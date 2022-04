Karas Ukrainoje dalį lietuvių gena į Ispaniją – norinčių čia įsigyti būstą skaičius augo 5 kartus

Rusijos agresija Ukrainoje pirmomis karo dienomis nerimą atnešė ir į Lietuvą. Nekilnojamo turto (NT) sandoriai krito, o Ispanijoje dirbantys brokeriai sako, kad užklausų įsigyti būstą padaugėjo iki 5 kartų. Savo ruožtu Lietuvos brokeriai pažymi, kad panikos būta, tačiau su butais gimtinėje norėję atsisveikinti žmonės persigalvojo.

Prasidėjus karui Ukrainoje draugų ar artimųjų rate neretas galėjo rasti tokių, kurie ėmė svarstyti apie galimybę išvykti iš Lietuvos.

Kad nerimo būta, liudija ir susitraukusios NT plėtotojų pardavimų apimtys. „Hanner“ duomenimis, kovo mėnesį pirminėje Vilniaus NT rinkoje ji pardavė 114 butų – 90 proc. mažiau negu 2021 metų kovą ir keturis kartus mažiau negu vasarį (445 sandoriai).

Tą patvirtina ir NT brokeris Mantas Mikočiūnas. „Karas prasidėjo ketvirtadienį, tai ketvirtadienį ir penktadienį daugiausiai panikos buvo. Nuo pirmadienio įtampa šiek šie atslūgo. Galbūt tai buvo susiję su tuo, kad šeštadienį Vakarų valstybės nusprendė tiekti ginklus Ukrainai, įvesti daugiau sankcijų, žlugo 2–3 dienų Kyjivo užėmimo planas“, – svarsto jis.

Vis dėlto klientų skambučių su prašymu kuo skubiau parduoti būstą M. Mikočiūnas sako sulaukęs visą pirmąją karo savaitę.

Nekilnojamasis turtas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Sulaukiau nemažai skambučių, kad paruoškime pardavimui būstą, mes vykstame iš Lietuvos. Labiausiai tarp klientų dominavo Ispanija, o konkrečiai tai Tenerifė, Alikantė, Malaga, Berselona, Valencija.

Vis dėlto, praėjus 2–3 savaitėms sulaukiau tų pačių žmonių skambučių su prašymu nebepardavinėti būsto. Didžioji dauguma tokių klientų ir buvo – iš pradžių supanikavo, tada iš dešimties devyni persigalvojo“, – teigia jis.

Mantas Mikočiūnas / Asmeninio archyvo nuotr.

M. Mikočiūnas įsitikinęs, kad norinčių įsigyti būstą užsienyje ir turėti jį kaip atsarginį variantą tikrai daugės.

„Besižvalgančių būsto, ypač pietų Europoje, tikrai padaugės ir jie įgyvendins tą planą. Tačiau tai nebus jų pagrindiniai namai. Jie liks gyventi Lietuvoje, bet turės planą B, kad, jeigu ką, turėtų kur išvykti“, – mano jis.

Norinčiųjų gyventi Tenerifėje daugėja

Kad lietuviai suskubo dairytis būsto Ispanijoje, patvirtino Tenerifėje jau 7 metus gyvenanti agentūros „Namai Tenerifėje“ NT brokerė Vida Cechanavičienė, kuri teigia šiuo metu sulaukianti apie 3–4 daugiau klientų iš Lietuvos nei įprastai.

Būstas Tenerifėje / namaitenerifeje.lt nuotr.

Vis dėlto, V. Cechanavičienė tikina, kad norinčių įsigyti būstą Tenerifėje lietuvių skaičius ėmė augti dar kelios savaitės iki karo.

„Lietuvių užklausas mes pajutome daug anksčiau, dar likus 2–3 savaitėms iki karo. Galbūt žmonės bijojo, kad gali prasidėti karas, kad karo metu nedraugas Putinas gali žengti ir į Lietuvą, nes jo ketinimai neaiškūs“, – LRT.lt teigė pašnekovė.

Prasidėjus karui ieškančių būsto Tenerifėje dar padaugėjo, o NT agentė skaičiuoja sudaranti iki 5 kartų daugiau sandorių negu įprastai. „Prasidėjus karui aktyvumas dar labiau padidėjo. Buvo ir tokių, kurie įprastai atvykdavę čia pailsėti 2–3 savaitėms prieš karą prasitęsė atostogas dar mėnesiui, o karui besitęsiant nusprendė pasilikti dar 2 mėnesius ir per tą laiką įsigyti čia būstą“, – sako V. Cechanavičienė.

Būstas Tenerifėje / namaitenerifeje.lt nuotr.

Be to, ji pastebi, kad, nors dalis lietuvių ir suskubo įtampos laikotarpiu keltis į Tenerifę, yra ir tokių lietuvių, kurie čia nuomojamus savo būstus užleido Ukrainos pabėgėliams.

Butas su vaizdu į vandenyną – 150 tūkst. eurų

Ieškantiems būsto Tenerifėje, NT agentė siūlo būti pasiruošus išleisti apie 150 tūkst. eurų.

„Kainos čia nėra tokios aukštos kaip Lietuvoje. Vieno miegamojo butą (svetainė su virtuve kartu arba atskirtai) su vaizdu į vandenyną, terasa, baseinu kieme, galima įsigyti už 150 tūkst. eurų. Yra ir pigesnių variantų, kur 2–3 miegamųjų butą galimą įsigyti ir iki 150 tūkst. eurų, tačiau jis gali neturėti vaizdo į vandenyną“, – sako V. Cechanavičienė.

Būstas Tenerifėje / namaitenerifeje.lt nuotr.

Tokiam būstui įsigyti Ispanijoje galima nesunkiai pasiimti paskolą. Tokiu atveju Lietuvoje dirbančio asmens pajamos turėtų siekti bent 1800 eurų popieriuje, o pradinei įmokai reikia pasiruošus turėti nuo 20–40 proc. būsto vertės.

Nors NT kainos Tenerifėje įkandamos, būsto numos kainos čia itin aukštos. Pavyzdžiui, vieno miegamojo buto nuomos kaina siekia nuo 800 eurų per mėnesį. „Jei būstas arti vandenyno, su gražiu vaizdu, tuomet kaina bus visai kita“, – sako V. Cechanavičienė.

Būstas Tenerifėje / namaitenerifeje.lt nuotr.

Ji atkreipia dėmesį, kad Tenerifėje pragyvenimas pigesnis negu Lietuvoje, o turintiems nuosavą būstą čia vienam žmogui gali pakakti ir iki 300 eurų per mėnesį.

„Komunalinės įmokos tikrai negąsdina lietuvių. Įsigijus būstą nereikia mokėti už šildymą. Tereikia mokėti už elektrą, vandenį, šiukšlių išvežimą. Sumos tikrai yra labai nedidelės. Vanduo per mėnesį gali atsieiti apie 20 eurų, elektra apie 30 eurų. Dar apie 20–40 eurų reikės susimokėti už aplinkos, baseino, lifto priežiūrą. Galima sakyti, kad iš viso būtų apie 100 eurų“, – dėsto NT brokerė Tenerifėje V. Cechanavičienė.

Klientų iš Lietuvos padaugėjo 5 kartus

14 metų Ispanijoje gyvenantis „Buenavista homes“ agentūros Malagoje NT brokeris Dainius Markevičius LRT.lt teigia, kad klientų skaičius iš Lietuvos nuo metų pradžios išaugo 5–6 kartus.

„Pas mus suaktyvėjimas pasijautė jau gruodį–sausį. Duosiu pavyzdį, dar iki pandemijos per metus turėdavau 5–7 klientus iš Lietuvos, o per pastaruosius 3 mėnesius aš jų turėjau apie 30–40“, – sako D. Markevičius.

Vis dėlto, vyro manymu, dalis lietuvių būsto Ispanijoje suskubo ieškoti ne dėl karo, bet dėl Lietuvoje itin sparčiai išaugusių NT kainų, mažos būsto pasiūlos pajūryje.

Marbelja / D.D.Graham/Unsplash nuotr.

„Kiek girdžiu iš lietuvių, tai sako, kad NT kainos Vilniuje beprotiškos, kad pajūryje viskas užstatyta, būsto pasiūla ribota. Tuo metu Ispanijoje būsto pasiūla yra didelė. Kita priežastis – galbūt lietuviai pradėjo geriau gyventi. Anksčiau per metus turėdavau vos kelis klientus lietuvius ir iš jų biudžeto būdavo sunku kažką nupirkti, o dabar visi klientai yra pasiryžę būstui įsigyti skirti 150–200 tūkst. eurų.

Jei kalbėtume konkrečiai apie pirmas karo dienas, tai turėjau 3–4 klientus, kurie būsto Ispanijoje ieškojo dėl Rusijos pradėjo karo Ukrainoje. Vienas labai panikavo ir norėjo kuo greičiau įsigyti, tuomet buvo dar du, kurie tiesiog nusprendė sumažinti rizikas, diversifikuoti portfelį ir investuoti Ispanijoje“, – teigia D. Markevičius.

Ispanijoje galima rasti būstą ir už 100 tūkst.

D. Markevičius sako, kad būsto kainos Ispanijoje skiriasi nuo to, kuriame regione jo ieškai. „Ispanija nėra vienoda, o šalies regionai labai skiriasi. Tačiau sudėjus visus argumentus į vieną vietą, galima išskirti Ispanijos pietuose esantį regioną Kosta del Solis. Čia yra itin geras klimatas, nes regionas tarp jūros ir kalnų. Vasaros čia būna šiek tiek švelnesnės, o žiemą čia galima mėgautis 18–22 laipsnių šiluma.

Kuo arčiau jūros, miestų centrų, tuo kainos didesnės. Vis dėlto miestuose vyrauja senesnė statyba, o rasti įdomų būstą sunkiau. Todėl patys optimaliausi pasiūlymai būna rezidentinėse zonose tarp miestų. Jie yra netoli jūros, o būstas naujesnis“, – sako D. Markevičius.

Marbelja / C. Danaila/Unsplash nuotr.

Jo teigimu, tokioje vietoje 2 miegamųjų ir 2 vonių būstą galima įsigyti ir už 100 tūkst. eurų. „Už 150 tūkst. eurų galima rasti įdomų būstą, o už 200 tūkst. eurų jau labai gerą variantą“, – dėsto jis.

D. Markevičius, norintiems pirkti būstą Ispanijoje ir imti paskolą iš čia esančių bankų, siūlo turėti sukaupus apie 30–40 proc. būsto vertės. Be to, NT brokeris pažymi, kad įsigyjant būstą apie 10 proc. nuo pirkimo sumos teks sumokėti valstybei įvairių mokesčių pavidalu.

„Jei būsto kaina skelbime 200 tūkst. eurų, 20 tūkst. eurų teks atseikėti mokesčiams. Tas procentas gali skirtis. Pavyzdžiai, jei butas senesnės statybos, tai yra 7 proc. pervedimo mokestis, notaro paslaugos ir turto registravimas dar po 1 proc. ir 1 proc. teisinėms paslaugoms“, – pažymi D. Markevičius.

Jo teigimu, nusprendusiems gyventi Ispanijoje taip pat reikėtų skaičiuoti, kad apie 100 eurų kiekvieną mėnesį gali tekti skirti bendruomenės mokesčiui už aplinkos priežiūrą.

„Taip pat per metus vieną kartą reikia susimokėti NT šiukšlių išvežimo mokestį. Tipiniam 2 miegamųjų ir vonių butui tai per metus atsieis dar apie 500–600 eurų. Dar teks susimokėti už elektrą ir vandenį. Pavyzdžiui, mūsų 4 asmenų šeima už elektrą per mėnesį sumokame iki 50 eurų, žiemą gal iki 100 eurų, už vandenį sumokame apie 30 eurų“, – vardija jis.

Užsienio kapitalo įmonių vadovai lieka Lietuvoje

Ar Lietuvoje likę užsienio investuotojai ir įmonių vadovai užsieniečiai nesiruošia trauktis iš Lietuvos, LRT.lt taip pat pasiteiravo „Investuotojų forumo“ vadovės Rūtos Skyrienės.

Ji teigia kol kas negirdėjusi nė vieno atvejo, kad Lietuvoje dirbantys užsienio šalių gyventojai būtų palikę Lietuvą dėl karo Ukrainoje.

„Į gimtąsias šalis jie vyksta tik Velykų atostogų. Jokių nerimo ženklų iš jų nematome. Jie puikiai supranta, kad Lietuva yra Europos Sąjungos, NATO narė ir pavojus gali grėsti bet kurioje kitoje ES šalyje. Žmonės išsilavinę, jie viską supranta ir apie jų norą trauktis iš Lietuvos aš negirdėjau.

Rūta Skyrienė / BNS nuotr.

Priešingai, buvome gavę prašymų iš užsienio kapitalo įmonių, ar Lietuva negalėtų priimti Vakarų kapitalo bendrovėse Rusijoje dirbančių žmonių, nes jie ten jaučiasi nesaugiai ir nepritaria karui. Šalys, kurios paveiktos karo veiksmų, į Lietuvą iš viso žiūri kaip į saugų prieglobstį“, – LRT.lt teigė R. Skyrienė.

LRT.lt primena, jog Ekonomikos ir inovacijų ministerija, anksčiau raginusi priimti iš Rusijos į Lietuvą norinčias persikelti Vakarų įmones su jose dirbusiais rusais, vėliau pakeitė poziciją ir tokių siūlymų atsisakė.