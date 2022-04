Šimas: vienintelis kelias Ukrainai eksportuoti grūdus – per Odesos ir šalia esančius uostus

„Būkime realistai ir nesuteikime tuščių vilčių“ – taip galimybę gabenti grūdus iš Ukrainos pakeitus logistiką vertina Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos vadovas Karolis Šimas. Anot jo, vienintelis būdas eksportuoti grūdus išlieka Ukrainos uostai.

„Vienintelis Ukrainai kelias yra tas, kurį jie ir turėjo, t. y. eksportuoti per Odesos ir kitus šalia esančius uostus. Tai yra vienintelis kelias atsikovoti šitą dalį laivyboje karinėmis priemonėmis, nes kito kelio tiesiog techniškai nėra. Neįmanoma 60 tonų tiesiog perkelti visą logistiką 180 laipsnių kampu, kurios niekada nebuvo. Būkime realistai ir nesuteikime kažkokių nepagrįstų vilčių“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Svarbi valanda“ tvirtina K. Šimas.

Anot jo, jau dabar būtina vežti kukurūzų derlių iš Ukrainos ir jį sandėliuoti.

„Mes galime maksimaliai viską daryti, kiekvieną toną padėti perkrauti, bet reikia matyti tuos namų darbus, kuriuos jau dabar reikia daryti. Šiandien Ukraina turi 15–17 mln. tonų seno neišvežto kukurūzų derliaus. Ateis kviečiai už 3–4 mėn., juos vietoje kukurūzų reikės sandėliuoti, jų nebus kur dėti. Tad jau šiandien namų darbus reikia daryti, šiandien reikia vežti kukurūzus, kad susandėliuotų kviečius, kurie bus artėjantį sezoną“, – pabrėžia jis.

Žemės ūkis Ukrainoje / AP nuotr.

Anot Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos, šiuo metu dėl grūdovėžių ir vagonų trūkumo sunku išgabenti ir lietuvišką derlių.

SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad pokyčiai, kalbant apie kainas, jau matyti.

„Pokyčiai dabar vyksta ir jie vyks artimiausiu metu tikrai. Persiskirstymas, ko negauni iš Ukrainos, turėsi naudoti alternatyvas, kurios yra brangesnės“, – teigia jis.

Tadas Povilauskas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Išaugusios kainos, anot jo, skaudžiausiai smogs besivystančioms šalims.

„Mes galbūt ir galime nesunkiai leisti padidinti kainą, juolab mes patys užsiauginame, mes, pavadinkime taip grubiai, mūsų ūkininkai iš to kaip ir pasipelnys, nes grūdų, rapsų kaina padidėjus neš mums, galima sakyti grubiai, pelną. Bet visa Afrika, ypač aplink Saharą, Artimieji rytai, pietryčių Azija, supraskime, jeigu tie patys kviečiai kainavo 200 eurų už toną, dabar 400, tai pinigų nepadaugėjo Afrikoje. Kiekis, kurį tu gali įsigyti iš esmės už tą pačią kainą yra dvigubai mažesnis <...> Čia vėl turbūt prasideda prašymai iš pasaulinių organizacijų suteikti finansavimą, pagelbėti. Ir mes matome dabar daug tų iniciatyvų, kaip reikės spręsti problemas jau yra galvojama pasaulyje. Bet vienareikšmiškai žmonių mirštančių nuo kalorijų trūkumo irgi bus nemažai“, – teigia ekonomistas.

LRT.lt primena, kad Susisiekimo ministerija sako, kad „Lietuvos geležinkeliai“ ir Klaipėdos uostas jau pateikė pasiūlymus ukrainiečiams dėl grūdų gabenimo. Bandomieji reisai pajudės artimiausiomis savaitėmis.

Tuo metu Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos skaičiuoja, kad geriausia grūdus būtų gabenti geležinkeliais per Baltarusiją. Per metus pavyktų pervežti iki 20 mln. tonų.

Grūdai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kitas kelias – per Lenkiją – gali būti per brangus. Dėl skirtingos geležinkelio vėžės, grūdus tektų gabenti konteineriuose ir bent du kartus perkrauti. Tai ne tik brangu, bet ir lėta. O ir dabartinėmis infrastruktūros sąlygomis, nieko nekeičiant logistiškai, būtų galima pergabenti tik apie pusę milijono tonų per metus.

Ukraina per metus eksportuoja maždaug 60 mln. tonų grūdinių kultūrų.