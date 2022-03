„Lifosos“ vadovas: turime planą, pagal kurį iki balandžio 10 dienos galime sustabdyti gamybą

Šveicarijoje registruotai „EuroChem Group“ priklausanti Kėdainių krašto įmonė „Lifosa“ ir toliau intensyviai dirba, kad iš susidariusios itin sudėtingos situacijos išeita būtų su kuo mažiausiais nuostoliais – tiek reputaciniais, tiek finansiniais.

Svarbiausi – kone tūkstantis įmonės darbuotojų. Įmonės vadovas sako, kad su jais bus visiškai atsiskaityta. Ir nors kol kas ruošiamasi laikinam veiklos stabdymui, rankų niekas nenuleidžia ir viliasi teigiamų pokyčių.

„Lifosos“ generalinis direktorius Rimantas Proscevičius patvirtino, kad įmonė dirba taip, kad iki balandžio 10 dienos jos veikla palaipsniui bus sustabdyta.

„Mes turime tokį planą, pagal kurį iki balandžio 10 dienos galime sėkmingai sustabdyti gamybą.

„Lifosa“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Išdirbome visas žaliavas, saugiai pereiname į laikino veiklos sustabdymo režimą.

1-2 mėnesiams „užkonservuosime“ procesus, o per tą laiką tikimės sulaukti sankcijų nutraukimo arba kitų vadovybės sprendimų“, – sakė R. Proscevičius ir pridūrė, kad per tą laiką taip pat bus dirbama kartu su Vyriausybe ir Seimu bei ieškoma sprendimų, kaip po to laiko gamybą įmonėje ir vėl įsukti.

Generalinio direktoriaus teigimu, tuo laiku darbuotojai bus išleisti mokamų atostogų. Užsienio reikalų ministerijai leidus išmokėti atlyginimus darbuotojams, dabar su jais yra atsiskaitoma „iki paskutinio cento“.

„Mes turime apyvartinių lėšų, turime pelnų. Mes turime pinigų ir paskolinę, tad galiu pasakyti, kad dėl mūsų finansinės pusės laikomės tikrai stipriai.

Turime produktą, bandysime jį parduoti ir taip vykdyti finansinius įsipareigojimus – tą darysime tik leidus Užsienio reikalų ministerijai, nes mes patys, kaip įmonė, šių klausimų visiškai nebevaldome“, – kalbėjo R. Proscevičius.

Rimantas Proscevičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jis patikino, kad bus siekiama užmokėti darbuotojams ir už tą mėnesį ar du, kuomet įmonės gamyba bus sustojusi, o kas bus po to laiko – pasakyti negalėjo.

„EuroChem Group“ priklauso ne tik Kėdainių krašto įmonė „Lifosa“ – įmonių grupei priklauso daugybė įmonių.

Susidarius neeilinei situacijai įmonė samdo teisininkus ir ieško teisinių kelių, kaip gelbėtis iš padėties.

„Mes esame pasisamdę juristus, kurie mus prižiūri – dirba Šveicarijos ir kitų šalių įmonės. Su jų pagalba aiškinamės, kokių teisingiausių teisinių kelių galima rasti bei kaip įmonės veikla turėtų vykti toliau.

Mūsų įmonėje yra per tūkstantį žmonių, visame trąšų sektoriuje apie 27 tūkst., o visose „EuroChem Group“ įmonėse dirba per 100 tūkstančių žmonių“, – vardijo pašnekovas.

„Žiūrime, kad viskas bent juridiškai būtų teisingai, kad nepadarytume jokių klaidų.

Rodos, dirbi, gyveni, o čia gyvenimas meta tokias situacijas…

Įmonė yra itin aukšto lygio, visoje Europoje kitos tokios nėra, pas mus vykdavo delegacijos iš viso pasaulio ir rodydavo mus kaip pavyzdį.

Tai yra emocijos, šioje situacijoje taip ir yra: teisė, reputacija ir emocijos.

Emocijos praeis, svarbu nesugadinti įmonės reputacijos – atsiskaityti su darbuotojais, su klientais, tiekėjais. Ir teisiniuose dalykuose nepadaryti klaidų“, – reziumavo R. Proscevičius.