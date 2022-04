LRT trumpai. Papildomi laisvadieniai turintiesiems vaikų iki 16 metų ir pokyčiai vaiko priežiūros srityje. Kokių pakeitimų siūloma?

Pastaruoju metu imta svarstyti apie pokyčius, kurie būtų aktualūs atžalas auginantiems asmenims. Siūloma, kad tėvai galėtų pasirinkti 18 arba 24 mėnesių vaiko priežiūros atostogas, iš kurių po du neperleidžiamus mėnesius tektų mamai ir tėvui, keistųsi ir vaiko priežiūros išmokų dydžiai.

Taip pat siūloma įpareigoti darbdavį vieną papildomą poilsio dieną per mėnesį suteikti darbuotojams, auginantiems vieną arba du vaikus iki 16 metų, o dvi dienas – auginantiems tris ir daugiau vaikų iki tokio pat amžiaus.

LRT.lt supažindina su siūlomais pokyčiais, kurie įsigaliotų, jeigu jiems pritartų Seimas.

Daugiau tėvadienių

Kaip jau buvo minėta, Seimas svarstys, ar numatyti daugiau tėvadienių vaikus auginantiems tėvams, vieną laisvadienį siūloma duoti bent vieną vaiką turintiems tėvams, o du – daugiavaikiams.

Parlamentas praėjusią savaitę sutiko imtis grupės „valstiečių“ inicijuojamų Darbo kodekso pataisų.

Dabar tėvadieniai suteikiami tėvams, auginantiems vaikus iki 12 metų. Šie laisvadieniai neskiriami auginant vieną vaiką.

Pataisai įgyvendinti reikėtų apie 90 mln. eurų. Jeigu Seimas pataisą priimtų, ji įsigaliotų ne anksčiau kaip nuo 2023 metų.

Du neperleidžiami mėnesiai ir nauji išmokų dydžiai

Pakeitimus, susijusius su vaiko priežiūros tvarka, pateikė ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), po pateikimo joms Seime taip pat pritarta.

Visų pirma, siūlomas 24 mėnesių vaiko priežiūros laikotarpis. Per šį laikotarpį du mėnesius vaiką būtinai turėtų prižiūrėti mama ir dar du – tėtis. Likusį laiką, t. y. 20 mėnesių, išmoka galėtų būti mokama mamai, tėčiui arba vienam iš įstatyme nustatytas sąlygas atitinkančių vaiką prižiūrinčių senelių. Vienišiems tėvams priklausytų keturi neperleidžiami mėnesiai.

Jei vaiko tėtis ar mama nenorėtų pasinaudoti būtinaisiais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais, vaiko priežiūros išmoka būtų mokama tol, kol vaikui sukaks 22 mėnesiai.

Tėčiui ar mamai sutinkant prižiūrėti vaiką per būtinuosius du mėnesius, išmoka būtų mokama tam, kuris vaiką prižiūri. Kitas sutuoktinis ar partneris galėtų grįžti dirbti arba likti vaiko priežiūros atostogose, bet negautų išmokos. Kaip paaiškina ministerija, tokia galimybė paliekama tam atvejui, jeigu vaikas vis dar būtų maitinamas krūtimi.

Vaiko priežiūros išmoka per du neperleidžiamus mėnesius mamai ir du neperleidžiamus mėnesius tėčiui būtų apskaičiuojama pagal kiekvieno iš jų atlyginimą popieriuje. Išmoka siektų 78 proc. atlyginimo popieriuje, arba 100,54 proc. atlyginimo į rankas.

Kol vaikui sukaks 12 mėnesių, būtų mokama 45 proc. atlyginimo popieriuje, o iki vaikui sukaks 24 mėnesiai, būtų mokama 25 proc. atlyginimo popieriuje siekianti išmoka.

Antra, siūloma vaiko priežiūros išmoką mokėti tol, kol vaikui sukaks 18 mėnesių.

Kaip ir pirmuoju atveju, du mėnesius vaiką turėtų prižiūrėti mama, du – tėtis, o likusį laiką vaikas galėtų būti prižiūrimas vieno iš tėvų ar sąlygas atitinkančių senelių. Jeigu vienas iš tėvų pasinaudoti būtinaisiais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais nenori, tuomet vaiko priežiūros išmoka būtų mokama, kol vaikui sukaks 16 mėnesių.

Vienam iš tėvų prižiūrint vaiką, kitas galėtų grįžti į darbą arba likti vaiko priežiūros atostogose, bet išmokos negautų. Kaip ir remiantis pirmąja alternatyva, tokia galimybė paliekama, jeigu vaikas būtų maitinamas krūtimi.

Jeigu būtų pasirinkta ši alternatyva, du privalomieji mėnesiai mamai ir tėčiui būtų apskaičiuoti atitinkamai pagal kiekvieno iš jų darbo užmokestį ir šiais mėnesiais išmoka siektų 78 proc. darbo užmokesčio popieriuje, arba 100,54 proc. darbo užmokesčio į rankas.

Likusį laiką, kol vaikui sukaks 18 mėnesių, vaiko priežiūros išmoka siektų 60 proc. darbo užmokesčio popieriuje.

Galutinė per visą vaiko priežiūros atostogų laiką išmokama suma neturėtų skirtis nuo tos, kuri išmokama pagal dabar galiojančią tvarką. Vis dėlto, pavyzdžiui, pasirinkus 24 mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogas, antraisiais metais būtų mokama 25 proc. nuo darbo užmokesčio popieriuje, arba maždaug trečdalis gauto darbo užmokesčio į rankas.

Antraisiais vaiko priežiūros metais tėvams būtų suteikiama galimybė užsidirbti pinigų ir neprarasti išmokos, jeigu bendra gaunamų pajamų ir išmokos suma nebūtų didesnė nei 100 proc. anksčiau gautų pajamų. Jeigu suma didesnė, atitinkamai mažinama vaiko priežiūros atostogose esančiam tėvui skiriama išmoka, o, užsiimant individualia veikla, išmoka bet kokiu atveju nesikeičia. Pastaroji nuostata įsigaliojo nuo šių metų.

Įsigaliojus naujajai tvarkai, galimybė likti vaiko priežiūros atostogose ir trečiaisiais metais, kai nebemokama vaiko priežiūros išmoka, išliktų ir toliau. Tokiu atveju vienas iš atžalos tėvų ir toliau būtų draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu, skaičiuojant nuo minimalios algos.

Atsižvelgiant į tai, kad tokiu atveju šeimos, kuriose vaiką augina vienas iš tėvų, atsidurtų blogesnėje situacijoje, siūloma įvesti papildomus mėnesius. Į juos pretenduoti galėtų dėl įvairių priežasčių vieni vaiką auginantys tėvai, jiems būtų skiriama dviejų neperleidžiamų mėnesių išmoka.

Lankstesnės darbo sąlygos vaikus auginantiems tėvams

Siekiama numatyti ir lanksčias darbo sąlygas vaikus auginantiems tėvams. Darbuotojams, auginantiems vaikus iki 8 metų ir prižiūrintiems kartu gyvenantį asmenį, turi būti suteikta galimybė savo darbo grafikus derinti su asmeniniais poreikiais ir prioritetais, taip pat susitariant dėl ne viso darbo laiko ar nuotolinio darbo.

Be to, siūloma įtvirtinti priemones, skirtas darbuotojui nuo diskriminacijos (ypač susijusios su vyro ir moters vaidmenimis šeimoje) ar nuo mažiau palankaus požiūrio į juos dėl to, kad naudojasi savo teisėmis, apsaugoti.

Siekiant užtikrinti adekvatų darbuotojų darbo sąlygų skaidrumą ir nuspėjamumą, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojams, ginkluotosioms pajėgoms, policijos institucijoms, teisėjams, prokurorams, tyrėjams ar kitoms teisėsaugos grupėms turi būti suteikta teisė įdarbinimo pradžioje būti raštu informuotiems apie jų su darbo santykiais susijusias teises ir pareigas.

Gali trukti nuo 1 iki 3 metų

LRT.lt primena, kad šiuo metu šeimos gali pasirinkti, kuris iš tėvų, globėjų ar senelių eis vaiko priežiūros atostogų. Be to, galima pasirinkti, ar vaiko priežiūros atostogos truks vienus, dvejus, ar trejus metus. Nuo pasirinktos trukmės priklauso ir skiriama išmoka.

Vienus metus trunkančias vaiko priežiūros atostogas pasirinkusiam žmogui skiriama išmoka siekia 77,58 proc. jo gautų pajamų neatskaičius mokesčių.

Pasirinkus dvejus metus trunkančias vaiko priežiūros atostogas, pirmaisiais metais skiriama išmoka siekia 54,31 proc., antraisiais – 31,03 proc. buvusio darbo užmokesčio popieriuje. Be to, antraisiais vaiko priežiūros metais vaiko priežiūros atostogose esantis vienas iš tėvų gali dirbti ir neprarasti skiriamos išmokos.

Pasirinkus trejus metus trunkančias vaiko priežiūros atostogas išmokos mokamos taip pat, kaip pasirinkus dvejų metų trukmės atostogas, o trečiaisiais metais išmoka nemokama.