Kuodis apie priklausomybę nuo Rusijos energetinės adatos: Europos laukia sunkūs laikai, nes ji to nusipelnė

Ką Europai ir Lietuvai reikš karą prieš Ukrainą pradėjusios Rusijos krizė ir ar pavyks pagaliau nulipti nuo Rusijos energetinės adatos?

Apie tai laidoje „Dienos tema“ kalba Lietuvos nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje Arnoldas Pranckevičius ir Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas, ekonomistas Raimondas Kuodis.

– Pone Kuodi, Rusijos ekonomikai jau artėja ekonominė žiema ir rubliais jau galima tapetuoti rusų kambarius, tačiau ekonomistai perspėja, kad Rusijos krizė, kuri jau artėja, reikš ir nuostolius Europai. Tai ko laukti tiek Europoje, tiek Lietuvoje?

R. Kuodis: Iš tikrųjų Europos laukia sunkūs laikai ta prasme, kad ji nusipelnė šitų dalykų, nes ji ganėtinai vangiai nulipinėjo nuo tos Rusijos energijos adatos. Palyginus su JAV, Didžiąja Britanija ir kitomis šalimis, priklausomybė nuo Rusijos Europai yra 10 kartų didesnė. Nors tas progresas kažkoks buvo eiti į žaliąją ekonomiką ir panašiai, bet jis buvo pernelyg vangus ir dabar reikės sumokėti to kainą, ypač tokioms šalims kaip Italija, Vokietija ir panašiai, kurios labai daug importuoja rusiškų degalų, rusiškos energijos tiksliau. Tiesiog reikės mokėti už praeities klaidas. Prisimenant Lietuvą, kiek metų stengiausi nuimt nuo dujų adatos, vietoj to, kad prisipirktume visokių naujų adatėlių, kad narkomanai nepritrūktų adatų. Tai va, matom, ką reiškia problemų nesprendimas iš pašaknų, rimtai žiūrint į klausimą, o ne tikintis, kad amžiais bus kažkokios pigios energijos iš labai neaiškios vietos.

– Pone Kuodi, ar gali Rusijos krizė būti didesnė nei 1998 metais ir ką tai reikštų mums, ar tai reiškia lėtesnį BVP augimą ir kitas pasekmes?

R. Kuodis: Pasaulyje Rusijos ekonomika yra šiek tiek daugiau negu pusė Teksaso valstijos ekonomikos. Tai pasaulis galėtų pasistengęs, pasipurtęs suvaldyti šitą krizę. Žinoma, lengva nebus, nes laikas labai spaudžia - ne viską gali padaryti per naktį. Pakeisti požiūrį į energetiką ir taip toliau. Tai nėra labai labai didelis žaidėjas. Bet mes nelabai žinome, kuo baigsis tie visi konfliktai. Ar čia baigsis branduoliniais karais ar panašiai. Čia turbūt niekas negali pasakyti. Užtat ir ta scenarijų analizė tokia yra pakankamai abstrakti, bet vienaip ar kitaip, jeigu viskas baigsis ganėtinai greitai, aš tikiuosi, kad tai įvyks, Ukraina laimės, ir tada bus galima galbūt lengviau atsikvėpti. Bet jeigu visa tai užsitęs, peraugs į kažkokius didesnius, platesnius konfliktus ir panašiai, vis dar yra šalių pasaulyje didelių, kuriuos palaiko Rusiją, aš turiu omeny Kiniją pirmiausia, na tai nesinorėtų, kad čia būtų kažkokios didelės kleptokratų ir autoritarų koalicijos prieš likusį laisvą pasaulį. Tai sakau: scenarijų analizė daug ką gali nuvesti befantazuojant... bet aš manau, kad įmanoma tikėtis, kad kažkokiais protingais nuostoliais Europa išeis iš šitos situacijos ir tada jau tikrai pradės rimtai žiūrėti į tai, ką ji pati ten išdarinėjo.

Reikia staigių judesių, ne tik dėl Rusijos. Reikia tų staigių judesių dėl to, kad maždaug po 10 metų laukia kita krizė. R. Kuodis.

– Ambasadoriau, štai ponas Kuodis sako, kad Europai atėjo sunkūs laikai. Ar pajėgi Europa atlaikyti šitą spaudimą ir tuos laukiančius ekonominius sunkumus, ir turbūt viskas priklausys nuo to, kaip dėliosis scenarijai Ukrainoje.

A. Pranckevičius: Šie sprendimai yra labai nelengvi ir labai sunkūs ir turime tam pasiruošti. Jie bus be galo brangūs mūsų ekonomikoms ir mūsų piliečiams ir dėl to reikia nemažai ir politinių sprendimų, kaip tą ir kainų naštą pakelti. Vakar Komisija pristatė planą, kaip Europai nueiti nuo rusiškų dujų ir naftos. Pagal jų planą mes jau šiemet turėtume sumažinti savo priklausomybę dviem trečdaliais, o visiškai ją panaikinti iki 2030 metų. Ir Komisija mato keletą būdų, kaip tą pasiekti. Visų pirma, aišku, diversifikuojant mūsų šaltinius, ypač spartinant suskystintų dujų rinką, taip pat naudojant biometaną, kaip įrankį, ir žaliąjį vandenilį. Ir, be jokios abejonės, investuojant daugiau į tas naująsias technologijas ir atsinaujinančią energetiką. Tikrai bus nelengva. Lietuva, sakyčiau, turbūt yra labiau pasiruošusi nei daugelis kitų valstybių narių, nes mes turime funkcionuojantį LNG terminalą, kuris pajėgus aprūpinti visas tris Baltijos šalis. Tačiau kitoms valstybėms tai nebus lengva. Tačiau tai yra kaina, kurią reikėjo sumokėti jau tikrai anksčiau. Ir būtent Rusijos agresija, Rusijos karas Ukrainoje mus verčia tai daryti labai greitai.

Suskystintų gamtinių dujų terminalo laivas-saugykla (FSRU) „Independence“ / „Klaipėdos naftos“/Wikipedia nuotr.

– Pone Pranckevičiau, tai galima konstatuoti, kad pigiai energetikai Europoje atėjo galas. Tačiau matom ES ryžtą jau nebesėdėti ant tos dujų adatos. Tačiau ar nebus taip, kad po keleto mėnesių Europa sakys, kad visgi ne - tai kainuoja per brangiai, ta nepriklausomybė per brangi ir kada tai pajus vartotojai. Jau dabar fiksuojamos rekordinės dujų kainos. Taip pat matome, kas dedasi degalinių švieslentėse.

A. Pranckevičius: Taip, ypač šiemet, šių metų žiema ir išėjimas iš žiemos ir energijos kainų krizė yra labai didelė politinė problema daugeliui vyriausybių ir lyderių. Štai šiandien visą dieną praleidome čia tarp ambasadorių, ruošdami rytojaus Versalio susitikimą ES vadovų, kurie būtent ir diskutuos apie energetiką, apie gynybą, apie ekonomiką ir apie Rusijos karą Ukrainoje. Tai iš tikrųjų būtent lyderiai turbūt ir turės tiesiogiai komunikuoti su savo piliečiais, paaiškindami šių dienų ir šių metų sunkumus, turint omeny, kad trumpalaikėj atkarpoj bus sunku, tačiau tolimoje perspektyvoje mes išeisime tikrai daug stipresni. Ir bendrai, Europos žaliasis kursas ir kad tas „Fit for 55“ paketas, sakyčiau, yra turbūt galutinė vinis į Putino režimą ir į mūsų priklausomybę nuo Rusijos.

Arnoldas Pranckevičius / E. Genio/LRT nuotr.

Esmė yra greitos investicijos į žalią energetiką. Daug Europos energetikos yra visiškai ne žalia. R. Kuodis.

– Pone Kuodi, kaip manote, ar Europai užteks ryžto?

R. Kuodis: Atrodo, kad čia mes painiojame dvi svarbias sąvokas. Ir Lietuvoje ministras D. Kreivys tą patį šnekėjo, kad mums reikia nebepirkti iš Rusijos kažko. Bet esmė yra ne nepirkime, o nevartojime. Tai yra skirtingi dalykai. Jeigu tau pavyktų sumažinti energijos vartojimą, tai yra vienas dalykas. Jeigu tu pradėsi jos nepirkti iš Rusijos, pradėsi pirkti kitoj vietoj, tai tu tiesiog atlaisvinsi kelią tai pačiai Rusijai ar kitiems režimams parduoti tą energiją kitoje vietoje. Tai esmė yra nevartojime. Reikia greitai surasti tokių žemai kabančių vaisių, kaip suefektyvinti tą vartojimą. Kiek metų siūlau Lietuvoje nebedidinti autostradose greičio daugiau 100 km/val., nes tiesiogiai šeriam Rytų režimą. Ar perkėlinėti sunkvežimius ant geležinkelių ir taip toliau.

Reikia dabar staigių, skubių sprendimų, kurie padėtų tiesiog sumažinti energijos švaistymą ir visa kita. Tai čia neaišku, ką ta Europa dabar galvoja. Ar ji čia norės tiesiog dabar parodyti, kad ji perka kitur. Bet esmė yra greitos investicijos į žalią energetiką. Daug Europos energetikos yra visiškai ne žalia, Europos politikai irgi pripažįsta ir dujų deginimą žaliąja, kažkodėl ir vandenilis pas juos žaliasis, nors tai yra tiesiog nesąmonė biofizine prasme. Ir taip toliau. Nėra dar, mano galva, tokio tikro suvokimo, kad reikia staigių judesių, ne tik dėl Rusijos. Reikia tų staigių judesių dėl to, kad maždaug po 10 metų laukia kita krizė. Tai yra vis brangstantis iškastinio kuro išgavimas. Dabar vis sunkiau ir sunkiau jį išgauti. Vis daugiau reikia energijos jam išgauti. Apie tai reikia galvoti. Dar klimato kaita, aš neminėsiu, nuėjo į antrą planą. Šitie dalykai Europoje daromi labai labai vėluojant.

„Gazprom“ / Shutterstock nuotr.

– Pone Kuodi, ar tai reiškia, kad ir žiūrovai, dabar žiūrintys laidą, turėtų pamiršti pigias dujas, pigią elektrą, bent jau tas kainas, prie kurių buvo pripratę daug metų?

R. Kuodis: Duosiu viltį žiūrovams. Žiūrovus domina sąskaitos. Sąskaitos yra kiekių ir kainų sandauga. Taip. Jeigu tau didėja kainos, bet tu mažini kiekius, tu gali stabilizuoti sąskaitą. Jeigu tu nevartoji kažko iš viso, tai kainos gali nedominti. „Ferrari“ kainos, aš net nežinau, kiek kainuoja – nedomina. Tai reikia mąstyti, ką mes patys padaryti galim su renovacijom, su kitais dalykais, su savo transporto politika, kad staigiai susimažintume poveikį, kuris, aišku, bus visiškai neigiamas mums, nes mes praktiškai visą tą energiją importuojame. Tai bus toks vadinamasis prekybos sąlygų šokas, kuris išsunks iš mūsų gyventojų tą pajamų didėjimą, kurį pastaruoju metu jautė. Infliacija yra keliolika procentų, algos auga keliolika procentų. Neišvengiamai, kaip sakant, ekonomika judės link tokios stagfliacinio režimo, stagnacijos ir infliacijos.

– O ko laukti kitą žiemą?

R. Kuodis: Na, ačiū Dievui, baigiasi šita žiema, tai Europa jau su esamomis dujų atsargomis jau nebesušals, bet energetikoje procesai labai inertiški. Netgi jeigu sugalvoji kažką greitai daryti, investuoti ir taip toliau, tiesiog nebus laiko pastatyti šituos dalykus kaip suskystintų dujų terminalai Vokietijoje ar staiga pereiti visiems prie šilumos siurblių, kiek įmanoma, su saulės elektrinėm, kas aišku, irgi yra dalykas, kuris iš pašaknų sprendžia problemą, nes išlaisvina tave nuo iškastinio kuro. Bet tam susidursime ir su butelio kakleliais tiekimo grandinėse, kurios po Covido dar vis dar egzistuoja ir spaudžia mus. Tai visos bėdos, kaip sako lietuviai, po vieną nevaikšto, visa tai reikia turėti omeny.

Raimondas Kuodis / BNS nuotr.

– Pone Pranckevičiau, kaip jūs aiškinate, kodėl Europa praregėjo tik dabar, kodėl reikėjo įsiveržimo į nepriklausomą valstybę didžiausią Europoje. Kodėl reikėjo daugybės žmonių žūčių, kad tokios šalys kaip Vokietija sakytų – viskas, nebegalima finansuoti tos karo mašinos, mokant didžiules sąskaitas už energetiką Rusijai?

A. Pranckevičius: Deja, tokia yra istorija. Tokia turbūt yra žmogiškoji prigimtis, kad ateina patirtis su klaidomis, su pripažinimu realybės. Ir visa Europos Sąjungos istorija yra pažymėta krizių ir išėjimų iš tų krizių būnant šiek tiek stipresniems. Sakyčiau, dabar yra toks momentas, kur ir mūsų partneriai Vakaruose – Vokietija, Prancūzija, Olandija ir kitur – pamatė, koks yra toksiškas ir pavojingas priklausomybės nuo Rusijos lygis. Valstybės pasiruošusios judėti daug greičiau. Ir tikrai tie tektoniniai lūžiai vyksta ES skirtingose srityse. Mes jų norėjom labai seniai. Aš pamenu, kai mano buvęs vadovas Jerzy Buzekas dar 2009 metais kartu su Jacques`u Delors`u pirmą kartą iškėlė energetikos sąjungos idėją ir idėją kartu pirkti dujas, kartu statyti dujų saugyklas, judėti link vieningos ir integruotos energetikos rinkos. Tuo metu visi J. Buzeką laikė svajotoju. Šiandien apie daugelį tų idėjų visi kalba labai labai rimtai. Tai mes dažnai Europoje pavėluojame, bet turbūt dėl to, kad mes turime 27 ES valstybės nares, kurios yra labai skirtingos.

