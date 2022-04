LRT trumpai. Užpildyti pajamų deklaracijai beliko dvi savaitės: ką reikia prisiminti

Iki kovo 9-ąją paskelbto pajamų deklaravimo pabaigos liko dvi savaitės – tai padaryti galima iki gegužės 2 d. LRT.lt primena, ką reikia žinoti apie pajamų deklaravimą.

Kas privalo deklaruoti pajamas?

Kaip ir kasmet, daliai gyventojų pateikti pajamų deklaracijas yra privalu. Pirmiausia tai turi padaryti užsiimantieji individualia veikla, net jeigu per deklaruojamus metus negavo pajamų iš šios veiklos.

Tai taip pat privalo daryti gyventojai, kurių metinių pajamų suma viršijo nustatytą vidutinio darbo užmokesčio sumą, bei gavusieji papildomų pajamų, nuo kurių privalu sumokėti mokesčius.

Deklaruoti pajamas turi ir gyventojai, kuriems buvo pritaikytas per didelis arba per mažas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD). Pirmieji tokiu atveju privalo sumokėti dalį gyventojų pajamų mokesčio (GPM), o antrieji gali susigrąžinti dalį sumokėto GPM.

Taip pat deklaraciją siūloma pateikti norintiems pasinaudoti GPM lengvatomis ir susigrąžinti dalį mokesčių dėl patirtų išlaidų, pavyzdžiui, kredito palūkanų, studijų ar gyvybės draudimo įmokų ir kt.

Dėl 2021 m. užimtų pareigų ne tik pajamų, bet ir turto deklaracijas turi pateikti politikai, valstybės tarnautojai ir kt.

INFOGRAMAS APIE GPM SUSIGRĄŽINIMĄ

Už ką galima susigrąžinti GPM permoką?

VMI primena, kad susigrąžinti dalį GPM sumos gali gyventojai, kurie deklaruoja išlaidas už:

• gyvybės draudimo įmokas (savo, sutuoktinio ar nepilnamečių vaikų bei vaikų vyresnių kaip 18 metų su negalia naudai sumokėtos įmokos);

• įmokas į trečios pakopos pensijų fondus;

• būsto kredito palūkanas (kai kreditas gautas iki 2009 metų sausio 1 dienos);

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

• sumokėtas įmokas už studijas ar profesinį mokymą;

• būsto, automobilio remonto ir auklių paslaugas.

Kaip minėta, grąžintina GPM suma gali atsirasti dėl pritaikyto per mažo metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD). Vis dėlto, jei per metus gyventojui dėl visų jo gautų apmokestinamųjų pajamų buvo pritaikyta per didelis NPD, gali atsirasti pareiga sumokėti GPM.

Kaip pateikti deklaraciją?

Pateikti pajamų ir turto deklaraciją galima prisijungus prie EDS, kurioje jau yra įkelta dalis duomenų.

Skelbdama deklaravimo statą, VMI nurodė, kad į sistemą perkėlė duomenis apie 2,3 mln. gyventojų pajamas ir išlaidas, todėl net 1,8 mln. žmonių deklaracijas reikia tik peržiūrėti ir pateikti, papildomų veiksmų atlikti nereikia.

Kompiuteris / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Neturintys galimybės deklaracijos pateikti elektroniniu būdu gali susisiekti su VMI, jos specialistai telefonu padės užpildyti deklaraciją.

Iki kada privalu pateikti deklaraciją?

Pajamas deklaruoti reikia iki gegužės 2 d.

Kada atgausiu GPM permoką?

Jeigu deklaraciją gyventojas užpildys teisingai ir tikslinti duomenų nereikės, permokos, kaip ir kasmet, bus išmokėtos iki liepos 31 d.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Gyventojams, jau pateikusiems deklaracijas, VMI permokas pradėjo grąžinti dar kovo pabaigoje. Dar kovo 28-ąją 15 tūkst. teisingai deklaracijas pateikusių gyventojų, VMI grąžino per 4,5 mln. eurų.

Kaip skirti paramą?

Nuo šių metų šiek tiek keičiasi paramos skyrimo tvarka – prašymą skirti dalį sumokėto GPM paramai pateikti galima tik per EDS. Vis dėlto kitos paramos skyrimo sąlygos nesikeičia – ją galima skirti paramos gavėjas ir meno kūrėjams bei profesinėms sąjungoms ir politinėmis partijoms.

Paramos gavėjai ir meno kūrėjai gali gauti iki 1,2 proc. paramos, o profesinės sąjungos ir politinės partijos – iki 0,6 proc. Kaip ir anksčiau, skiriamą paramą gali skaidyti ir jos dalį skirti skirtingoms organizacijoms ar kt.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Norintieji skirti paramą tai privalo padaryti iki gegužės 2 d.

Ar tebegalioja GPM lengvata auklių, remonto paslaugoms?

Gyventoja, kurie pasinaudojo automobilio, būsto remonto ar auklių paslaugomis, gali atgauti dalį sumokėto GPM už 2021 m., tačiau šie metai yra paskutiniai, kai tokia lengvata taikoma.

Jeigu pranešimą apie išlaidas gyventojas pateikė VMI anksčiau, šie duomenys automatiškai buvo perkelti į deklaraciją. To nepadariusieji gali patys pateikti reikiamą informaciją, pildydami deklaraciją. Norint atgauti dalį sumokėto GPM, privalu pateikti išlaidas įrodančius dokumentus.

VMI / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ką daryti, jeigu kilo papildomų klausimų?

Kilus neaiškumų, pagalbą nuotoliniu būdu gali suteikti VMI specialistai.

VMI primena, kad gyventojams, norintiems pasikonsultuoti mokesčių klausimais telefonu 1882, nebūtina laukti skambučių eilėje. Užsisakius VMI skambutį per „Mano VMI“, konsultantas pats paskambins klientui nurodytu laiku. Taip pat „Mano VMI“ identifikuoti gyventojai konsultacijų telefonu 1882 sulaukia greičiau, nes sistema automatiškai perkelia skambutį į eilės priekį.

Ši sistema skirta gyventojams, kurie jau naudojasi VMI elektroninėmis paslaugomis. Jiems VMI konsultantai gali padėti greičiau.

Inspekcija primena, jog neturint galimybės pajamas deklaruoti savarankiškai per EDS, nebūtina vykti į VMI aptarnavimo padalinį. Ši paslauga teikiama telefonu 8 5 2191 777. Papildomi telefono numeriai nurodomi VMI internetinėje svetainėje.

Jeigu vis dėlto būtų privalu atvykti į aptarnavimo padalinį, būtina išankstinė registracija per VMI registracijos sistemą.