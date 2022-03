Ilgalaikiams bedarbiams sveikatos draudimas būtų naikinamas sužinojus apie šešėlines pajamas

Kaip LRT RADIJUI sako socialinės apsaugos ir darbo (SADM) viceministras Vytautas Šilinskas, tikslo „atimti iš žmonių sveikatos draudimą“ tikrai nėra. Tačiau, anot jo, jei bus išsiaiškinta, kad ilgą laiką darbo nerandantis žmogus pajamų gauna iš nelegalaus darbo, už sveikatos draudimą jam teks susimokėti pačiam.

Ilgalaikiai bedarbiai netolimoje ateityje gali netekti kai kurių socialinių garantijų. Vis tik Seime svarstomų užimtumo įstatymo pataisų tikslas yra užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių grįžtų į darbo rinką, o ne siekis ilgalaikiams bedarbiams panaikinti galimybę gauti sveikatos draudimą, tikina SADM viceministras V. Šilinskas.

„Niekada nebuvo tikslas ir neplanuojame atimti iš žmonių sveikatos draudimo. Neplanuojame palikti žmonių, kurie neturi pajamų, be gydymo. Negali atimti iš žmogaus to, ko jis neturi“, – tikina V. Šilinskas.

„Jeigu žmogus neturi pajamų, darbo, tai kokį iš jo mokestį paimsi?, – retoriškai klausia viceministras ir dar kartą pabrėžia, kad tokio tikslo niekada nebuvo. „Tokio tikslo nėra ir labai tikiuosi, kad jo Seime neatsiras“, – sako pašnekovas.

Jeigu asmuo dirba nelegaliai, tai reiškia, kad jis turi pajamų, ir toks asmuo turi mokėti mokesčius.

Pasak A. Šilinsko, priėmus atitinkamus įstatymo pakeitimus, Užimtumo tarnyboje registruoti bedarbiai sveikatos draudimo netektų tik vienu atveju, – jeigu būtų išsiaiškinta, kad asmenys gauna pajamų iš šešėlio, kitaip tariant, nelegalaus darbo.

„Jeigu asmuo dirba nelegaliai, tai reiškia, kad jis turi pajamų, ir toks asmuo turi mokėti mokesčius, – įsitikinęs A. Šilinskas. – Tai šitas pakeitimas yra, bet aš jo per daug neakcentuočiau. Tiesiog, šiandien manau, kad per didelė apsauga šitiems asmenims yra įrašyta, nes dabar įstatyme įrašyta, kad galima išbraukti ir reikalauti pačiam susimokėti sveikatos draudimą, jeigu jį (ilgalaikį bedarbį, pajamų gaunantį iš šešėlio – LRT.lt) pagauna du kartus per metus. Tai yra tikrai per didelė apsauga. Manau, kad vieno pagavimo per metus yra į valias, kad žmogus, turėdamas pajamų, galėtų susimokėti sveikatos draudimą.“

Čia pat viceministras akcentuoja, kad pačios reformos tikslas yra visų pirma padėti žmonėms sugrįžti į darbo rinką. Anot jo, šiam tikslui pasiekti yra iškeltas uždavinys tiksliai nustatyti ilgalaikių bedarbių nedarbo priežastis ir atitinkamai suteikti tokiems asmenims būtiną pagalbą.

Tie, kurie darbo neieško, mes turime nepamiršti tų žmonių, išsiaiškinti, kokios yra tos problemos, tikrosios priežastys ir jas pašalinti.

„Tikslas yra atskirti klientus. Tie, kurie ieško darbo, mes jiems turime pasiūlyti darbą. Tie, kurie darbo neieško, mes turime nepamiršti tų žmonių, išsiaiškinti, kokios yra tos problemos, tikrosios priežastys ir jas pašalinti“, – LRT RADIJUI sako SADM viceministras A. Šilinskas.

Statistikos departamento duomenimis šio mėnesio pradžioje Lietuvoje buvo registruota per 174 tūkst. darbo neturinčių asmenų. Tai yra 3,2 tūkst. mažiau nei prieš mėnesį ir net 102,9 tūkst. mažiau nei prieš metus. Nedarbas mūsų šalyje sudarė 10 proc. Palyginti su 2021 m. kovo 1 d., nedirbančiųjų darbingo amžiaus gyventojų sumažėjo daugiau kaip 6 proc.

