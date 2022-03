4 iš 10 lietuvių teigia gyvenantys nuo algos iki algos: ekspertas siūlytų imtis mokesčių pakeitimų, tarp jų – ir PVM maistui

Atliktos apklausos duomenimis, 4 iš 10 lietuvių teigia gyvenantys nuo algos iki algos, nuo pensijos iki pensijos arba kylant kainoms turintys labiau taupyti. Vis dėlto LRT.lt kalbintų ekonomistų teigimu, infliacija tik augs, o kainų pikas dar nepasiektas.

Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą LRT užsakymu atliko rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“.

Apklausa vyko 2022 m. vasario mėnesį. Asmeninio interviu būdu apklausta 1017 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių), tyrimas vyko 119 atrankos taškų. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių ir gyvenvietės tipą. Apklausos rezultatai rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę, rezultatų paklaida neviršija 3,1 procentinio punkto, kai pasitikėjimo intervalas yra 95 proc.

Teko susiveržti diržus

Paklausti, kas kelia didžiausią nerimą – Rusijos agresijos grėsmė, didelis visuomenės susiskaldymas, besitęsianti COVID-19 pandemija ar augančios kainos, 23 proc. respondentų įvardijo pastarąją problemą.

Dėl augančių kainų labiausiai nerimauja vyresni nei 50 metų amžiaus (24,7 proc.) ir 30–49 metų amžiaus grupėms priklausantys respondentai (23,7 proc.). Mažiau dėl to jaudinasi 18–29 metų asmenys (16,8 proc.).

Nepriklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų, dėl augančių kainų iš esmės nerimauja visi apklaustieji. Taip teigė 24,7 proc. respondentų, kurių šeimos pajamos siekia 800 eurų ar mažiau, 23,4 proc. respondentų, kurių šeimos pajamos siekia 801–1500 eurų, ir 21,2 proc. respondentų, kurių šeimos pajamos didesnės nei 1500 eurų.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Labiausiai dėl augančių kainų nerimauja miesto gyventojai (27,8 proc.), kiek mažiau dėl kainų augimo nerimauja didmiesčių gyventojai (24,3 proc.), o dar mažiau dėl didesnių kainų jaudinasi kaimo gyventojai (17,7 proc.).

Į klausimą, kaip reaguoja į kylančias kainas, daugiausia (43,5 proc.) respondentų atsakė, kad jiems tenka gyventi nuo algos iki algos arba nuo pensijos iki pensijos. Tokią poziciją daugiausia išreiškė 50 metų ir vyresni asmenys (52,3 proc.), taip pat tie, kurių šeimos pajamos siekia 800 eurų ar mažiau, bei kaimo gyventojai (49,4 proc.).

Kiek mažiau respondentų (39,5 proc.) atsakė, kad dėl augančių kainų tenka labiau taupyti, tačiau didelių problemų nekyla. Daugiausia tai 18–29 metų asmenys (45,8 proc.), taip pat tie, kurių pajamos siekia 1,5 tūkst. eurų ir daugiau (54,2 proc.), bei didmiesčiuose įsikūrę gyventojai (46 proc.).

8,1 proc. respondentų atsakė, kad dėl augančių kainų jiems pasidarė sunku išgyventi, dėl to tenka skolintis. Daugiausia su šia problema teigė susiduriantys 50 metų ir vyresni asmenys (9,9 proc.), taip pat tie, kurių šeimos pajamos siekia 800 eurų ar mažiau (14,8 proc.), bei miestuose gyvenantys asmenys (13 proc.).

Gyventojai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tik 7,1 proc. respondentų atsakė, kad kylančios kainos jiems nesukelia jokių problemų, jie gyvena kaip anksčiau. Daugiausia tai 18–29 metų asmenys (14,8 proc.), taip pat tie, kurių šeimos pajamos yra didesnės nei 1,5 tūkst. eurų (9,9 proc.), bei didmiesčiuose gyvenantys asmenys (8,9 proc.).

Metinė infliacija vasarį – 14,2 proc.

Statistikos departamento duomenimis, metinė infliacija vasarį siekė 14,2 proc.

Vasarį, palyginti su sausiu, vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 1,8 proc. Tam daugiausia įtakos turėjo šilumos, degalų ir tepalų, pieno ir jo produktų, kietojo kuro, kavos, arbatos ir kakavos, duonos ir grūdų produktų kainų padidėjimas, taip pat drabužių ir avalynės kainų sumažėjimas.

Vartojimo prekių kainos per metus padidėjo 15,8 proc., paslaugų – 10,3 proc.

Mačiulis: lietuviams kainų augimas visuomet yra dominuojanti problema

Reaguodamas į apklausos rezultatus, banko „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis atkreipė dėmesį, kad, „Eurobarometro“ tyrimų duomenimis, lietuviai visuomet akcentavo augančias kainas, net ir tada, kai infliacija buvo labai žema ir siekė vos 1 ar 2 proc.

Nerijus Mačiulis / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Toks truputį nacionalinis bruožas rūpintis kainų lygiu ir kainų kilimu, nors daugelio paslaugų kainos yra vienos žemiausių Europos Sąjungoje (ES)“, – pastebėjo ekonomistas.

Vis dėlto, N. Mačiulio teigimu, yra ženklų, kad kainų augimo pikas jau yra visai netoli ir kovo mėnesį bus pasiektas.

„Pavyzdžiui, žiūrėdami į naftos kainas, matome, kad jos gerokai nukrito nuo to piko, kuris buvo pasiektas prieš savaitę. Tuomet naftos barelis kainavo 130 dolerių, dabar – apie 100 ir šiek tiek daugiau. Aišku, gali būti visokių svyravimų atsižvelgiant į tai, kaip vystysis Rusijos karas Ukrainoje ir kokios sankcijos dar gali būti pritaikytos Rusijai, bet kol kas panašu, kad rinkos prisitaiko prie sukrėtimo ir besikeisiančio žaliavų tiekimo visame pasaulyje“, – akcentavo ekonomistas.

Degalai / D. Umbraso/LRT nuotr.

N. Mačiulis neslėpė, jog infliacija Lietuvoje šiuo metu yra viena didžiausių ES, tačiau jis atkreipė dėmesį, kad visose Vakarų valstybėse ji yra aukščiausia per pastaruosius kelis dešimtmečius.

„Tai susiję su išoriniais veiksniais, kurių mes niekaip negalime kontroliuoti. Lietuvoje infliacija yra šiek tiek didesnė nei kitose valstybėse. Taip iš dalies yra dėl to, kad mes esame labiau priklausomi nuo importuojamų energetinių išteklių, importuojame didelę dalį elektros energijos.

Elektra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Iš dalies ir dėl to, kad turime ir vidinį infliacijos veiksnį, t. y. sparčiai didėjantys atlyginimai. To negalima ignoruoti ir to nėra daugelyje Vakarų Europos valstybių. Euro zonoje vidutinis darbo užmokesčio augimas pastaruosius kelerius metus buvo 2–2,5 proc., o Lietuvoje jau penkerius metus iš eilės yra 10 proc. Nuo sausio 1 d. minimali alga padidėjo beveik 14 proc.“, – atkreipė dėmesį ekonomistas.

Brangstant žaliavoms, transportavimui ir sparčiai didėjant darbo sąnaudoms, pasak N. Mačiulio, įmonės daugeliu atvejų neturi galimybių neperkelti didėjančių sąnaudų galutiniams vartotojams. „Todėl ir matome didesnę infliaciją“, – pridūrė jis.

Parduotuvė / D. Umbraso/LRT nuotr.

N. Mačiulis teigė, kad atlyginimų augimas ir toliau turėtų išlikti gana spartus. „Vien dėl to, kad padidėjo minimalus mėnesio atlyginimas, ir atsiranda poreikis visiems taip pat kelti atlyginimą, išsaugoti atlyginimų diferenciaciją“, – pažymėjo ekonomistas.

Jis taip pat akcentavo, kad didelė infliacija kelia ir pačių darbuotojų lūkesčius. „Daugelis dirbančiųjų nori, kad jų atlyginimai didėtų bent tiek, kiek didėja kainos, perkamoji galia nesumažėtų. Didelė infliacija kai kuriais atvejais gali ir paskatinti atlyginimų augimą“, – pabrėžė N. Mačiulis.

Genytė-Pikčienė: dabartinės aplinkybės ir toliau kaitins infliaciją

O štai, vertindama kainų augimo perspektyvas, bendrovės „INVL Asset Management“ vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė laikosi kiek kitokios nuomonės. Anot jos, dabartinės geopolitinės aplinkybės, panašu, ir toliau skatins infliaciją.

Indrė Genytė-Pikčienė / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Jau vien tai, kad Rusijos karas Ukrainoje išmetė šias dvi dideles maisto žaliavų tiekėjas iš tarptautinės rinkos, turės įtakos. Baltarusija ir Rusija yra reikšmingos trąšų eksportuotojos. Natūralu, kad dėl reputacinių dalykų kiti rinkos žaidėjai nebenori turėti reikalų su šiomis šalimis ir trąšos iš Baltarusijos ir Rusijos nebus perkamos. Dėl to trąšos brangs ir toliau. Panašu, kad rudenį gal net ūkininkai susidurs su deficitu pasaulyje, nes pritrūks trąšų. Pavasariui, tikimės, jie yra apsirūpinę, bet ilgainiui, matyt, atsivers tam tikrų problemų.

Šildymo kainos / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kai yra trūkumas ir deficitas, aišku, kainos reaguoja – kyla aukštyn. Pasakyti, kad jau yra pasiektas infliacijos prisisotinimo taškas ir situacija turėtų gerėti, tikrai būtų per daug optimistiška ir gal net naivu. Kol kas ekonomika eina paskui ir situaciją sprendžia geopolitika – būtent situacija Ukrainoje“, – LRT.lt komentavo I. Genytė-Pikčienė.

Ragina atsigręžti į pažeidžiamiausias grupes

Įvairūs politikų pasiūlymai amortizuoti augančias kainas taikant pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą dujoms, elektros energijai, maistui ar kt., I. Genytės-Pikčienės manymu, tėra mėginimas pasinaudoti populiariomis idėjomis ir dalyti pinigus „į kairę ir į dešinę“.

Vis dėlto, jos teigimu, pirmiausia šį klausimą reikėtų kelti ES lygmeniu ir taip užsitikrinti fiskalinį bei finansinį valstybės tvarumą.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Reikia suprasti, kad mes turime ne vien infliacinį prioritetą – yra labai ryškus prioritetas saugumo ir krašto apsaugos reikmėms. Jeigu imsimės visus šiuos prioritetus tenkinti su kaupu, natūralu, kad kur nors pritrūks lėšų arba netenkinsime fiskalinės drausmės taisyklių“, – pažymėjo I. Genytė-Pikčienė.

Jos manymu, net ir itin aukštos infliacijos aplinkybėmis valdžios prioritetas turėtų būti skiriamas pačioms pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms. Anot I. Genytės-Pikčienės, vertėtų susilaikyti nuo plataus masto priemonių, nes jos, pasak ekonomistės, nebūtų taiklios.

Gyventojai / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Viešieji ištekliai yra riboti ir matome, kad jų panaudojimas šiandien turi būti itin taiklus ir apgalvotas. Todėl įvairios horizontalios lengvatos, tos pačios jau patvirtintos lengvatos centriniam šildymui, nėra jokiais būdais taiklios, nes iš to išlošia nekilnojamojo turto savininkai, ypač miestų centruose, turintys ne po vieną butą. Ne taip turėtų būti elgiamasi, vis tiek turėtų būti koks nors turto pajamų testas prieš dalijant pinigus“, – teigė mananti ekonomistė.

Akcentuoja NPD didinimą, GPM mažinimą

Ekonomistas N. Mačiulis pažymėjo, kad kai kurios pastaruoju metu svarstomos antiinfliacinės priemonės gali būti efektyvesnės, kitos – mažiau efektyvios. Dalis jų, ekonomisto manymu, sukurtų didelę biurokratinę naštą tiek gyventojams, tiek valstybei.

Gyventojai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Manau, kad turbūt vienas ydingiausių pasiūlymų yra, pavyzdžiui, didėsiančias išlaidas už dujas ir elektrą, kurios, tikėtina, nuo metų vidurio vėl bus branginamos, kompensuoti kai kuriems gyventojams, sukuriant didelę biurokratinę naštą. [...] Jie turės kreiptis į savivaldybę, pagal tam tikrus kriterijus bus sprendžiama, ar jie gali gauti kompensaciją, ar negali. Tai yra labai ydingas principas, jį reikėtų kuo greičiau mesti į šiukšlių dėžę“, – ragino ekonomistas.

Išaugusias energetinių išteklių kainas, anot jo, valstybė turėtų labiau kompensuoti daugeliui ūkio subjektų.

Pinigai / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Manau, kad Finansų ministerija galėtų greitai suskaičiuoti ir uždėti lubas, kiek gali kilti kainos, o kas yra aukščiau tos ribos, jei kainos kyla gamtinių dujų rinkoje, kompensuoti ir sumokėti už tai turėtų valstybė. [...] Manau, kad tai būtų teisingiausias ir paprasčiausias kelias nesukurti gyventojams energetinio skurdo ir perteklinės biurokratinės naštos“, – komentavo ekonomistas.

N. Mačiulis atkreipė dėmesį, jog kai kurios priemonės, apie kurias pastaruoju metu diskutuojama, iš esmės nėra itin aktualios pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms.

Gyventojai / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Pavyzdžiui, valstybė sprendžia sumažinti akcizą ar PVM degalams, bet tai nėra neturtingiausių šalies gyventojų vartojimo prekė. Tai yra vidurinės klasės [vartojimo prekė], patys neturtingiausieji naudojasi viešuoju transportu. [...]

Čia gyventojai turbūt turėtų sukąsti dantis ir esant galimybėms bandyti važinėti viešuoju transportu, į darbą eiti pėsčiomis. Aš pats tai darau ir tikrai manau, kad daugelis gyventojų gali tai daryti ir tokiu būdu sumažinti degalų naudojimą ir padėti savo asmeniniams finansams“, – patarė ekonomistas.

Viešasis transportas / S. Žiūros nuotr.

Vienintelė siūlyta priemonė, kuri galėtų būti naudinga, jo manymu, yra PVM lengvata maisto produktams.

„Bent būtiniausiems – vaisiams, daržovėms, grūdams). Būtų padedama neturtingiausiems gyventojams, kurie didelę dalį savo pinigų skiria pirmo būtinumo prekėms ir maistui. Taip galbūt būtų šiek tiek sumažinamas gyventojų poreikis apsipirkinėti kaimyninėse valstybėse“, – svarstė N. Mačiulis.

Pinigai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vis dėlto geriausia priemonė, jo manymu, būtų didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) arba mažinti gyventojų pajamų mokestį (GPM).

„Geriausia ne nuspręsti, ką vartoti ir kokiems produktams [taikyti], bet papildyti gyventojams kišenes didinant NPD, o galbūt net ir mažinant bazinį GPM tarifą nuo 20 iki 15 proc.“, – tvirtino N. Mačiulis.