LRT trumpai. Laiku nepasirinkus tiekėjo, už elektrą gali tekti mokėti ženkliai daugiau: ką svarbu žinoti?

Lietuvoje įsibėgėjo antrasis ir trečiasis elektros rinkos liberalizavimo etapai, per juos nepriklausomą tiekėją turi pasirinkti visi to dar nepadarę vartotojai. Iki nurodyto termino pabaigos neapsisprendę ir savarankiškai nepasirinkę tiekėjo gyventojai be elektros neliks, jiems bus teikiama garantinio energijos tiekimo užtikrinimo paslauga, bet tai reikš papildomas išlaidas.

Pamažu renkasi tiekėjus

Atsisakant monopolinio elektros tiekimo, gyventojai iki 2023 metų turės pasirinkti nepriklausomą tiekėją. Iki šiol monopolinis tiekėjas buvo „Ignitis“, priklausantis „Ignitis grupei“.

Elektros tiekimo rinkos liberalizavimas, t. y. buitiniams vartotojams suteikta teisė pasirinkti elektros tiekėją, nuosekliai įgyvendinta etapais.

Norėdami pakeisti elektros energijos tiekėją, gyventojai gali rinktis iš šešių pasiūlymų: „Enefit“, „Elektrum“, „Ignitis“, „Birštono elektra“, „Egto energija“ ir „Perlas energija“.

Elektra / BNS nuotr.

Bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) atstovo Pauliaus Kalmanto aiškinimu, laiku nepasirinkę tiekėjo (antrajame etape jau iki šių metų birželio 18 d., trečiajame – iki gruodžio 18 d.) gyventojai gaus garantinį tiekimą.

„Tai reiškia, elektros tiekimas nenutrūks ir gyventojams bus suteikta laikina paslauga, kad jie galėtų pasirinkti savo nepriklausomą tiekėją. Garantinis tiekimas trunka 6 mėnesius, jį užtikrina bendrovė ESO, o ne visuomeninis tiekėjas, o po pusės metų tiekimas gali būti nutrauktas. Žinoma, tikslas nėra palikti namus be elektros – tikslas yra padėti gyventojams pasirinkti nepriklausomą tiekėją“, – akcentuoja ESO atstovas.

Be to, kad garantinio tiekimo paslauga yra laikina, P. Kalmanto tvirtinimu, ji gali ženkliai padidinti elektros kainą.

„Rekomenduojame sprendimą priimti laiku ir nemokėti šio papildomo ir lengvai išvengiamo mokesčio. Garantinio tiekimo atveju galutinę kainą vartotojams sudarys tuo metu galiojanti (praėjusio mėnesio) elektros kaina biržoje ir prie jos pridedamas 1,25 koeficientas, arba, kitaip tariant, 25 proc. Tai reiškia, kad prie vidutinės biržos kainos bus pridedamas ketvirtadalis“, – paaiškina jis.

Elektra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vis dėlto tiksliai pasakyti, kokia bus garantinio tiekimo kaina, sunku, sako P. Kalmantas. „Elektros energijos kaina susiformuoja Lietuvos elektros biržoje, kuri yra integruota į Šiaurės Europos šalių elektros biržą „Nord Pool“. Biržos kainų svyravimą nuolatos lemia įvairūs elektros pasiūlos ir paklausos pokyčiai visoje Europoje“, – pažymi jis.

Fiksuota ar kintanti kaina?

ESO aiškinimu, elektros kainą artimiausiems metams ar pusmečiui nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), remdamasi prognozėmis, o tai reiškia, kad reali kaina biržoje gali būti mažesnė nei valstybės nustatyta. Todėl, anot bendrovės, nepriklausomų tiekėjų siūlomi įkainiai gali užtikrinti realiausią elektros kainą.

Elektra / BNS nuotr.

„Reikėtų žinoti, kad valstybės nereguliuojamą elektros tiekimo kainą sudaro dvi dedamosios – elektros kaina biržoje ir tiekėjo nustatyta tiekimo kaina. Pastaroji natūraliai skiriasi tiekėjams įvertinus savo kaštus“, – pranešime spaudai cituojamas ESO Sprendimų klientams departamento vadovas A. Buivydas.

ESO patikina, kad kai klientas turi fiksuotą kainą, keičiantis aplinkai jis bus ramus, kad ilgalaikėje perspektyvoje sumokės optimalią kainą. O štai pasirinkęs nuo kainos biržoje tiesiogiai priklausomą kainos tarifą, už elektrą gyventojas mokės tokią kainą, kokia tą mėnesį ji bus biržoje. Pasak ESO, paskutinių dvejų metų istorija rodo, kad per metus galimi labai dideli kainos svyravimai.

Elektra / E. Blaževič/LRT nuotr.

Svarstydami, rinktis fiksuotą ar nuo kainos svyravimų biržoje priklausomą kainą, gyventojai norėtų žinoti viena – kuris pasirinkimas geresnis. Įvertinus tiekėjų siūlomus planus galima matyti, kad kintamos kainos tarifas yra mažesnis nei fiksuotos.

„Galima sakyti, kad abu pasirinkimai turi panašius šansus. Kainai biržoje augant, laimės tie, kurie bus užfiksavę mažesnę kainą, o kainai biržoje krintant labiau džiaugsis jos nefiksavę, bet ilgalaikėje perspektyvoje ir vienų, ir kitų rezultatas, tikėtina, bus ganėtinai panašus“, – paaiškina ESO ekspertas.

Keisti infrastruktūros nereikia

P. Kalmantas atkreipia dėmesį, kad nei elektros linijų, nei kitos infrastruktūros, renkantis nepriklausomą tiekėją, keisti nereikia.

Elektra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Nepriklausomai nuo to, iš kokio tiekėjo elektros energiją pirks gyventojai, ji tekės tomis pačiomis linijomis. Visu elektros energijos tinklu, kuris ir užtikrina energijos tiekimą šalies žmonėms, kad šis veiktų patikimai ir nenutrūkstamai, kaip ir anksčiau, rūpinasi „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros energija – atskira prekė, o ESO valdomi kabeliai – lyg kanalas, kuriuo ta prekė pasiekia vartotoją. Tais kabeliais gali tekėti skirtingų tiekėjų parduodama elektra“, – teigia ESO atstovas.

Pasak P. Kalmanto, renkantis tiekėją nereikia keisti savo vidaus instaliacijos ar keisti elektros skaitiklio. Nereikės įleisti nieko nei į savo butą, laiptinę ar namą. Vartotojas perka tik paslaugą, kurią teikia tarpusavyje konkuruojantys tiekėjai. Perkama elektros energija vartotojus pasieks iš bet kurio tiekėjo, o svarbiausia – gyventojai turės tokias sąlygas, dėl kurių sutarė su savo pasirinktu nepriklausomu elektros energijos tiekėju.

Elektra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Gyventojai, nepriklausomai nuo to, kur gyvena – nuosavame name ar daugiabutyje, elektros tiekėją renkasi savarankiškai. Kiekvienas daugiabučio butas, t. y. kiekvienas savininkas, gali rinktis tą tiekėją, kuris jam atrodo tinkamiausias, tartis ir derintis su kaimynais nereikia.

Gali atsitikti ir taip, kad visiems butams vieno daugiabučio koridoriuje elektros energiją tieks skirtingi tiekėjai. Kalbant apie daugiabučius, tik už bendrosioms reikmėms naudojamą elektrą gyventojai atsiskaitys savo administratoriui.