Trys eurai už kiekvieną per pandemiją pritrauktą turistą: ar ministerijos planas padės verslui?

Už kiekvieną per pandemiją pritrauktą turistą – trys eurai kelionių organizatoriams – taip valdžia nusprendė gaivinti atvykstamojo turizmo sektorių. Verslas sako, kad skiriama mažai pinigų, be to, ir šiemet daug turistų nesitikima – į Lietuvą kelionės atšaukiamos baiminantis Ukrainoje pradėto Rusijos karo.

Suvenyrais prekiaujanti Nijolė tik savaitgaliais sulaukia vieno kito turisto: „Visai neateina. Labai nuliūdę, dirbam nuo ryto iki vakaro. Šiandien turiu du eurus – pardaviau magnetuką už 1 eurą ir 1 keramikinį“.

Nors Vilniaus senamiestis – paprastai populiariausia turistų vieta, jų čia jau ne pirmi metai beveik nėra. Kad atpirktų praradimus, Ekonomikos ir inovacijų ministerija nusprendė už vieną Lietuvoje per pandemiją apsilankiusį turistą skirti 3 eurus.

„Kelionių organizatoriams 3 eurai būtų skiriami už turistus, kurie atvykę 2019-2020 ar 2021 metais – tai viena iš priemonių padėti kelionių organizatoriams“, – teigia ekonomikos ir inovacijų ministrės patarėjas Karolis Žemaitis.

Turistai / Š. Janušonytės/BNS nuotr.

Tačiau kelionių organizatoriai sako – suma juokinga. Pavyzdžiui, Egiptas už turistą planuoja mokėti 10 eurų. O sektoriaus būklę vadina klinikine mirtimi.

„Tas pats klinikinės mirties gaivinimas fiziologiniais tirpalais – negalėsim išsaugoti nei darbuotojų, nei suteikti pajamų. Tai skaičiai visiškai maži“, – tvirtina Kelionių verslo asociacijos viceprezidentas Udrius Armalis.

„Tikrai nėra pakankama, kad turizmo verslas galėtų atsigauti – geriau nei nieko, bet postūmio, didelės pagalbos nebus“, – aiškina Turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė.

Žydrė Gavelienė / BNS nuotr.

Taip pat nuspręsta kompensuoti dalį apgyvendinimo įstaigų mokesčių už šildymą ar elektrą, kuriuos sumokėjo tada, kai negalėjo dirbti. Iš viso šioms priemonėms skirti 4 milijonai eurų.

Tačiau šie metai, pasak verslininkų, taip pat neatrodo, kad turizmui bus geri. Baimindamiesi, kad netoliese karas užsieniečiai atšaukia keliones į Lietuvą.

„Kuo svečiai iš tolimesnių šalių planuoja atvykti, tuo jie turi daugiau baimių. Sakykim, amerikiečiai atšaukinėja grupes, anglai neatšaukinėja grupių“, – tvirtina Gidų sąjungos prezidentas Linas Daubaras.

Turistai / BNS nuotr.

Tikimasi, kad į Lietuvą netrukus atvyks suomiai, ispanai. Būtent naujų rinkų paieška, pasak ministerijos, turėtų padėti spręsi atvykstamojo turizmo problemas.

Pats sektorius sako, kad trūksta tinkamų žinučių apie šalį.

„Reikia kalbėti, kad Lietuva yra saugi šalis. Matom, kad šitos komunikacijos nepakanka“, – pabrėžia Turizmo verslo asociacijos prezidentė.

Rugsėjį skelbta akcija, kai turistus bandyta pritraukti siūlant trečią nakvynę nemokamai.

„Nepasakysiu tikslių skaičių, jie nėra dideli. Skaičiai, kuriuos pasiekėme, žinutę atpirko visa išlaidas rinkodarai“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrės patarėjas.

Karolis Žemaitis / Asmeninio archyvo nuotr.

2019 m. į Lietuvą atvyko 2 900 tūkst. turistų, prasidėjus pandemijai – 3 kartus mažiau.