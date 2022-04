Brangsta atliekų surinkimas: Šiauliuose kainos augs trečdaliu, merai prašo valstybės jas reguliuoti

Brangsta atliekų surinkimas. Šiaulių gyventojams kainos kils daugiau kaip trečdaliu, kitose regiono savivaldybėse jos jau pakilo. Daugiau mokėti teks, nes rinkliava nepadengia tvarkymo išlaidų, smarkiai brangsta ir atliekų deginimas. Jas iš Šiaulių regiono tenka gabenti į Kauną ar Klaipėdą. Regiono savivaldybių merai prašo valstybės reguliuoti kainas.

Šiaulietis Vytautas Kabaila atliekas pasakoja rūšiuojantis jau seniai. Įrengus požeminius šiukšlių konteinerius tai daryti patogiau ir brangiau – atliekų surinkimas Šiauliuose brangs daugiau, kaip trečdaliu.

„Mūsų name, kuriame gyvename, trys ketvirtadaliai šeimų reaguoja skaudžiai. Ir jiems yra gana sunku ir sudėtinga, todėl kad atlyginimai 50 procentų ar dviem trečdaliais iš karto nekyla“, – LRT TELEVIZIJAI pasakoja šiaulietis.

Atliekų surinkimas Šiauliuose vidutiniškai per metus brangs nuo 24 iki 32 eurų, nes rinkliava nebepadengia išlaidų. Be to mieste surenkama dešimtadaliu daugiau atliekų.

„Didėjantis energetinių išteklių kaštai, kuro sąnaudos kylančios, darbo užmokesčio didėjimas... Atliekų tvarkymas yra modernus dalykas ir tikrai, tai, kas yra modernu ir atitinka aukšto standarto aplinkosauginius reikalavimus, visuomet sukelia papildomus kaštus“, – tikina ŠRATC atstovas Mantas Tamošiūnas.

Kitos Šiaulių regiono savivaldybės rinkliavą už šiukšles padidino jau anksčiau. Brangiausiai moka Pakruojo gyventojai – vidutiniškai 36 eurus už asmenį. Kitąmet kaina gali dar labiau augti.

„Taršos mokestis už toną, kuri, kaip ir sakiau, brango 5 eurais, bet nuo 2023 metų pabrangs 300 procentų. Tai vietoj 15 bus 50 eurų“, – aiškina Pakruojo rajono meras Saulius Margis.

Atliekų surinkimas brangsta ir dėl prievolės Šiaurės Lietuvos šiukšles vežti utilizuoti į Kauną ar Klaipėdą. Regiono merai siūlo atliekas deginti Akmenės cemento gamykloje.

„Kodėl mes patys negalėtume deginti ir gaminti elektros, kodėl mes negalėtume vežti savo atliekų į Akmenę, ten juk yra puikiausia gamykla. Ten viską gali daryti“, – teigia Šiaulių meras Artūras Visockas.

Artūras Visockas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Regiono merai kreipėsi į prezidentūrą, Vyriausybę prašydami subalansuoti atliekų tvarkymo grandinę ir reguliuoti kainas. Aplinkos ministerija neatmeta, kad dalį šiukšlių būtų galima deginti ir Akmenės cemento gamykloje.

„Jiems reikia dar investuoti, tą projektą, mūsų žiniomis, jie pradėję ir tikrai netolimoje ateityje tą jie galės daryti ir priimti ne tik iš Akmenės, bet ir kitų regionų tą vadinamą kietąjį atgautąjį kurą“, – LRT TELEVIZIJAI aiškina aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė.

Tačiau tai tik viena iš išeičių, savivaldybėms siūloma šviesti gyventojus, kad atliekos būtų rūšiuojamos ir kuo daugiau jų būtų galima perdirbti.