Pirmasis PGNiG suskystintųjų gamtinių dujų krovinys pasiekė Klaipėdos SGD terminalą

Į Klaipėdos SGD terminalą buvo pristatytas pirmasis Lenkijos energetikos koncerno PGNiG grupės užsakytas suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) krovinys. Iš JAV atgabentos SGD žymi svarbų žingsnį siekiant tolesnės dujų rinkų integracijos ir energetinio saugumo stiprinimo regione.

SGD dujovežiu „Aristidis I“ iš JAV Teksaso valstijoje, Freeport uoste, esančios skystinimo gamyklos į Klaipėdos SGD terminalą atgabenta apie 65 tūkst. tonų arba 150 tūkst. kub. m SGD, kurias išdujinus bus patiekta apie 90 mln. kub. m gamtinių dujų.

„Pirmojo suskystintųjų gamtinių dujų krovinio pristatymas į Klaipėdos SGD terminalą yra svarbus etapas įgyvendinant mūsų strategiją, kuria siekiame įtvirtinti grupės pozicijas tarptautinėje SGD prekybos rinkoje. Tikiu, kad PGNiG grupės ir terminalo operatorės KN bendradarbiavimas ne tik prisidės prie abiejų bendrovių verslo tikslų įgyvendinimo, bet ir taps stipriu impulsu tolesnei Lenkijos ir Baltijos šalių dujų rinkų integracijai, didinant regiono energetinį saugumą, pagrįstą diversifikuotu dujų tiekimu, – sakė Iwona Waksmundzka-Olejniczak, PGNiG S.A. valdybos pirmininkė. – Mūsų pozicijų stiprinimas Lietuvoje taip pat yra plano, kuriuo siekiame sukurti daugiafunkcę grupę su verslą šiame regione taip pat dinamiškai plėtojančia PKN ORLEN, dalis “, – pridūrė ji.

KN (AB „Klaipėdos nafta“) valdomas SGD terminalas yra vienas svarbiausių Lietuvos energetikos infrastruktūros elementų. 2014 m. veiklą pradėjęs Klaipėdos SGD terminalas užtikrino gamtinių dujų rinkos atsiradimą Lietuvoje, leido diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidino energetinį saugumą visame regione.

„Šios savaitės įvykiai – Lenkijos ir Lietuvos dujotiekių jungties GIPL veiklos pradžia gegužės 1 d. ir pirmojo didelio PGNiG krovinio pristatymas į Klaipėdos SGD terminalą penktadienį – žymi svarbų etapą Lietuvos ir Lenkijos energetinės nepriklausomybės ir dujų tiekimo saugumo istorijoje. Kartu tai yra ir nauja pradžia siekiant Baltijos jūros regiono šalių energetinės integracijos su likusia Europa – turime daugiau galimybių diversifikuoti ir užtikrinti gamtinių dujų tiekimą, ypač dabartinėmis sudėtingomis geopolitinėmis sąlygomis. Džiaugiuosi, kad daugiau nei prieš dvejus metus prasidėjęs bendradarbiavimas su PGNiG šiandien reikšmingai plečiasi, atverdamas papildomas galimybes abiem pusėms“, – sakė KN generalinis direktorius Darius Šilenskis.

SGD krovinys bus perkrautas į Klaipėdos SGD terminalo laivo-saugyklos „Independence“ talpas, po to išdujintas ir patiektas į dujų perdavimo sistemą. Ši krova ypač svarbi atsižvelgiant į veiksmus, kurių imasi regiono šalys, siekdamos tapti nepriklausomos nuo Rusijos dujų tiekimo, taip pat vertinant „Gazprom“ sprendimą nutraukti dujų tiekimą Lenkijai.

PGNiG grupės užsakytos dujos bus tiekiamos ne tik Lenkijos, bet ir kitų Baltijos šalių rinkoms. Dalį SGD krovinio savo klientams nupirko viena didžiausių Suomijos ir Baltijos regiono energetikos bendrovių „Elenger“.

„Šis bendradarbiavimas padeda įveikti sudėtingą ir revoliucinį laikmetį Europos energetikos rinkoje. Būdama viena iš sparčiausiai augančių energetikos bendrovių Baltijos jūros regione, patyrusi SGD veiklų ir infrastruktūros plėtotoja „Elenger“ labai džiaugiasi radusi tokį stiprų partnerį kaip PGNiG, su kuriuo galime tiekti ir perduoti SGD regione bei užtikrinti dujų tiekimo saugumą“, – sakė „Elenger“ grupės vadovas Margus Kaasik.

PGNiG valdo diversifikuotą SGD prekybos portfelį. Su tiekėjais iš Kataro ir JAV bendrovė yra pasirašiusi ilgalaikes sutartis dėl 12 mlrd. kub. m dujų tiekimo. Iš jų 7,4 mlrd. kub. m bus tiekiama pagal „Free on Board“ (FOB) principą, kai paskirties uostą pasirenka PGNiG. Ateities sandorius papildo užsakymai iš neatidėliotinų sandorių (angl. spot) rinkos, įskaitant pirkimus pagal FOB sutartis. Siekdama padidinti savo potencialą SGD rinkoje, PGNiG kuria savo SGD dujovežių laivyną. Iki šių metų pabaigos bendrovė turės tris laivus, kurių kiekvieno SGD talpa sieks apie 160 tūkst. kubinių metrų. Du iš jų bus pradėti eksploatuoti šių metų viduryje, o trečiasis – 2022 m. antroje pusėje. Be to, PGNiG pasirašė ilgalaikes nuomos sutartis dėl aštuonių SGD dujovežių, kurie bus pastatyti specialiai bendrovės poreikiams. Planuojama, kad pirmasis laivas bus pradėtas eksploatuoti 2023 metais.

PGNiG ir KN bendradarbiavimas SGD srityje prasidėjo prieš dvejus metus. Nuo 2020 m. balandžio mėn. PGNiG yra vienintelė KN valdomos SGD paskirstymo stoties Klaipėdos uoste naudotoja, iš kurios suskystintos dujos SGD dujovežiais tiekiamos klientams.