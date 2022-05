Abromavičius: Ukrainos situacija labai sunki – reikalingi 5 mlrd. eurų per mėnesį vien biudžeto skylėms lopyti

„Situacija iki šiol išlieka labai sunki, todėl Vakarų parama labai reikalinga, reikalingi maždaug 5 milijardai eurų per mėnesį vien tam, kad būtų užlopytos atsiradusios biudžeto skylės“, – apie kritinę Rusijos užpultos Ukrainos padėtį LRT TELEVIZIJAI sako buvęs Ukrainos ekonomikos ministras Aivaras Abromavičius. Pasak jo, apie rimtesnį ilgalaikį šalies atsigavimą šnekėti dar labai anksti.

Rusija toliau griauna Ukrainą, niokoja šalies ekonomiką. Apie tai, kas laukia Ukrainos, pokalbis „Dienos temoje“ su verslininku, buvusiu Ukrainos ekonomikos ministru Aivaru Abromavičiumi.

– Skaičiuojama, kad dėl karo Ukrainoje biudžetas netekęs 80 proc., o Ukrainos BVP smuko 60 proc. Statistiškai žiūrint, tai yra labai baisūs skaičiai, o kaip praktiškai atrodo Ukrainos ekonomika?

– Pirmaisiais mėnesiais, žinoma, visa ekonomika iš karto sustojo. Surinkimai iš muitų nukrito 90 proc., mokesčių – 80 proc. Po truputį karo veiksmams atslūgus nuo Kyjivo, Charkivo, Černihivo sričių, ekonomika pradėjo šiek tiek atsigauti, bet apie rimtesnį ilgalaikį atsigavimą šnekėti dar labai anksti. Tačiau šiomis dienomis vykstantis Davoso ekonomikos forumas kaip tik jau labai aktyviai šneka apie Ukrainos ekonominį atkūrimą po karo. Taip kad situacija iki šiol išlieka labai sunki, todėl Vakarų parama labai reikalinga, reikalingi maždaug 5 milijardai eurų per mėnesį vien tam, kad būtų užlopytos atsiradusios biudžeto skylės. Ir Europos Sąjunga, Tarptautinis valiutos fondas, Didysis septynetas kol kas ir ateity, manau, tokią paramą teiks.

Rusijos karas prieš Ukrainą. / AP nuotr.

– Jūs sakote, kad Europa Davose sprendžia, ką daryti po karo, tačiau kas, jei karas užtruks? Panašu, kad jis trunka ir gali būti, kad tęsis ilgiau nei metus. Kas tada?

– Mums patiems naudinga ruoštis pačiam prasčiausiam scenarijui, vargu ar reikėtų būti labai dideliu optimistu šiuo metu ir geriau rengtis ilgesniam karui, kadangi to paties turbūt laukia ir Rusija, pasiruošusi ilgiau kariauti, todėl Ukrainai reikalinga parama dabar, ne tik po to. Ukrainos vadovybė jau daug kartų yra sakiusi, kad pergalė bus pasiekta karo lauke. Ukrainos užsienio reikalų ministras šią savaitę pasakė, kad pergalė – tai reparacijos, Rusijos atsitraukimas iki buvusių Ukrainos sienų, karo nusikaltimų tyrimas ir Ukrainos eurointegracija. Tai visiškai akivaizdūs pergalės apibrėžimai, bet pagalba reikalinga dabar, kad sunkioji ginkluotė plauktų į šalį kuo greičiau ir kuo didesniais kiekiais, kad finansinė parama išliktų ir kad politinė parama ir Europos bei Vakarų vienybė išliktų.

– Ar neatrodo, kad mes Lietuvoje, taip pat ir Ukrainos valdžia kalbame labai optimistiškai? Kalbame apie pergalę, apie Ukrainos sienas tokias, kokios buvo iki karo. Tačiau štai tame pačiame Davoso forume, kurį minėjote, šiandien Henry Kissingeris, buvęs JAV valstybės sekretorius, Nobelio premijos laureatas, sako, kad Ukraina turėtų atiduoti dalį teritorijos Rusijai, kad vardan taikos nuramintų Rusiją. Kaip jūs manote, ar galėtų Ukrainoje būti tokie scenarijai priimami?

– Manau, kad šiuo metu Ukrainai tokie scenarijai yra nepriimtini. Žmonės maždaug 90 proc. palaiko tiktai sugrįžimą mažiausiai iki vasario 23 d. sienų. Prezidentas V. Zelenskis netgi neturi tokios teisės, suteiktos žmonių, rinkėjų, tartis su agresoriumi dėl kažkokių teritorijų praradimo. Dėl to šis planas šiuo metu yra visiškai nerealistiškas. O tai, kad „New York Times“ parašė straipsnį, jog Prancūzijos Europos reikalų ministras, vokiečiai ar H. Kissingeris siūlo kažkokius kompromisus, yra nieko naujo. Tie žmonės ir anksčiau visi siūlė tokius kompromisinius variantus, jie toliau gana bijo Rusijos, nelabai supranta situaciją, visiškai nesupranta, kad nusileidus Rusijai dabar tik laiko klausimas, kada jos apetitas bevalgant vėl padidės. Toks planas tiktai suteiktų Rusijai daugiau pasitikėjimo savimi, kad vėl Vakarai yra silpni, Rusija yra stipri. Ir po kelerių metų jie vėl būtų nusitaikę į tą pačią Ukrainą ar į kitas kaimynines šalis. Dėl to tai yra labai pavojingas planas.

Rusijos karas prieš Ukrainą. / AP nuotr.

– Kita labai svarbi tema Ukrainoje – grūdai. Už lango sėja, pavasaris ir Ukraina ypač priklausoma nuo žemės ūkio. Kaip sekasi Ukrainai šįmet sėti, kai ūkininkai susiduria su kita bėda – reikia laukus išminuoti?

– Tai yra labai geras ir aktualus klausimas. Sėja baigta. Sėja baigta gana sėkmingai. Žiemkenčiai, kviečiai yra ypač gerai peržiemoję, dėl to kviečių derlius laukiamas gan neblogas. Įvyko sėjokaita. Brangesnius kukurūzus pakeis saulėgrąžos. Taip kad kukurūzų derlius bus sumažėjęs vos ne 50 proc. Laukų, kurie bus apsėti, skaičius turbūt bus sumažėjęs 30 proc., nes jų dalis yra okupuota, dalis – užminuota. Bet didžiausia Ukrainos problema yra ta, kad praėjusių metų derlius iki šiol neišvežtas ir didelis galvos skausmas, kas bus su būsimu derliumi. Iki šiol apie 17 milijonų tonų vien tik kukurūzų neišvežta, dar turbūt kokie 3 milijonai tonų kitų grūdų. Anksčiau veždavome 4–5 milijonus tonų per Ukrainos Juodosios jūros uostus per mėnesį, o praėjusį mėnesį išvežta milijonas tonų per mėnesį kitais keliais – per Rumuniją, per Lenkiją daugiausiai.

Šį mėnesį galbūt pusantro milijono, bet to visiškai neužtenka, kad žemdirbiai gautų apyvartinių lėšų, kad šalis gautų valiutinių įplaukų ir kad šalis pasiruoštų priimti naują derlių į savo sandėlius. Dėl to pastarąją savaitę Ukrainos grūdų eksporto tema yra pirmuose pasaulio laikraščių, žurnalų puslapiuose, tiek „Economist“, tiek kasdienių laikraščių, Davose ta tema irgi šnekama. Viena iš pagrindinių temų, įskaitant Gabrieliaus Landsbergio, Lietuvos užsienio reikalų ministro iniciatyva, – kaip užbaigti Juodosios jūros blokadą, kaip išminuoti Juodosios jūros akvatoriją, kaip, galbūt padedant NATO laivams, eskortuoti humanitarinį konvojų su laivais, pripildytais Ukrainos grūdų. Taip pat paraleliai pasigirsta teiginių, kad galbūt netgi per Baltarusijos teritoriją į Lietuvos uostus bus vežami humanitariniai konvojai su Ukrainos grūdais. Ši tema yra labai aktuali, kiekvieną dieną labai daug straipsnių, diskusijų šia tema.

Grūdai / E. Genio/LRT nuotr.

– Kuris variantas realiausias – ar tai, ką kalba ministras G. Landsbergis, jog reikia suburti šalių koaliciją, kad padėtų išplukdyti iš užblokuoto Odesos uosto, ar vis dėlto ukrainiečiams teks nusileisti ir vežti per Baltarusiją, ko jie iki šiol nenori daryti, nes sako, jog Baltarusija taip pat yra smurtautojas, užpuolikas.

– Manau, kad eksportuoti grūdus per Baltarusiją yra tiktai pusėtinas problemos sprendimas. Žemdirbiams, aišku, tai būtų didelė paskata, bet grūdų aukštų kainų problemą pasaulyje išspręstų tiktai Juodosios jūros atidarymas. Prieš karą kukurūzai Europoje kainavo 250 eurų, dabar – 370 eurų. Tai yra 100–120 eurų už toną kukurūzų karo premija. Tai reiškia, kad šalyse, kurios yra besivystančios, kuriose daug vartojama kukurūzų, kviečių, labai skurs žmonės ir netgi badaus vien todėl, kad Rusija nutarė uždaryti Juodosios jūros akvatoriją Ukrainos grūdams. Per Baltarusiją vežti būtų džiugu, nepaisant visų politinių aspektų ir taip toliau, tiktai iš ekonominės pusės. Bet svarbiausia vis dėlto spręsti Juodosios jūros klausimą ir čia aš norėčiau būti atsargus optimistas, bet visiškai aišku, kad reikia Amerikos pagalbos. Visą laiką NATO ir amerikiečiai žiūri šiek tiek atsargiai, kaip neeskaluoti situacijos, bet aš manau, kad vis dėlto su kiekviena diena mūsų Vakarų partneriai tampa drąsesni. Iš pradžių nenorėjo tam tikros ginkluotės tiekti, po to ji buvo perduota, kitokios karinės pagalbos iš pradžių buvo bijotasi, vėliau ji buvo suteikta. Lygiai taip pat galima su NATO laivų priedanga išvežti grūdus iš Ukrainos. Manau, kad tai visam pasauliui būtų tiktai labai naudinga.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Vieną dieną karas baigsis. Kaip, jūsų akimis, seksis atkurti ekonomiką Ukrainai, nes matome sunaikintas gamyklas, tokias kaip „Azovstal“, taip pat matome miestus, kurie sugriauti iki pat pamatų.

– Manau, kad visas pasaulis Ukrainai bandys padėti, kad po tokių sukrėtimų šalis bus susivienijusi. Tiek politikai, tiek verslininkai, tiek žmonės visai kitaip žiūrės į šalies tolesnį socialinį ir ekonominį vystymąsi. Dėl to išlieku optimistas ir manau, kad visas doras Vakarų pasaulis gelbės Ukrainą ir tikrai turėsime šiuolaikišką europietišką šalį ateityje.