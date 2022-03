Užimtumo tarnybos vadovė: matome, iš kokio pragaro atvykę ukrainiečiai, bet jie labai nori dirbti ir integruotis

Lietuvoje jau įsidarbino apie 1 300 ukrainiečių. Visi jie labai nori dirbti ir integruotis į visuomenę, sako Užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė.

Kalbėdama apie ukrainiečių, atvykusių į Lietuvą bandymą įsidarbinti, Užimtumo tarnybos vadovė I. Balnanosienė pažymėjo, kad tarnyba registravo jau per 3 tūkst. prašymų, o darbą pavyko rasti 1 300 ukrainiečių.

Ukrainiečiai / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Šiandien jų turime jau per 3 tūkst., o skaičiai kinta kiekvieną dieną. (...) Vien tik Vilniuje per dieną priimame per 200 klientų, taip pat ir savaitgaliais, Kaune šis srautas siekia apie 150 žmonių. Marijampolėje, Alytuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje priimama per 100 ukrainiečių per dieną“, – pažymi I. Balnanosienė.

Daugiausiai darbo ieškoma Vilniaus miesto ir rajono klientų aptarnavimo srityse – 817 asmenų arba 38,7 proc. Taip pat Klaipėdos miesto ir rajono skyriuose – 313 asmenų arba 14,8 proc. Toliau rikiuojasi Kaunas, Šiauliai ir Marijampolė ir Panevėžys.

Vilnius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Užimtumo tarnyboje registruotų ukrainiečių amžius siekia 39 metus, o 90 proc. jų yra moterys.

Skaičiuojama, kad darbdaviai nuo vasario 14 d. jau yra pateikę 9,5 tūkst. įvairių darbo pasiūlymų. „Pasiūlymai dominuoja sveikatingumo, paslaugų srityje (viešbučiai, restoranai), tai yra pasiūlymai pritaikyti moterims, atvykusioms į Lietuvą. Tačiau taip pat turime pasiūlymų ir informacinių technologijų, farmacijos, medicinos, transporto ir statybų sektoriuose“, – vardija I. Balnanosienė.

Ukrainiečiai nori dirbti

Anot Užimtumo tarnybos vadovės I. Balnanosienės, į Lietuvą atvykę ukrainiečiai pabėgo iš „tikro pragaro“, tačiau nepaisant to jie yra pasiruošę kuo greičiau imtis darbų.

„Mes siekiame ne tik juos registruoti, bet kuo greičiau jiems suteikti užimtumą ir kuo greičiau suteikti galimybę tapti ekonomiškai aktyviais žmonėmis. Aš ir pati dirbu registracijos centruose, matau, kad žmonės yra labai motyvuoti. Su jais kalbantis matosi, iš kokio pragaro jie yra atvykę. Jie yra labai dėkingi už priėmimą ir nori integruotis. Todėl jau registracijos centruose skubame suteikti darbo pasiūlymus jei matome, kad žmogus yra pajėgus jį priimti, gali psichologiškai eiti ir dirbti“, – teigia Užimtumo tarnybos vadovė.

Nuo karo bėgantys ukrainiečiai. / AP nuotr.

Vis dėlto, ji atkreipia dėmesį, kad ieškantiems darbo pagal profesiją ukrainiečiams gali kilti sunkumų, mat jiems reikia kreiptis į valstybines institucijas dėl jų kvalifikacijos ir diplomų pripažinimo.

„Yra 3 problemos, kurias sprendžia ukrainiečiai. Tai yra darželių ir mokyklų klausimas, o trečioji problema – kvalifikacijos pripažinimas. Yra 44 Lietuvoje reglamentuotos profesijos. Jeigu žmogus nori dirbti psichologu, mediku ar kitu reglamentuotos profesijos atstovu, jis turi pasitikrinti, ar jo diplomas atitinka Lietuvoje pripažįstamą kvalifikacinį lygį ir kreiptis į studijų kokybės vertinimo centrą, kad tą diplomą pripažintų. Tačiau pastebime ir kitą tendenciją, nepaisant to, kad dalis ukrainiečių turi laukti jų diplomų pripažinimo, jie sutinka dirbti ir nekvalifikuotus darbus laukdami“, – pastebi I. Balnanosienė.

Situacija darbo rinkoje gerėja

Užimtumo tarnybos vadovė I. Balnanosienė kalbėdame apie situaciją darbo rinkoje pažymėjo, kad pastaruoju metu nedarbas mažėjo.

Pavyzdžiui, 2021 m. sausį nedarbo lygis siekė 8 proc., o 2022 m. sausį jis sumažėjo iki 7,1 proc. 2022 m. kovo 1 d. Užimtumo tarnyboje registruota 174,1 tūkst. darbo neturinčių asmenų, o tai 102,9 tūkst. mažiau nei prieš metus.

Statybos / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Jei kalbėtume apie registruotą nedarbą, tai jis šiandien siekia 12,9 proc. Tačiau vasario mėnesį – kovo pradžioje turėjome ir 9,6 proc. Tik priminsiu, kad prieš pandemiją registruotas nedarbas buvo 12,5 proc. Tai reiškia, kad mes po truputį su nedarbu grįžtame į priešpandeminį lygį“, – aiškina I. Balnanosienė.

Daugėja ir laisvų darbo vietų. 2022 m. sausį–vasarį palyginus su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, laisvų darbo vietų yra 69 proc. daugiau, o įsidarbino 31,1 proc. daugiau bedarbių.

Nedarbo mažėjimą sąlygojo prie pandemijos prisitaikęs verslas, augęs verslų gyvybingumas, taiklesnės COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, aiškina Užimtumo tarnybos vadovė.

Dar viena teigiama tendencija, jog daugiau nei du kartus sumažėjo darbo neturinčio jaunimo (iki 29 metų). Skaičiuojama, kad per metus darbo neturinčių jaunuolių sumažėjo 36,9 tūkst. arba 2,3 karto. Vyresnių nei 50 metų amžiaus žmonių grupėje nedarbo mažėjo lėčiau – per metus darbo neturinčių asmenų sumažėjo 28,3 tūkst. arba 1,4 karto.

Palyginus su praėjusiais metais, šiemet nedarbas yra mažesnis visose Lietuvos savivaldybėse.

Labiausiai nedarbas mažėjo Šilutės, Kelmės, Biržų, Šilalės ir Ukmergės rajonų savivaldybėse. Tuo metu mažiausias nedarbas 2022 m. kovą registruotas Klaipėdos rajone (4,9 proc.) ir Neringoje (6,6 proc.).

Didžiausias nedarbas registruotas Lazdijų rajone (18,7 proc.) ir Ignalinos rajone (17,9 proc.).