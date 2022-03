Skuodis apie tranzito iš Rusijos ir Baltarusijos stabdymą: geriausia, jei krovinių neįsileistų visos ES šalys

Per Lietuvą ir toliau važiuojant Rusijos ir Baltarusijos vilkikams, susisiekimo ministras Marius Skuodis sako, kad Lietuvai vienai uždrausti įsileisti kaimyninių šalių vilkikus būtų sudėtinga, todėl reikia vieningo draudimo iš Europos Sąjungos.

Savo „Facebook“ paskyroje ministras pasidalino įrašu, kuriame jis įvardijo 5 galimus scenarijus, kaip išvengti rusiškų ir baltarusiškų vilkikų bei kitų transporto priemonių tranzito per Lietuvą.

„Ilgokas komentaras apie planus A, B, C, D ir E dėl laivų, vilkikų, geležinkelių judėjimo tarp Rusijos, Baltarusijos ir ES (lėktuvų jau iš esmės nebėra).

1. Kalbant apie atkirtį Rusijos ir Baltarusijos agresijai, pagrindinis mūsų tikslas turėtų būti nutraukti visus ekonominius ryšius. Nes sustabdžius tik, pvz., vilkikus, prekės suras kitus kelius. Jau dabar žinome, kad kai kuriose kitose su Rusija besiribojančiose šalyse gerokai padaugėjo keltų reisų į Vakarų Europą… Taigi, ekonominių ryšių visiškas nutraukimas turi būti mūsų planas A.

2. Ar turime planą B? Taip, tvirtai laikausi jau ne kartą aiškiai viešai išsakytos nuomonės, kad ES turi neįsileisti Rusijos ir Baltarusijos vilkikų ir laivų. Tiksliau – tai jau turėjome padaryti seniai. Taip ekonominiai ryšiai būtų apriboti ne tiesiogiai (kad jau sankcijų apimtis tokia, kokia yra, ir agresorių dar nesustabdė), bet per transporto sektorių. Šią poziciją raštiškai deklaravome kartu su Lenkijos, Latvijos ir Estijos susisiekimo ministrais praėjusios savaitės bendru kreipimųsi į Europos Komisiją ir kitų šalių ministrus. Analogišku raštu į Europos Komisiją ir Europos Vadovų Tarybą kreipėsi mūsų Premjerė su Lenkijos, Latvijos ir Estijos Premjerais. Žinau, kad Prezidentas šį klausimą kėlė Europos Vadovų Taryboje. Deja, dėl naujų sankcijų rezultatų praėjusią savaitę nebuvo. Nepaisant to, dedame visas pastangas įtikinti mūsų partnerius. Nors laikas ir nėra mūsų pusėje…

3. Koks planas C? Visuomet įmanomas regioninis sprendimas, nors jis ir nebūtų toks veiksmingas, kaip visos ES. Įsivaizduokime, kad Rusijos ir Baltarusijos vilkikams mūsų regione uždarome sienas. Ką gausime „atgal“? Neabejokime, kad sienos būtų uždarytos ir mums. Šiuo atveju svarbus faktas, kad, deja, geografiškai per agresorių teritorijas mūsų vežėjai turi vykti į, pvz., Kazachstaną ir kitas šalis, o geografijos nepakeisim. Klausimas, ar sienas uždarytumėme ir mūsų partnerių – kitų ES šalių – vilkikams? Jeigu taip, kokia bus jų reakcija? Jeigu ne, kaip turėtų reaguoti Lietuvos verslas (imkim ne tą, kur kažką vežą į Rusiją ar Baltarusiją ir kuris turi persiorientuoti, bet, pvz., per šių režimų teritorijas važiuoja toliau), kai kitos šalys važinės taip pat, kaip ir iki šiol? Bet kuriuo atveju dėl plano C reikia sutarti regiono lygiu, dėl ko dar vyksta konsultacijos. Dėl laivų daug kas girdit, kiek jau laiko kalbam... Bet tik dėl to, kad planas C turi daug daugiau trūkumų nei B. Bet tikrai ne dėl kokių nors „atsako“ baimių.

Marius Skuodis / D. Umbraso/LRT nuotr.

4. Galiausiai yra ir planas D – nacionalinis draudimas. Bet jis būtų mažiausiai veiksmingas ir efektyvus, nes visi kiti tranzitu važiuotų taip, kaip ir važiavę. Tik dar sukurtumėme ir problemų prie kaimynų sienų. Svarbu taip pat pabrėžti, kad ko jau ko, bet regioninio ir visos ES susiskaldymo agresoriai labiausiai ir siekia. Tad šiuo atveju vienybė su mūsų partneriais išties svarbi.

5. Na ir galiausiai visad turime „dramblį kambaryje“ – Kaliningrado tranzitą (judėjimą tarp „Rusijos ir Rusijos“). Jau daug kas viešai aiškino, kad jis reguliuojamas ES ir Rusijos susitarimais. Kitaip tariant, tranzitas pirmiausiai yra mūsų įsipareigojimas ES. Dėl to mums ir reikia ES lygio sprendimo. Dėl to ir kreipėmės į ES institucijas, klausimą dėdami ant bendro visų ES šalių stalo. Jei ką, dėl Kaliningrado tranzito ES koridoriuose konsultacijos vyksta lygiai taip pat.

Bet kuriuo atveju Muitinė jau yra sustiprinusi patikros pasienyje procedūras, VSAT – Kaliningrado tranzito saugumą, taip pat Rusijos ir Baltarusijos vairuotojams nebeišduodamos vizos.

Vilkikai (asociatyvi) / BNS nuotr.

Be to, kaip pastebite, įgyvendinamas ir dar vienas planas – pavadinkim jį E, pagal kurį patys verslai nutraukinėja ekonominius ryšius su agresorėmis – ką reikia pasveikinti.

Kadangi sulaukiu ne vieno klausimo, kada gi bus sprendimai, patikėkit, man jų jau taip pat norėjosi. Kaip ir greičio. Bet daug žmonių darome viską, kad įtikintumėme mūsų partnerius.

Su kritika ir spaudimu valdžiai viskas yra ok. Visgi kviečiu šalia to kartu ieškoti ir geriausių sprendimų“, – „Facebook“ paskyroje rašė M. Skuodis.