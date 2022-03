Ukraina prijungta prie Europos tinklų, Lietuva dar laukia: pasak eksperto, nemažai laiko prarasta dėl politinio blaškymosi

Europos Sąjunga galutinai prijungė Ukrainos elektros energijos sistemą prie bendrų Europos tinklų. Europos Komisija teigia, kad šioje srityje Ukraina jau yra Europos dalis. Prie Europos vieningos elektros perdavimo sistemos prijungta ir Moldova, kurios dalį kontroliuoja Kremliaus remiami separatistai. Kaip sinchronizacijos klausimu sekasi Lietuvai?

Rusijai pradėjus atakuoti ir apšaudyti atomines elektrines Ukrainoje, Europos Sąjunga pareiškė, kad prisijungs šalies elektros tinklus. Nors šis sujungimas ir kelia pavojų, kad kai kuriose ES dalyse gali sutrikti elektros tiekimas, tačiau Briuselis sako, kad labai svarbu užtikrinti elektros tiekimą Rusijos užpultai Ukrainai.

Energetikos ekspertas Romas Švedas teigia, kad taip greitai prijungti Ukrainos sistemą pavyko tiek dėl politinių dalykų, tiek ir dėl to, kad šalis jau turi patirties – viena nedidelė šalies teritorija, esanti vakarinėje dalyje, jau kurį laiką yra kontinentinės Europos sistemoje. Be to, pasak jo, Ukraina bei Moldova jau 2017 m. intensyviai pradėjo siekti priėmimo į šią sistemą.

Ukraina, Kyjivas / AP nuotr.

Tuo metu Lietuva ir kitos dvi Baltijos šalys vis dar siekia sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais, užsibrėžtas terminas – 2025-ieji. Pasak R. Švedo, tai susiję su techniniais dalykais, tačiau tuo pačiu reikia paminėti ir politinį blaškymąsi.

„Trys Baltijos šalys vis dar dirba, kad techniškai užtikrintų tą autonominio darbo stabilumą (kurį turi Ukraina – LRT.lt), iki šiol įgyvendinami projektai, kad tai būtų padaryta, įskaitant ir papildomą elektros jungtį su Lenkija, kuri keliaus per Baltijos jūrą – „Harmony Link“.

Paminėjus techninius dalykus, reikia paminėti ir politinę valią. To blaškymosi tarp trijų Baltijos šalių iš tikrųjų buvo, dėl politinės valios stokos Lietuva kartu su Baltijos šalimis prarado nemažai laiko ir anksčiau galėjo baigti įgyvendinti šį projektą“, – teigia ekspertas.

Anot jo, esant dabartinei situacijai regione, galima būtų bandyti paspartinti procesą, tačiau Baltijos šalys vis dar dirba spręsdamos technines problemas.

Baltijos šalių energetikos sistemos sinchronizaciją su kontinentinės Europos elektros tinklais planuojama užbaigti 2025 metais.

Europos Sąjunga trečiadienį užbaigė Rusijos karo niokojamos Ukrainos elektros energijos sistemos prijungimą prie bendrų Europos tinklų, įgyvendindama vos kiek daugiau nei prieš porą savaičių Kijevui duotą pažadą.

„ES ir toliau rems Ukrainą energetikoje, užtikrindama atbulinį dujų srautą bei elektros energijos tiekimą, kurios jai labai reikia“, – Europos Komisijos pranešime buvo cituojama energetikos komisarė Kadri Simson.