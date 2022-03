Permainų NT rinkoje įneš Lietuvoje įsitvirtinantys pabėgėliai iš Ukrainos

Tarptautinės nekilnojamojo turto (NT) paslaugų įmonių grupės atstovas Mindaugas Kulbokas LRT RADIJUI sako, kad pastarosiomis savaitėmis, šokiruoti įvykiais Ukrainoje ir nežinomybės jausmu dėl augančių energetinių kainų, pirkėjai sustojo įsigyti būstą. Tačiau, anot jo, situacija gali labai greitai keistis, mat auganti žaliavų kaina didins ir statybos kainą, o tai reiškia, jog po šoko atsigavę pirkėjai gali imti „viską pirkti“. M. Kulbokas taip pat spėja, kad prie NT rinkos atsigavimo prisidės ir pabėgėliai iš Ukrainos, kurie čia ieškosis būsto ir nuomai, ir įsigyti.

Ekspertai sako, statistika to dar nerodo, bet karas Ukrainoje ir brangstančios statybų medžiagos mažins NT sandorių skaičių Lietuvoje. Žmonės jau dabar svarsto, ar būstas vis dar viena geriausių investicijų. Bumą komercinio NT rinkoje pristabdė pandemija, o dabar pasijus ir geopolitinių neramumų įtaka.

Pasikeitė pardavėjų ir pirkėjų pozicijos

Tiek NT vystytojai, tiek pirkėjai pergalvoja savo planus, sako Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis. Pasak jo, nors statistikoje dar neatsispindi nerimas ir atsargumas, tačiau pirmieji tokie ženklai jau pastebimi.

„Iš tikrųjų kol kas statistika nerodo to, nes nekilnojamo turto statistika yra toks dalykas, kuris pakankamai stipriai vėluoja, o ypatingai gyvenamojo būsto, naujos statybos, – sako jis. – Tai naujos statybos sandoriai registruojami po 6-12 mėnesių. Senos statybos, antrinėje rinkoje, tas laiko tarpas yra mažesnis – tai vienas-du mėnesiai. Tai, iš tikrųjų, kol kas mes tuos sandorius, skaičių, kurį matome, tai mes matome, kurie realiai buvo sudaryti prieš mėnesį ar du mėnesius ar dar anksčiau, bet iš esmės jau jaučiasi tas lūkestis rinkoje – tai yra keičiasi žmonių lūkesčiai, keičiasi ekonominiai lūkesčiai ir natūraliai tai lemia ir NT sandorių skaičių.“

Pasak P. Rudzkio, žvelgiant į pirmas kovo mėnesio savaites išsiskiria Klaipėdos regionas. „Šiame regione per šį laikotarpį fiksuotas santykinai nedidelis sandorių skaičius, ir, matyt, jisai nepasieks to, kas buvo praėjusiais metais“, – prognozuoja Registrų centro duomenų analitikas.

Pašnekovas atkreipia dėmesį ir į tai, kad keičiasi pardavėjo ir pirkėjo pozicijos. Jei anksčiau sąlygas diktuodavo pardavėjas, tai dabar pastebima tendencija, kad stiprioji pusė gręžiasi į pirkėjo rankas.

„Ekonomikoje labai daug kas yra paremta lūkesčiais. Ilgą laiką rinka buvo diktuojama iš pardavėjo pozicijų: kainos kilo, stiprioji pusė buvo pardavėjai, kurie galėjo sakyti, kad galiu palaukti, neparduosiu šiandien, parduosiu po mėnesio, nes gal kainos bus dar geresnės, – dėsto P. Rudzkis. – Tai dabar ta situacija apsisuka ir viskas yra atvirkščiai: yra pirkėjų rinka, nes dalis pardavėjų turi kažkokius įsipareigojimus, privalo parduoti, o pirkėjai kaip ir nebeturi kur skubėti.“

Dar viena svarbi pozicijų pasikeitimo priežastis, anot pašnekovo, yra neapibrėžtumo dėl ateities dedamoji. „Kol kas labai sunku pasakyti apskritai, kas darysis su ekonomika, su žmonių pajamomis ir panašiai. Tas natūraliai neigiamai veikia visą nekilnojamo turto rinką“, – tikina P. Rudzkis.

Nuomos rinka susitraukė pusiau

Tarptautinės NT paslaugų įmonių grupės „Newsec“ Tyrimų ir analizės grupės vadovas Mindaugas Kulbokas sako, kad šiuo metu žmonės patiria stresą, vėliau šoką ir pyktį dėl to, kas vyksta Ukrainoje. Pasak jo, tokioje būsenoje esantys pirkėjai nenori galvoti apie naujus sandorius ir jokius svarbius sprendimus.

„Natūralu, kad žmonės, kurie patiria tokį stresą, iš pradžių patiria šoko būseną, kai išvis nenori nieko galvoti apie jokius sprendimus. Ta šoko būsena, manyčiau, kad jau yra praėjusi. Dabar kyla tokia natūrali, turbūt, susitelkimo ir pykčio banga. Pykčio prieš tai, kas vyksta. Turbūt nėra palankus metas tokios būsenos priiminėti lemtingus sprendimus dėl būsto įsigijimo, dėl būsto pardavimo“, – įsitikinęs M. Kulbokas.

Tačiau, įspėja Tyrimų ir analizės grupės vadovas, tokia besiformuojanti situacija gali labai greitai pasikeisti, mat statybininkai jau dabar susiduria su žaliavų trūkumu. Jas pakeisti bus brangiau, o tai jau reiškia ir išaugsiančius kaštus. Taigi, laikinai nusiraminę, pasak pašnekovo, pirkėjai vėliau gali pradėti pirkti „viską, kas yra“.

„Iš principo tai, kas matosi šiandien, tai, be to, kad mes stebime karą Rusijos karą Ukrainoje, iš tiesų reikėtų vertinti, turbūt, kaip karo stovį tarp Rusijos ir viso kito pasaulio. Turime dar ir sankcijas. O sankcijos yra, kaip žinia, labai skaudu būtent mūsų šaliai. Dėl to, kad mes naudojame daug žaliavų ir tos žaliavos tiesiogiai ateidavo į statybos segmentą, ir statybininkai šiandien sako: neturime armatūros arba turime tam tikrą limituotą kiekį, neturime medienos ir panašių žaliavinių dalykų, kuriuos įsiveždavome per mūsų šalis, kurios šiandien yra nedraugiškos visam pasauliui, – dėmesį atkreipia M. Kulbokas. – Tai yra embargas arba jų boikotas į priekį programuoja vieną labai paprastą dalyką, – kad net ir kažkokiu scenarijumi susireguliavus karo krizei, mes turėsime pakeisti tas žaliavas ir kurį laiką mes negalėsime vartoti tai, ką buvome pripratę vartoti. Ir, pakankamai dar, sakyčiau, pigiai.

Visi mokame tą kainą. Taigi, pirkėjas, turbūt, atsibudęs iš šoko ir pykčio, pradės mąstyti racionaliai. O ar aš pirkdamas šiandien pakankamai brangiai, neturiu atidėti sprendimo ir pirkti po metų dar brangiau? Tai ta natūrali racijos būsena ateis, ir aš vis dėlto matau, kad, na, butelio kakliukas šiandien nevartoti, bet jisai gali labai greit prasiveržti džinu pirkti viską, kas yra, ir, ko gero, šiandien akivaizdžiai galime pastebėti, ko Registrų centras gal nelabai stebi, tai yra būsto nuomos rinkoje. Jeigu anksčiau stebėdavome skelbimus, tai maždaug 1800 butų būdavo Vilniuje pasiūloje. Tai šiuo metu tas skaičius yra 900.“

Pabėgėliai iš Ukrainos įpūs daugiau gyvybės

Komentuodamas tokią susidariusią nuomos segmente situaciją, tarptautinės NT paslaugų įmonių grupės atstovas sako, kad ta sumenkusi nuomotojų dalis butus tiesiog perleido pabėgėliams iš Ukrainos. Beje, M. Kulboko teigimu, ateityje karo pabėgėliai iš Ukrainos bus papildoma jėga, kuri stums būstų nuomos segmentą į priekį.

„Aš tai vadinu šviežio kraujo žmonėmis, kurie nėra ekonominiai pabėgėliai – jie yra karo pabėgėliai ir jie savo išsilavinimu, savo galimybėmis, gebėjimu prisitaikyti yra mums labai artimi ir mes jiems artimi. Tai integracija jų gali tikrai paveikti būsto rinką ir per nuomą, ir ateityje per papildomus įsigijimus. Taigi, neatmesčiau tų galimybių, žvelgianti į šiek tiek tolimesnę perspektyvą“, – tikina M. Kulbokas.

Tyrimų ir analizės grupės vadovas šviesią perspektyvą piešia ir komerciniams NT projektams. Anot jo, jei anksčiau susidurdavome su problema, kad nėra kam dirbti ir komercinių patalpų poreikis buvo ribotas, tai pastaruosius metus matome tendenciją, jog vis daugiau įmonių į Lietuvą keliasi ne tik iš Baltarusijos, bet ir Ukrainos. „Jei sudarysime tam tinkamas sąlygas, tai tikrai išlošime, – sako jis. – Tai kodėl gi jų nesudarius?“

Pašnekovams pritardama, advokatų kontoros „Ellex“ partnerė Olga Petroševičienė sako taip pat stebinti, tikėtina, anot jos, trumpalaikį efektą, kuomet pirkėjai sutartinai „traukia rankinį“. „Šiai dienai niekas tokių sprendimų priimti nenori. Bet akivaizdu yra tai, kad tu negali būti puse kojos šioje rinkoje. Jeigu esi čia ir veiklą vykdai čia, tai faktas, kad planų atidėti negali ir negali nieko nedaryti. [...] Tik požiūris, kad reikia dirbti taip, kaip dirbome, mus visus ves į priekį“, – įsitikinusi O. Petroševičienė.

Parengė Vismantas Žuklevičius.