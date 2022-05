Mokėdami įmokas, skolas ir gaudami išrašus neretai sumokame ir tarpininkui: kyla diskusijų, ar tai tikrai turi apmokėti pats gyventojas

Mokėdami įmokas, skolas, baudas, gaudami išrašus iš valstybės įstaigų, gyventojai neretai sumoka ir tarpininkui. Jo paslaugos kaina nesiekia euro, bet periodiškai vis tiek kyla diskusijų, ar šias papildomas išlaidas tikrai turi apmokėti gyventojas. Perkant iš verslo, jis padengia tarpininko įkainį.

Pajamų deklaravimas – į pabaigą. Kai kas pamato, kad dalį pinigų atgaus, kai kas – kad pats turi susimokėti.

Pavykus pateikti, iškart nurodoma, kaip skolą valstybei galima susimokėti. Jeigu mokama čia pat, šiame lange, per elektroninius valdžios vartus, pasirinkimo variantų – trys. Nemokamas – vienas, kai sutampa gyventojo ir inspekcijos bankai. Kitais atvejais atsiranda tarpininkas – privati bendrovė.

Tarpininkas yra, mokant ne tik Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), bet ir kitoms institucijoms. Lietuvos banko atstovo teigimu, tai gerai žmogui, pavyzdžiui, suklydus, tarpininkas viską sutvarko.

„Jis iš karto suformuoja tinkamą kodą, kurį sumokėjus, pats gauna ir pasako jau paslaugos teikėjui – viskas gerai, jau pinigai gauti. Arba aš garantuoju, kad jie bus gauti“, – supažindina LB Rinkos infrastruktūros politikos skyriaus vadovas Tomas Karpavičius.

„Tai yra ir savivaldybės, ir valstybės įmonės, ir mokesčiai. Mokesčių inspekcija renka rinkliavas, tačiau už paslaugą reikia mokėti ir įmonėje „Regitra“, „Registrų centre“, – dėsto Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Andrijauskas.

Tarpininko vaidmuo atsieina arba 28 centus, arba 75 centus, priklausomai nuo to, kaip mokėti žmogus nusprendė. Jeigu išvis ne per čia, o atskirai, atsidaręs savą elektroninę bankininkystę, pavedimas papildomai nekainuos.

Pinigai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tačiau pinigai gali būti įskaityti ne iškart, o po pusdienio. Tai gali būti svarbu, pavyzdžiui, laukiant kokio nors dokumento išrašo.

„Daug kur gyvenime žmogus pasirenka. Kas tau svarbiau? Ar greitis, patogumas, ar, sakysim, pigumas. Na, tai čia kažkas panašaus“, – aiškina K. Andrijauskas.

Valstybės, savivaldybių institucijoms turėti sutartis su visais bankais, anot ekspertų, per brangu, o ir administravimas būtų sudėtingas.

Vartotojų atstovas sako, kad tarpininkas būtinas ir dėl to, jog kai kas Lietuvoje neturi jokios sąskaitos, nes gyvena užsienyje.

„Tokias nišas užpildo ir gerai, kad užpildo, nes kitaip mes galėtume susidurti su problema. Tai tarpininkai padaro mokėjimų rinką šiek tiek plačiau aprėpiančią įvairiausius žmonių sluoksnius ir leidžia mums galbūt gauti didesnę įvairovę, mokėti už tai visai priimtiną kainą“, – teigia Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys Kęstutis Kupšys.

Kęstutis Kupšys / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tarpininką per viešųjų pirkimų konkursą parenka Informacinės visuomenės plėtros komitetas. Tokia tvarka, komiteto teigimu, galioja apie 6 metus. Bet karts nuo karto kyla diskusijų, kodėl už jo vaidmenį tarpininkui sumoka ne valstybė.

„Analogija versle yra elektroninė prekyba, joje irgi pasitelkia tarpininkus, bet už juos, jų paslaugas, susimoka pats verslas. Labai stengiamasi, kad būtų gera patirtis vartotojui, kad jis nepabėgtų iš tos, nes, jeigu jis pradės kliūti mokėjime, jis sakys, ai, metu aš tą mokėjimą, apsieisiu be tos prekės. Valstybei, matyt, yra tas ne tiek aktualu. Nes, na, mokesčius sumokėti yra prievolė“, – mano LB Rinkos infrastruktūros politikos skyriaus vadovas.

„Jeigu norime, kad mokesčius visi mokėtų laiku, kuo greičiau, patogiai ir be jokių kliūčių, tai galbūt verta būtų padiskutuoti ir apie tai, jog valstybė kompensuotų šią dalį. Preliminariais skaičiavimais, per mėnesį tarpininkams žmonės sumoka apie 10 tūkst. eurų. Taigi, apie 120 tūkst. eurų per metus. Tai tikrai nėra reikšmingos sumos“, – sako Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas.

Mykolas Majauskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot ekspertų, valstybei nusprendus, kad tai ji kompensuos tarpininkui, jo įkainis, tikėtina, būtų mažesnis. Nes konkuruoti konkurse galėtų daugiau dalyvių.

Dabar į tarpininko vaidmenį nepretenduoja, pavyzdžiui, bankai, turintys daug klientų, kurie ir taip susimoka jam už pavedimus. Kiltų dilema, kodėl jų bankas imtų antrąkart, mokant baudą, rinkliavą ar ką kita.