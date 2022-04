Keičiasi dienpinigių mokėjimo į komandiruotes vykstantiems darbuotojams tvarka: ką reikia žinoti darbuotojams ir darbdaviams

Vyriausybės nutarimu pakeista dienpinigių komandiruotiems darbuotojams mokėjimo tvarka įsigalios nuo liepos 1-osios. Kodėl ją reikėjo keisti? Kas žinotina apie naują tvarką ir kaip jai pasiruošti darbdaviams ir darbuotojams, LRT RADIJO laidoje „Radijo byla“ pasakoja darbo teisės ekspertas, advokatų kontoros „ILAW LEXTAL“ partneris, advokatas Mantas Mikalopas.

Darbo teisės ekspertas sako, kad dienpinigius įprastai gauna visi darbuotojai, išvykę į komandiruotę. Tačiau reikėtų žinoti, kad į šią suma neįeina išlaidos už transportą, nakvynę ir kitos išlaidos.

„Dienpinigiai yra tam tikros su darbo santykiais susijusios išmokos darbuotojui. Jos yra mokamos už kiekvieną komandiruotės dieną, nepriklausomai nuo to, ar tai yra darbo, ar poilsio diena. Tai iš esmės yra daugiau tokio kompensacinio pobūdžio išmoka, skirta darbuotojui kompensuoti didesnes išlaidas dėl to, kad jis yra ne namuose. Tai irgi reiktų atskirti, kad darbuotojas papildomai dar, be dienpinigių, gali gauti kompensaciją už transportą, už nakvynę, kokias nors keliones, papildomas išlaidas, o dienpinigiai eina šalia“, – sako M. Mikalopas.

Specialistas sako, kad nuo liepos 1 dienos Vyriausybė nusprendė pakeisti dienpinigių išmokėjimo tvarką.

„Paprastai Vyriausybė yra nustačiusi kiekvienai valstybei tam tikras dienpinigių normas. Tai čia niekas nesikeičia. Bet iki šito pasikeitimo galima buvo individualiai per darbo sutartį su darbuotoju susitarti, kad darbuotojas gali gauti 50 proc. mažesnę sumą. Ir tas susitarimas buvo arba pagal kolektyvinę sutartį, arba dažniausiai būdavo įgyvendinama pagal darbo sutartį. Tai dabar keičiasi ta galimybė mažinti dienpinigius iki 50 proc. maksimalios nustatytos ribos. Teisės akte įtvirtinama, kad darbo tvarkos taisyklės ar kokia nors tvarka dėl darbuotojų komandiravimo, kuri yra taikoma visiems darbuotojams, turi būti numatyta ne individualiu susitarimu, bet bendra darbovietėje taikoma tvarka“, – sako advokatas.

M. Mikalopo teigimu, dienpinigių suma dažnai buvo naudojamasi kaip nuobauda už pažeidimus.

„Pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojas važiuoja ir padaro kokią nors žalą darbdaviui. Tai darbdavys, nenorėdamas veltis į visus teisinius mechanizmus taip, kaip turėtų būti, tiesiog sumažina tą dienpinigių normą, ir žmogus gauna tiesiog mažiau ir tokiu būdu tarsi atsiperka ta žala. Pavyzdžiui, padarei pravaikštą, vadinasi, kaip nuobaudą, kad tu neišėjai į darbą, nukertu dienpinigių dydį tiek, kiek aš galiu tą daryti“, – teigia darbo teisės ekspertas.

Specialistas sako, kad išgirdus apie pinigų išmokėjimo pakeitimus sunerimti nereikėtų, mat jie priimti siekiant skaidrumo ir darbuotojo naudai.

„Pats keitimas susijęs su skaidrumo siekiu. Ir čia jau daugiau turėtų kaip tik turbūt ne darbuotojai, o darbdaviai suklusti. Jeigu būtų klausimas, ar čia reikia jiems ką nors keisti, tai iš esmės turime pasiruošti. Darbdaviai turėtų persižiūrėti darbo sutarčių formuluotes, kokios jos buvo. Jeigu jie planuoja mokėti mažesnius dienpinigius, negu kad Vyriausybės nustatyti dydžiai, reiškia, tikrai turi turėti vietinį norminį teisės aktą, kuriame būtų išvardytos tos situacijos, kriterijai, kada ir kokiu būdu tie mažesni dienpinigiai gali būti mokami“, – sako pašnekovas.

Parengė Miglė Valionytė