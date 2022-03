Misiūnas: Vakarai turi ryžtis skelbti sankcijas Rusijos energetiniams ištekliams

Centrinio banko ir Finansų ministerijos rezervų įšaldymas – labai stiprus smūgis Rusijos ekonomikai. Tai yra tiesioginis kelias į krizę. Sankcijas pajutusiųjų Rusijoje su kiekviena diena daugėja, ir tai ne vien turčiai – ribojimai paliečia eilinius gyventojus. Finansų analitikai spėja, kad Rusija ritasi į 1990-uosius, tačiau dar viena sritis, ypač pelninga, tiesiogiai finansuojanti karo pramonę, kol kas sankcijų nėra paliesta.

LRT TELEVIZIJOS laidoje „Savaitė“ – pokalbis su ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektoriumi Daliumi Misiūnu.

– Ar įvestos sankcijos Rusijos eiliniams gyventojams juntamos iškart, ar reikia laiko vis dėlto?

– Na, iš tų veiksmų, kuriuos šiuo metu atlieka Centrinis bankas ir Vyriausybė, tai matosi, kad tų veiksmų tikslas yra kuo labiau atitolinti tą greitąjį efektą arba šoką, nes iš tiesų Rusijos ekonomika akivaizdžiai eina į izoliacijos režimą. Ir tai neišvengiamai bus, po to seks krizė, kurios pagrindinė turbūt iliustracija bus rublio nuvertėjimas. Tai tiems žmonėms, kurie šiandien turi rublių, akivaizdu, kad turėti santaupų kita valiuta jau tampa praktiškai neįmanoma. Tai reiškia, kad visos jų santaupos nueis šuniui ant uodegos, jų bus, bus daug rublių, bet jie bus labai mažai ko verti. Šalia to, aišku, klausimas, kaip keisis darbo rinka vidaus, nes labai daug vakarietiškų įmonių uždaro savo veiklą Rusijoje.

Tai tiems žmonėms, kurie šiandien turi rublių, akivaizdu, kad turėti santaupų kita valiuta jau tampa praktiškai neįmanoma. Tai reiškia, kad visos jų santaupos nueis šuniui ant uodegos, jų bus, bus daug rublių, bet jie bus labai mažai ko verti.

– Savaitės viduryje trys pagrindinės tarptautinės reitingų agentūros sumažino Rusijos valstybės skolos reitingus iki vadinamojo „šlamšto“ statuso. Ir tai signalizuoja galimą Rusijos nemokumą, aš taip suprantu. Ar mes galime kalbėti ir apie gresiančią Rusijos ekonomikos agoniją?

– Greičiausiai tai bus labai stipri krizė ir izoliacija, kitaip dar galima pavadinti, kad Rusijos ekonomika veiks apgulties režimu, t. y. visiškai arba maksimaliai nutrauks bet kokius ryšius su išore ir stengsis, ir bus priversta netgi būti uždara ekonomika. Ar mes matome istorijoje pavyzdžių, kad valstybės tokiame režime išbūna? Taip, išbūna, ir gana ilgus laiko tarpus. Tai yra vis tiek pasekmė tam tikros nelogiškos politikos – šiuo atveju agresyvios politikos, – o tokiai politikai ir tokiems politikams ekonominiai svertai, ekonominė logika yra nesuprantami.

Dalius Misiūnas / BNS nuotr.

– Mes dar vis tiek turime pakalbėti apie vieną sritį, kuriai sankcijos kol kas nėra paskelbtos – tai yra energetiniai ištekliai. Ir jie pastaruoju metu brango, bet dėl šito karo, tikėtina, brangs dar labiau. Ir tada mano klausimas – ar nuo to Rusija taps dar turtingesnė, nes iki to laiko būdavo, kai tiktai kyla energetinių išteklių kainos, taip Rusijai rieda pinigai?

– Iš tiesų gal pradėkime nuo to, kad pati paveikiausia sankcija nėra SWIFT apribojimas. Turbūt nulėmė tiktai, kad mums SWIFT toks pažįstamas žodis ir jis visiems atrodo, kaip svarbiausias dalykas, tačiau svarbiausia yra rezervo įšaldymas. Rezervo, kuris buvo kauptas karui iš tiesų, nes jis labai stipriai padidėjo pastaraisiais metais. Tai to rezervo įšaldymas yra atliktas su išlyga, kad bus galima atsiskaityti, daryti atsiskaitymus už energetinius išteklius. Kadangi Rusija tiekia apie 40 procentų dujų Europai, tai yra milžiniški pinigai. Per vieną dieną šiandien, jeigu kalbėtume apie kovo mėnesį, apie 650 milijonų eurų yra sumokama Rusijai už energetikos išteklius ir konkrečiai – už dujas. Su dujomis, akivaizdu, tai nėra įmanoma greituoju būdu, bet su nafta optimizmo šiek tiek suteikė tai, kad rusiška nafta net ir su nuolaida šią savaitę nėra parduodama. Tai rodo, kad rinka jau reaguoja į sankcijas ne tik tiesiogiai – kas parašyta, tą darau, – bet ir išplėstinai, t. y. aš pats sprendžiu kai ko nedaryti papildomai. Rizika (yra – LRT.lt), kad tas entuziazmas gali kažkiek laiko tęstis, dingti ir vėl prasidėti prekyba, tačiau tai yra geri signalai. Ir, jeigu pavyktų Europai priimti sprendimus ir pasauliui, kad maksimaliai sumažintų perkamą kiekį, tai būtų ekonomiškai daug efektyviau negu dabartinė sankcijų imtis. Kalbant apie tai, ar tai suteikia daugiau pajamų – taip, nes kaina kyla ir čia, turbūt, Rusija, suprasdama tai, tam tikras mini krizes jau kėlė nuo rudens. Tam, kad ta kaina užkiltų ir pajamos augtų, nes tai yra vieninteliai jų pinigai, kuriuos jie gali gauti tikra valiuta ar tikrais pinigais. Aišku, kita jų viltis yra Kinija.

Per vieną dieną šiandien, jeigu kalbėtume apie kovo mėnesį, apie 650 milijonų eurų yra sumokama Rusijai už energetikos išteklius ir konkrečiai – už dujas.

„Nord Stream“ / AP nuotr.

Siekdama ekonominės naudos ir padėdama saugumą ir tiekimo saugumą į antrą planą, Europa iš esmės pralaimėjo laike, nes nespėjo pakeisti rusiškų dujų kitomis dujomis.

– Kaip jūs manote, kiek tai gali kainuoti Europai, jeigu ji ryžtųsi vis dėlto atsisakyti šių pirkimų? Ir ar ji gali ryžtis, ar čia užteks vienybės šiuo atveju, nes dabar visi kalba apie Vakarų vienybę?

– Ryžtis gali ir, manau, ryšis ir turi ryžtis, nes žaidimas, kad kuo pigiau, tuo geriau, jau yra baigtas ir, deja, bet tame žaidime Europa nelaimėjo. Siekdama ekonominės naudos ir padėdama saugumą ir tiekimo saugumą į antrą planą, Europa iš esmės pralaimėjo laike, nes nespėjo pakeisti rusiškų dujų kitomis dujomis. Tiesą sakant, net šiek tiek padidėjo kiekiai. Tai yra ypatingai dideli pinigai. Jeigu žiūrėti taip, kad atskirtume naftą ir dujas, tai su nafta, mano nuomone, yra daug daugiau, ką galima padaryti trumpuoju laikotarpiu, nes naftai galų gale yra kiti tiekimo šaltiniai. Su dujomis (yra – LRT.lt) keli vamzdžiai, kuriais dujos teka, terminalai, kurie negali, tiesą sakant, aprūpinti pilnai. Su nafta tikslas būtų laikyti kiek įmanoma ilgiau minimalius pirkimo kiekius arba išvis nepirkti, nes tai gali sutrikdyti ir pačią gamybos grandinę, kas būtų gerai šitoje situacijoje, nes sutrikdžius ją, paskui sugrąžinti į gamybą visą infrastruktūrą yra sunkiau. Su dujomis, aišku, yra daugiau trumpo laikotarpio sprendimų, gerų nėra, yra daugiau ilgesnio ir ilgo laikotarpio sprendimai. Jau Vokietija, girdėjome, paskelbė, kad investuos į terminalus, be abejo, atsinaujinanti energetika. Visa bėda, kad laiko užtrunka, negalima nieko padaryti greitai. Greitai būtų susispausti, susiveržti diržus ir sumažinti maksimaliai tą kiekį. Net jeigu negalime padaryti nulio, tai bent jau padaryti kiek įmanoma mažesnį, nes, kaip ir sakiau, kiekvienas kubinis metras yra valiuta, o mes žinome kur valiuta bus skiriama – toliau finansuoti karo veiksmus.