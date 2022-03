Putino rankose – dar viena galimo šantažo korta: kas nutiktų Europai, jei į ją nustotų tekėti rusiškos dujos?

Europa vis dar yra labai smarkiai priklausoma nuo rusiškų dujų, o jeigu jos nustotų tekėti, tai didžiausias galvos skausmas kiltų Vokietijai. Alternatyvų, pasak energetikos ekonomisto Vidmanto Jankausko, yra, bet yra keli ribojantys aspektai. Pavyzdžiui, Europoje dar nėra tiek daug nei suskystintųjų dujų terminalų, nei saugyklų, kur galėtų būti pumpuojamos dujos iš kitur. Kitoms Europos šalims rusiškų dujų užsukimas smogtų mažiau, nes jos yra diversifikavusios rinką arba galėtų vėl užkurti anglimis kūrenamas elektrines.

Vokietijos dilema

Energetikos ekonomistas V. Jankauskas LRT.lt sakė, kad užsukus rusiškas dujas nuostolių patirtų tiek pati Rusija, tiek Europos šalys. Jo teigimu, maždaug du trečdaliai rusiškų dujų teka į Europą, daugiausia – į Vokietiją, ten daugiau kaip pusė suvartojamų dujų yra iš Rusijos. Jis pabrėžė, kad Vokietija neapgalvojo ir fakto, kad, sukdama atsinaujinančios energetikos link, pereinamuoju laikotarpiu ji kliautųsi dujomis, kurių didžioji dalis – rusiškos.

„Problema yra tokia, kad dujų kiekio – apie 40 mlrd. kubinių metrų per metus – lengvai pakeisti nėra kuo. Dabar tokia nedėkinga situacija, nes Vokietija vykdo gana dideles energetikos reformas: užsibrėžė naudoti kuo daugiau atsinaujinančios energijos. Praktiškai jie taip ir daro, pirmauja Europos Sąjungoje pagal atsinaujinančios energetikos apimtis.

Praėjusiais metais Vokietija uždarė keletą reaktorių atominėse elektrinėse, šiemet uždaro likusius, todėl atominių elektrinių šalyje nebeliks. Jose buvo pagaminama iki 15 proc. elektros energijos. Toliau jie buvo numatę palaipsniui uždaryti ir anglimis kūrenamas elektrines“, – komentavo V. Jankauskas.

Vidmantas Jankauskas / J. Kalinsko/BNS nuotr.

Vokietija, anot jo, dar nieko nepranešė dėl uždaromų atominių elektrinių likimo, bet, pašnekovo manymu, reikėtų pratęsti jų darbą, nes tikrai nėra kuo pakeisti rusiškų dujų. Kaip teigė V. Jankauskas, stygių šiek tiek kompensuoti galėtų Norvegija arba Nyderlandai. Dar vokiečiai pasižadėjo statyti du suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) importo terminalus.

„Bet, viską sudėjus, labai sunku pakeisti rusiškas dujas. Jie turės daryti dar kažką. Galbūt netgi priverstinai mažinti dujų suvartojimą. Dabar, kai kalbame apie pavasarį, vasarą, tai ne tokios problemos, bet jei užsitęs iki kitos žiemos, tada bus labai didelių problemų“, – kalbėjo V. Jankauskas.

Rūpesčių Vokietijai gali kilti ir dėl dujų saugyklų: nors planuojama, kad jos bus labiau užpildytos, jų akcininkė yra Rusijos „Gazprom“.

Galima būtų gauti dujų iš kitur, bet kyla papildomų klausimų

Kalbėdamas apie kitas Europos šalis, V. Jankauskas paminėjo, kad Olandija, Belgija turi SGD terminalus. Apskritai, pasak jo, Europos terminalai dabar apkrauti 70 proc., nors įprastai būdavo 30–40 proc., bet taip pat nėra daug galimybių, jei norima kompensuoti rusiškų dujų netektį.

„Dujų yra, bet daugelis šalių turėjo ilgalaikes sutartis. Pavyzdžiui, Kataras, kuris yra vienas didžiausių dujų tiekėjų, pasakė, kad gali padidinti vienu kitu procentu, bet daugeliu atvejų jis dujas tiekia į Azijos šalis ir turi ilgalaikių sutarčių, todėl negali jų atsisakyti“, – teigė pašnekovas.

Anot jo, JAV tampa bene pagrindiniu SGD tiekėju, šalis turi net septynis eksporto terminalus. Tačiau Europoje nėra pakankamai dujų saugyklų.

Dujos / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Saugyklos patenkina tik dalį poreikio, skaičiuota, kad mėnesiui užtektų jų dujų. Per vasarą kiek užpildys, tiek užpildys, bet vis tiek bus problema Vokietijoje“, – kalbėjo V. Jankauskas.

Kita šalis, kur rusiškos dujos sudaro bene trečdalį suvartojamų dujų, – Italija. Vis dėlto, kaip teigė V. Jankauskas, ši šalis yra šiek tiek geresnėje pozicijoje, nes į ją veda dujotiekis iš Azerbaidžano – per Turkiją ir Graikiją. Be to, Italija turi SGD terminalą ir dujotiekį iš Afrikos.

Nutrūkęs dujų tranzitas smogtų Ukrainai

Pasak energetikos ekonomisto, taip pat sunkiausia turėtų būti šalims, kurios yra Vidurio Europoje, Slovakijai, Čekijai, Vengrijai, Austrijai, nes jos neturi kitų alternatyvų.

„Jos beveik visas dujas gaudavo iš Rusijos, bet čia nėra negalimas variantas, kad dujos tekėtų iš kitos pusės – iš Vakarų, jeigu tų dujų būtų“, – aiškino V. Jankauskas.

Kalbėdamas apie kaimyninę Lenkiją, pašnekovas minėjo, kad ten bene geriausiai buvo pasirūpinta šiuo klausimu. Lenkai, pasak jo, ir šią žiemą turėjo beveik pilnas dujų saugyklas prisipumpavę, greta yra SGD terminalas, tiesiamas dujotiekis iš Norvegijos per Daniją.

„Lenkija mažiau priklausoma, turint omeny, kad gamtinės dujos sudaro iki 10 proc. ar net mažiau viso energetikos poreikio. Pas juos didžiausias visoje Europoje anglių suvartojimas, čia kita problema“, – teigė V. Jankauskas.

Jis užsiminė ir apie Prancūziją, kuri labai nedaug sunaudoja dujų iš Rusijos, nes šioje šalyje labai gerai išplėtotas atominės energetikos ūkis – yra beveik 60 reaktorių ir pagaminama virš 70 proc. elektros energijos.

Komentuodamas Ukrainos situaciją, V. Jankauskas pabrėžė, kad šalis turi nemažai savų gamtinių dujų. Bet jai rūpestis gali kilti dėl dujų tranzito.

Dujotiekis / AP nuotr.

„Jei prisimintume senus laikus, tai pirmosios gamtinės dujos į Lietuvą prieš 60 metų atkeliavo būtent iš Ukrainos. Ukraina dabar patenkindavo apie 80 proc. dujų poreikio savomis dujomis. Kitas dalykas – per Ukrainą eina visi pagrindiniai magistraliniai dujotiekiai į Europą. Ir jie nemažai uždirbdavo iš dujų tranzito iš Rusijos. Jiems rusiškos dujos galbūt nėra pati didžiausia problema kaip vartotojui, jiems svarbiau buvo, kad keliauja tranzitu“, – komentavo V. Jankauskas.

Kalbėdamas apie galimus dujų vartojimo ribojimus, pašnekovas teigė, kad tai yra kraštutiniai atvejai, o šalys turi programas, kam galima būtų pirmiau atjungti dujas. Gyventojams, anot jo, tai neturėtų grėsti – nukentėtų didžiausi vartotojai.

„Gyventojai, buitiniai vartotojai turėtų nukentėti mažiausiai, jie dujų gaus. Lietuva turėdavo visada pasidėjusi dujų Inčukalne, Latvijos požeminėje saugykloje, tiek, kad užtektų buitiniams vartotojams bet kokiu atveju, net toks apsidraudimas buvo. Pas mus nežinia, kaip toliau seksis „Achemai“, jai dujos yra praktiškai vienintelė žaliava. Lietuvoje dujos nebėra tokia strateginė energetikos rūšis, kaip atrodė prieš dešimtmetį, ji mažiau priklausoma nuo dujų“, – kalbėjo energetikos ekonomistas.

Dujos / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kokios alternatyvos?

Taigi, pasak V. Jankausko, Europa turėtų apsispręsti, ką darys.

„Turėtų vėl užkurti anglimis kūrenamas elektrines, o jų tikrai nemažai yra. Gal laikinai sustabdyti mokestį už CO2 išmetimą. Ką padarysi. Jeigu yra krizinė situacija, reikia ją išgyventi su kiek galima mažesniais nuostoliais. Manau, kad Vokietija turi pirmiausia nuspręsti, kad atominės elektrinės dar galėtų dirbti ir anglių elektrinių nepulti uždaryti, gal netgi padidinti gamybą jose“, – teigė jis.

Praėjusią savaitę banko „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis „Swedbank“ nuotolinėje konferencijoje sakė, kad priklausomybė nuo Rusijos gamtinių dujų yra Europos strateginė klaida, yra alternatyvų joms, bet nepakankamai.

Nerijus Mačiulis / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Galima vėl atidaryti anglimis kūrenamas gamyklas Europoje ir jas naudoti šildyti. Aplinkai tai nėra gerai, tačiau kadangi reikia gelbėti Ukrainą ir atsisakyti priklausomybės nuo Rusijos, tai turbūt bus viena iš tų alternatyvų. Kita alternatyva yra neuždaryti Vokietijos atominių elektrinių. Vokietija planavo iki šių metų galo sustabdyti visas likusias atomines elektrines. Atsižvelgiant į aplinkybes turbūt tikrai reikėtų atsisakyti šio plano. Dar apie 25 proc. rusiškų gamtinių dujų galima pakeisti suskystintomis dujomis iš kitų šalių“, – galimas alternatyvas vardijo N. Mačiulis.

Jis vardijo, kad kiek mažiau nei 30 proc. dujų Europoje sunaudoja pramonė, kiek daugiau nei 30 proc. naudojama šildyti ir dar apie 30 proc. tiesiogiai naudoja namų ūkiai (maisto gamybai, namams šildyti).

Kas galėtų pakeisti rusišką naftą?

Dar vienas klausimas yra ir dėl rusiškos naftos. JAV prezidentas Joe Bidenas dėl Maskvos pradėto karo prieš Ukrainą antradienį paskelbė embargą Rusijos naftos, dujų ir kitų energijos išteklių importui. Atsisakyti rusiškos naftos iki 2022 m. pabaigos ketina ir Jungtinė Karalystė. Energetikos ekonomisto V. Jankausko teigimu, jeigu sumažėtų naftos pasiūla ir išaugtų kainos, tai JAV būtų labai skaudu.

JAV prezidentas mėgino prieš kiek laiko įvesti priemones, kurios sumažintų degalų kainą, nes JAV degalų kaina yra labai svarbi. Jie moka apie dolerį už litrą benzino, bet jiems tai jau yra skaudu. Buvo skaičiavimų, kad naftos kainos pakiltų virš 125 dolerių už barelį, tai gali netgi sukelti recesiją JAV“, – komentavo V. Jankauskas.

Nafta / AP nuotr.

Jis pabrėžė, kad naftos kainos yra globalios, tad, jeigu Rusija iškristų iš naftą eksportuojančių šalių sąrašo OPEC+, tai kitos valstybės taip greitai nepapildytų stygiaus.

„Kalbama, kad galbūt į naftos prekybos tarptautinę areną grįš Iranas. Jis buvo dėl amerikietiškų sankcijų išmestas, bet dabar vyksta derybos ir turima optimistinių vilčių, kad tos derybos baigsis sėkmingai. O Iranas buvo pirmame penketuke pagal naftos eksportą ir galbūt atsvertų Rusijos praradimą. Bet taip kalba optimistai“, – pažymėjo V. Jankauskas.

Kone nėra grėsmės dėl elektros tinklų

Energetikos ekonomistas taip pat užsiminė ir apie elektros tinklų situaciją: Lietuva drauge su kitomis Baltijos šalimis 2025 m. ketina atsijungti nuo Rusijos kontroliuojamos tinklų sistemos. Tačiau, kaip teigė V. Jankauskas, jeigu Rusija dabar imtųsi kokių nors priemonių su elektros tinklais, tas turėtų mažai įtakos.

Elektros tinklai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Ar dėl to pasikeistų kaina? Ne. Jei iš Rusijos nepirktume elektros, tai kaina akivaizdžiai nesikeistų. Mes daugiausia importuojame iš Skandinavijos šalių. Visada guodžiu, kad ateis pavasaris, bus daug vandens, o kadangi Skandinavijoje yra labai daug hidroelektrinių, tai mes tikėkimės, kad elektra artimiausiu metu bus pigesnė“, – komentavo pašnekovas.

Jeigu Rusija atjungtų elektros tinklus, V. Jankausko manymu, Baltijos šalys iš dalies galėtų vienos veikti, reguliuoti savo sistemą, padėti galėtų ir Lenkija.