomis. Vakar buvo pasakyta, kad pradėjo daugiau pirkti benzino, todėl pakėlėme kainas. Šiuo atveju snaudžia mūsų valstybių lyderiai. Vyriausybė turi priimti griežtesnius sprendimus, griežčiau prižiūrėti energetinių šaltinių kainų koordinaciją, kas turi įtakos maistui, nes maisto užtenka, bet juo spekuliuodamas gali kainas kelti, kiek tik nori. Tas procesas veikia kaip grandinė, tačiau, jeigu būtų ryžtingi Vyriausybių vadovų sprendimai, bent jau Europos lygmeniu tos maisto kainos tikrai galėtų stabilizuotis“, – teigia A. Svitojus.

Pokalbio klausykitės radijo laidos įraše.

Parengė Miglė Valionytė.