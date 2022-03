„Litgrid“: išaugus saulės energijos gamybai elektra pigo 7 proc.

Vis daugiau šviečiant saulei ilgėjant dienoms bei augant energijos gamybai saulės jėgainėse Lietuvoje per savaitę vidutinė elektros kaina krito 7 proc. ir siekė 168,7 euro už megavatvalandę (MWh).

Elektros kaina Latvijoje praėjusią savaitę buvo 167,6 euro, o Estijoje – 139,5 euro, pranešė „Litgrid“.

„Ilgėjant šviesiam paros metui ir daugėjant saulėtų valandų skaičiui, per savaitę elektros gamyba Lietuvoje iš saulės elektrinių išaugo beveik dukart – nuo 7,9 iki 11,1 gigavatvalandės. Tai sudarė 15 procentų visos pagamintos elektros energijos šalyje. Didesnė gamyba iš saulės elektrinių padeda mažinti elektros kainą dienos metu“, – teigė „Litgrid“ Strategijos departamento direktoriaus Liutauras Varanavičius.

Jo teigimu, saulės elektrinių gamyba natūraliai didės iki pat Joninių, be to, augant jų instaliuotai galiai, šiemet numatoma didesnė jų generacijos dalis.

71 proc. šalies elektros poreikio buvo importuota. Palyginti su ankstesne savaite, bendras importas išaugo 5 proc. iki 235 gigavatvalandžių (GWh). 11 proc. elektros į šalį pateko iš trečiųjų šalių, 41 proc. – iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 45 proc. buvo importuota per sieną su Latvija bei 3 proc. iš Lenkijos per „LitPol Link“ jungtį.

Elektros suvartojimas praėjusią savaitę sumažėjo 3 proc. ir siekė 244 GWh. Jos gamyba mažėjo 14 proc., o vietos elektrinės užtikrino 30 proc. šalies elektros suvartojimo. Lietuvoje per savaitę pagaminta iš viso 73 GWh elektros.

Praėjusią savaitę 14 proc. krito vietinė elektros energijos gamyba: šiluminės elektrinės pagamino 35 proc. Lietuvoje pagamintos elektros energijos, hidroelektrinės – 30 proc., vėjo jėgainės – 18 proc., saulės elektrinės – 15 proc., kitos elektrinės – 2 proc. Saulės elektrinių gamyba praėjusią savaitę išaugo 40 proc.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos augo 2 proc., iki 46 GWh. Per „LitPol Link“ į Lenkiją buvo nukreipta 100 proc. Lietuvos eksportuojamos elektros.