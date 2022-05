„Elektrum Lietuva“: per savaitę elektra Lietuvoje brango 122 proc.

Kelias savaites trukęs elektros kainos mažėjimo laikotarpis baigėsi. Per savaitę Lietuvoje elektra pabrango 122 proc. ir kainavo 202,35 Eur/MWh. Panaši situacija buvo ir Latvijoje – ten elektros kaina augo 123 proc. ir pasiekė 183 Eur/MWh. Estijoje elektra kainavo 78 proc. daugiau – 146,29 Eur/MWh, rašoma „Elektrum Lietuva“ pranešime žiniasklaidai.

„Praėjusią savaitę gerokai, 60 proc., palyginti su ankstesne savaite, sumažėjo vėjo energijos gamyba Baltijos šalyse. Energijos srautai į Baltijos šalis iš Suomijos buvo 15 proc. mažesni, o srautai iš Švedijos SE4 prekybos zonos mažėjo 59 proc.“, – sako elektros tiekimo bendrovės „Elektrum Lietuva“ Verslo klientų skyriaus vadovas Artūras Zatulinas.

Praėjusią savaitę „Nord Pool“ biržos kaina didėjo 42 proc. iki 158,16 Eur/MWh.

Elektros suvartojimas „Nord Pool“ regione dėl vėsesnių oro sąlygų išaugo 10 proc. Be to, prasidėjo kasmetis Šiaurės šalių atominių elektrinių techninės priežiūros sezonas, o bendri turimi branduoliniai pajėgumai praėjusią savaitę sudarė 75 proc. Tai prisidėjo prie kylančių elektros kainų. Tuo tarpu vėjo energijos gamyba Šiaurės šalyse išaugo 17 proc.

Elektros vartojimas „Nord Pool“ regione didėjo ir siekė 7 872 GWh, gamybos apimtys taip pat augo iki 7 823 GWh.

Lietuvoje mažėjo gamyba, augo vartojimas

Baltijos šalyse elektros vartojimas per savaitę didėjo 3 proc. ir siekė 511 GWh. Lietuvoje vartojimas per savaitę augo 2 proc. ir buvo 226 GWh. Latvijoje elektros per savaitę suvartota 4 proc. daugiau – 129 GWh, o Estijoje – 4 proc. elektros daugiau, t. y. 156 GWh.

Elektros energijos gamybos apimtys Baltijos šalyse praėjusią savaitę didėjo 11 proc. iki 367 GWh. Lietuvoje elektros energijos pagaminta 24 proc. mažiau – 59 GWh. Latvijoje gamybos apimtys krito 6 proc. iki 156 GWh, tuo tarpu Estijoje elektros gamyba išaugo 72 proc. iki 152 GWh.

Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 72 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje pagaminta 26 proc., Latvijoje – net 121 proc., Estijoje – 97 proc. šaliai reikalingos elektros energijos.