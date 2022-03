Armonaitė apie iš Rusijos ir Baltarusijos atvykstančius darbuotojus: jie yra patikrinti Lietuvos atsakingų institucijų

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė sako, kad į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos nori persikelti dešimtys įmonių ir tūkstančiai specialistų su šeimomis. Vienos įmonės padalinius Lietuvoje jau turi nuo anksčiau, kitos – tarptautinės kompanijos iki šiol dirbusios abiejų režimų šalyse. Daugiausia tai – informacinių technologijų verslai.

„Imaguru startup hub“ Vilniuje – jau pusmetį, iš Baltarusijos bėgo dėl paramos opozicijai. Buvęs didžiausias startuolių centras Baltarusijoje dabar plečiasi Lietuvoje.

„Didžiulė dinamika, nes iš vienos pusės – antra emigracijos banga iš Baltarusijos. Iš kitos pusės – emigracijos banga iš Ukrainos ir kitų šalių, iš kurių dabar persikeliama. Mes labai smarkiai augame“, – aiškina „Imaguru startup hub“ bendarkūrėjė Anastasija Chamenkova.

Žaidimus mobiliosioms platformoms kurianti baltarusių įmonė į Lietuvą dabar nori perkelti savo padalinius iš Baltarusijos ir Rusijos. Įmonės vadovas sako, jog verslas ir žmonės bėga nuo režimo, dėl ekonominių priežasčių, dėl to, kad nepritaria Rusijos pradėtam karui Ukrainoje.

„Tos priežastys kompleksinės, aš pasakyčiau. Aišku, įvykiai, kurie įvyko per paskutines 3–4 savaites, ir taip pat toliau sekančios sankcijos. Judam į tai, kad IT verslas Baltarusijoj ar Rusijoj, ypač tarptautinis IT verslas, jis tiesiog negalės egzistuot“, – teigia „Belka games“ Lietuvos padalinio vadovas Albertas Pocevičius.

Startuolių centras Lietuvoje padeda megzti ryšius, veikia kaip mentorius.

Ekonomikos ir inovacijų ministrė sako, į Lietuvą artimiausiu metu gali atvykti tūkstančiai žmonių iš Rusijos ir Baltarusijos.

„Dirbame su dvejomis kompanijų grupėmis. Tai yra pirmiausiai tomis kompanijomis, kurios čia jau Lietuvoje yra įsikūrusios ir kurios vis dar turi padalinius ten ir nori perkelti darbuotojus ir šeimų narius. Taip pat kalbame su tarptautinėmis kompanijomis, kurios galbūt nori iš sostinių, nebūtinai iš sostinių, iš didžiųjų miestų perkelti savo veiklą čia, į Vilnių“, – sako A. Armonaitė.

Aušrinė Armonaitė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ministrė sako, rusai ir baltarusiai gausiau atvyksta jau šį savaitgalį.

„Įsileisim „Yandex“? Jaučiu, kad net programėlės nenorėjom įsileisti. Tai ką įsileisim? Ar turim baltą sąrašą, kas gali atvažiuot, kas negali atvažiuot. Ar turim sąrašą, kas gali prekiaut, kas negali prekiaut?“ – klausimus valdžiai žeria „Infobalt“ vadovas Mindaugas Ubartas.

„Žmonės, kurie čia atvyksta, jie yra jau patikrinti Lietuvos atsakingų institucijų“, – patikina A. Armonaitė.

„Infobalt“ vadovas sako, kad aukštos kvalifikacijos informacinių technologijų specialistus įsileisti reikia kuo greičiau ir paprasčiau nei juridinius asmenis.

Biuras (asociatyvi nuotr.) / Unsplash nuotr.

O įdarbinti žmones laisvai gali ir Lietuvos įmonės, nes darbuotojų labai trūksta.

„Mes galėtume nušauti du zuikius: prisitraukti aukštos kvalifikacijos specialistų ir atimti vieną šautuvą laikančias rankas iš Lukašenkos režimo ar Rusijos režimo. Nes, jeigu ten bus tas šaukimas į kariuomenę, tai tos rankos čia dirbs prie kompiuterio“, – nurodo „Infobalt“ vadovas.

Baltarusiai sako, jų verslui Lietuvoje lengva. Čia jau veikia pusšimtis baltarusių įmonių. Tačiau svarbi ir darbuotojų, jų šeimų buitis – atsidaryti sąskaitą banke, susitvarkyti draudimus, įsidarbinti įvairių specialybių ir kvalifikacijų šeimų nariams, rasti vietą mokykloje vaikams. Ministrės teigimu, dėl įsidarbinimo padedama, o dėl švietimo pačios įmonės formuoja klasterį – vaikus mokys suburtos privačios mokyklos.