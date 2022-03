Bendrovės „Adobe“ ir „Payoneer“ stabdo veiklą Rusijoje

Programinės įrangos milžinė „Adobe“, kurianti tokias populiarias programas kaip „Photoshop“, „Illustrator“ ar „InDesign“, stabdo savo veiklą Rusijoje dėl Maskvos invazijos į Ukrainą, pranešė ukrainiečių skaitmeninės transformacijos ministras Mychailo Fedorovas.

„Adobe“ stabdo savo paslaugų ir produktų pardavimą Rusijoje! Be to, užblokavo Rusijos valstybinės žiniasklaidos prieigą prie savo debesijos duomenų saugyklų“, – ministras pranešė per platformą „Telegram“ paskelbta žinute.

M. Fedorovas taip pat pranešė, kad Rusijoje nebeveiks mokėjimų sistema „Payoneer“.

„Rusijos savarankiškai dirbantys asmenys negalės dirbti su užsienio klientais“, – pažymėjo ministras.

Anksčiau šią savaitę interneto mokėjimų milžinė „PayPal“ taip pat paskelbė stabdanti savo veiklą Rusijoje.