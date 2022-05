Nedarbo lygis pirmąjį ketvirtį – 6,3 proc.

Nedarbo lygis pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 6,3 proc. – 1,2 proc. punkto mažiau nei pernai tuo pačiu metu.

Per ketvirtį nedarbo lygis sumažėjo 0,7 proc. punkto, skelbia Statistikos departamentas, remdamasis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo išankstiniais duomenimis.

Vyrų nedarbo lygis buvo 6,5 proc., moterų – 6,2 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis siekė 12,7 proc., per ketvirtį jis padidėjo 1,5 punkto, per metus – 0,2 punkto.

Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį sumažėjo ir pirmąjį ketvirtį siekė 2,6 procento. Per metus jis nesikeitė.

Pirmąjį ketvirtį buvo 93,5 tūkst. 15–74 metų bedarbių, iš jų 15–24 metų – 12,5 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius sumažėjo 9,3 tūkst. Ilgalaikių bedarbių buvo 38,5 tūkst., arba 41,2 proc. visų bedarbių. Per ketvirtį jų sumažėjo 5,3 tūkst., per metus – padidėjo 0,4 tūkst.

Užimtumo lygis pirmąjį ketvirtį siekė 72,6 proc. – per ketvirtį jis sumažėjo 0,6 punkto, per metus – padidėjo 1 punktu. Vyrų užimtumo lygis buvo 1,5 punkto aukštesnis už moterų (atitinkamai 73,3 ir 71,8 proc.).

Jaunimo užimtumo lygis siekė 32,3 proc., per ketvirtį sumažėjo 3,1 punkto, per metus – padidėjo 2,5 punkto. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,5 punkto iki 66,8 proc.

Darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1,474 mln. – per ketvirtį jų skaičius sumažėjo 4,6 tūkst. Pirmąjį ketvirtį dirbo ar turėjo darbą 1,381 mln. gyventojų. Per ketvirtį jų skaičius padidėjo 4,8 tūkst., per metus – 28,8 tūkst.

Pirmąjį ketvirtį buvo 900,4 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (59,1 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai, 16,6 proc. – besimokantis jaunimas.