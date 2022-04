Vyriausybė svarstys pataisas dėl kompensacijų darbuotojams

Vyriausybė trečiadienį spręs dėl Darbo kodekso pataisų, kuriomis siūloma atsisakyti kompensacijų darbuotojams, kurie dirba lauke ar kurių darbas susijęs su kelionėmis bei važiavimu.

Be to, norima apibrėžti smurtą ir priekabiavimą darbe bei numatyti priemones prevencijai ir pagalbai nukentėjusiems. Taip pat numatoma efektyvinti darbo ginčų komisijų veiklą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, nuo 2023 metų birželio naikinamos kompensacijos minėtiems darbuotojams, tačiau nustatant pereinamąjį laikotarpį – nuo šių metų lapkričio sumažinant bazinio darbo užmokesčio kompensacijos dydį nuo 50 iki 30 procentų.

„Bus užkirstas kelias nesąžiningiems darbdaviams išvengti mokesčių, atitinkamai didės darbo užmokestis, mokami mokesčiai ir darbuotojų socialinės garantijos“, – teigiama ministerijos pažymoje.

Dabar kodeksas nustato, kad tokiems darbuotojams kompensuojamos padidėjusios išlaidos už faktiškai dirbtą darbo laiką. Šių kompensacijų dydis negali viršyti 50 proc. bazinio darbo užmokesčio, jos mokamos, kai neapmokamos komandiruotės išlaidos.

Kompensacijos neapmokestinamos gyventojų pajamų ir „Sodros“ mokesčiais, todėl kai kurie darbdaviai piktnaudžiauja ir tokiu būdu iš esmės moka darbo užmokestį.

2020 metais beveik 5 tūkst. įmonių 90,6 tūkst. darbuotojų išmokėjo 134,7 mln. eurų tokių kompensacijų. Daugiausiai (53,2 proc.) jų išmokama statybų sektoriuje (42,9 tūkst. darbuotojų išmokėta 71,4 mln. eurų), antroje vietoje – transporto sektorius (16 proc.).

Be to, Darbo kodekso pakeitimais apibrėžiamos smurto ir priekabiavimo sąvokos, nustatoma, kad tai draudžiama visose darbo vietose. Be to, jei įmonėje dirba daugiau kaip 50 žmonių, darbdavys privalo kartu su darbo taryba ar profesine sąjunga nustatyti prevencijos politiką.

Biuras / Asociatyvi BNS nuotr.

Nustatoma, kad priežastis nutraukti darbo sutartį taip pat gali būti smurtas ar priekabiavimas, įskaitant psichologinį smurtą bei smurtą ir priekabiavimą dėl lyties. Pakeitimai turėtų įsigalioti nuo lapkričio.

Darbo kodekse siūloma numatyti informacinių ir elektroninių ryšių technologijų naudojimą nagrinėjant darbo ginčus, taip pat reglamentuojamos kai kurios procedūros. Tai anot ministerijos, padidins darbo ginčų nagrinėjimo operatyvumą, efektyvumą ir skaidrumą. Pakeitimai įsigaliotų nuo rugsėjo.