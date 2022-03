Kelionių organizatoriai neabejoja – karas Ukrainoje keis turizmą Egipte ir Turkijoje: pigesnių kelialapių ir mažiau Rusijos turistų tikėtis nereikėtų

Ukrainoje Rusijos pradėtas karas ir Rusijai dėl to paskelbtos sankcijos neabejotinai turės įtakos turizmui, tačiau kol kas sunku pasakyti, kaip viskas galėtų pasikeisti, LRT.lt sako kalbinti kelionių organizatoriai. Jų vertinimu, vis dėlto mažai tikėtina, kad kelionės į Egipto ar Turkijos kurortus galėtų pigti. Gali nutikti netgi priešingai.

Kaip paaiškina LRT.lt pašnekovai, skrydžiai užtruks ilgiau dėl galiojančių sankcijų, todėl lėktuvams prireiks daugiau degalų, o viešbučiams ir toliau teks išlaikyti infrastruktūrą bei aptarnavimą, tačiau jie sulauks mažiau turistų.

Pirmiausia, pabrėžia ekspertai, čia neatvyks ukrainiečiai, kurie sudarydavo nemažą dalį keliautojų. Rusijos piliečiai bent kol kas į kurortus ir toliau vyksta gana sėkmingai, bet jiems, anot pašnekovų, kirsti turėtų sankcijos ir rublio nuvertėjimas.

Rimvydo Širvinsko-Makaliaus teigimu, Turkijos sezonas dar neprasidėjo, tačiau į Egiptą Rusijos piliečiai ir toliau vyksta. Kaip šios kelionės galėtų keistis, vis dėlto pašnekovas prognozuoti nesiryžo.

Rimvydas Širvinskas-Makalius / BNS nuotr.

„Su Rusija niekada nieko bendro neturėjome, Rusijos turizmu irgi retai domiuosi, tik šią savaitę labiau pradėjau žiūrėti informaciją dėl užstrigusių keliautojų, kaip jie ten elgiasi. Kol kas, kaip bebūtų gaila, Ukrainos keliautojų, kurių taip pat nemaža dalis būdavo Egipto kurortuose, ten nėra dėl uždarytos erdvės ir, žinoma, pačios [karo] situacijos“, – sako R. Širvinskas-Makalius.

Jis atkreipia dėmesį, kad kelionių organizatoriai paprastai sutartis su viešbučiais sudaro metams į priekį, o Egipto viešbučiai paprastai sutartyje kainas nurodo JAV doleriais.

„Tai turbūt galima tikėtis tų kelionių pabrangimo ir mažesnio susidomėjimo būtent iš tų valstybių“, – priduria pašnekovas.

Egiptas / Pixabay nuotr.

Jo aiškinimu, kol kas keliautojams iš Lietuvos niekas nesikeičia – kelionės yra vykdomos įprastai, tik kai kuriomis kryptimis skrydžiai trunka truputį ilgiau.

„Tai neturi įtakos kainoms, nes skrydžio trukmė yra 10–15 minučių ilgesnė. Tai tikrai viskas yra kaip įprasta. Po mėnesio atsivers Turkija, pati populiariausia keliautojų iš Lietuvos kryptis, tikrai ja jau šiais metais yra nemažas susidomėjimas. Tas kelionių sezonas šiemet kol kas yra planuojamas aktyvesnis nei praėjusiais metais“, – tvirtina R. Širvinskas-Makalius.

Įmonės „Itaka“ pardavimų vadovė Daiva Strumskienė LRT.lt taip pat teigia, kad situacija pasaulyje sparčiai keičiasi, todėl šiuo metu dar sunku pasakyti, kokių pokyčių galima laukti ateityje.

Vilniaus oro uostas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Be abejo, europinėse kryptyse artimiausiu metu turistų iš Rusijos Federacijos, tikėtina, daug nepamatysime. Tačiau Azijos, populiariomis Turkijos bei Egipto kryptimis keliauti jie šiuo metu gali. Jeigu kas nors nepasikeis, šių valstybių turizmas tik pasipildys Rusijos turistais, kurie dėl įvestų sankcijų nebegali keliauti į Europos kurortus“, – sako D. Strumskienė.

Anot jos, kitas aspektas – Rusijos rublio nuvertėjimas: „Jau dabar ten yra sumaištis dėl besikeičiančių ir augančių kelionių kainų, nes partneriams užsienyje reikia mokėti JAV doleriais ar kita valiuta.“

Vis dėlto prognozuoti, kad būtent dėl šios situacijos kelionės Lietuvos keliautojams galėtų būti pigesnės, sunku. Jos teigimu, kelionių populiariausiomis kryptimis iš Lietuvos kainos ir taip yra gana žemos.

Kelionės / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Antra vertus, išauga kitos sąnaudos, pavyzdžiui, papildomas laikas ir kuras apskrendant uždarytas oro erdves, auga aviacinio kuro kainos. Trečia, viešbučiai, siekdami išlaikyti aptarnavimo, maitinimo lygį, esant mažesniam užimtumui, irgi negali drastiškai žeminti kainų. Tad šiuo metu galima būtų ir norėtųsi prognozuoti, kad didelių pokyčių kainos atžvilgiu nebus nė į vieną pusę“, – komentuoja D. Strumskienė.

Lietuvos turizmo rūmų prezidentė Žydrė Gavelienė taip pat įsitikinusi, kad bent kol kas didelių pokyčių tikėtis negalima.

„Galiu tik patvirtinti, kad Rusijos išvykstamasis turizmas yra labai labai svarbi rinka ne tik Egiptui ir Turkijai. Tai yra labai svarbi rinka ir Azijos šalims. Pagal skaičius tai yra viena didžiausių išvykstamojo turizmo rinkų. Natūralu, kad šių erdvių uždarymas tikrai darys poveikį Egiptui. Su tuo pirmiausia ir susidursime, nes Egipte dabar sezonas. Tai įtakos tikrai turės ir Turkijos sezonui“, – sako Ž. Gavelienė.

Žydrė Gavelienė / BNS nuotr.

Ji primena, kad nemažą dalį turistų šiose šalyse sudarė ir keliautojai iš Ukrainos: „Tai tikrai bus poveikis. Klausimas – kuo bus pakeistos šios rinkos ir kaip greitai? Kitas dalykas – liros nuvertėjimas. Šio klausimo irgi negalime pamiršti. Tai atsilieps pačiai turizmo rinkai Turkijoje.“

Ž. Gavelienė apibendrina – nors karas Ukrainoje ir Rusijai paskelbtos sankcijos įtakos turizmui turės, kol kas sunku pasakyti, kokia ta įtaka bus.

„Bet kokie neramumai – politiniai, stichiniai – visada turi įtakos turizmui. Ar tai būtų karas, ar tai būtų stichinė nelaimė, pavyzdžiui, Turkijoje. Jie visada turi įtakos turizmui ir atsiliepia negatyviai, tačiau šiandien įvertinti, kokios bus pasekmės, būtų per anksti“, – sako Ž. Gavelienė.

Kelionės / AP nuotr.

Aviacijos ekspertai prognozuoja skrydžių brangimą

Civilinės aviacijos asociacijos valdybos narys, orlaivių nuomos kompanijos „Global airways“ operacijų vadovas Artūras Stankevičius BNS teigė, kad vykstant karui svarbiausia bet kokia kaina stabdyti agresorių, tačiau kartu pripažino, jog dėl krizės lėktuvų bilietai greičiausiai brangs.

„Jeigu liks oro erdvės uždarytos, kaip šiuo metu yra, ir jeigu keleiviai skris Rytų kryptimi, pavyzdžiui, Japonija, Kinija, Tailandas, tai veiks bilietų kainas, nes skrendant aplinkkeliais reikės daugiau kuro. Jis aviakompanijų galutiniame kaštų pyrage sudaro apie 50 proc.“, – BNS sakė A. Stankevičius.

„Poilsinių kelionių lėktuvu pigiau nei pernai tikrai nereikėtų tikėtis“, – pridūrė jis.

Artūras Stankevičius / BNS nuotr.

Panašios nuomonės laikosi ir buvęs Lietuvos oro uostų vadovas, aviacijos ekspertas Gediminas Almantas – jo teigimu, bilietų kainos tikrai kils.

„Ne tik oro erdvės uždarymas, visa Ukrainos krizė veikia degalų kainas, kas yra ženkli dedamoji aviaciniams bilietams. Be to, maršrutų ilgis – negalėjimas skristi per Rusijos teritoriją, pasikeitę orlaivių atvykimo laikai privers bendroves keisti strategiją. Tikrai taip, visos šitos aplinkybės įtakos kainas, jos turėtų kilti“, – BNS sakė G. Almantas.

„Sektorius reaguos greitai, kadangi dar nėra atsigavęs po pandemijos. Ten daug lašinių nėra, o kiek tai ilgai išliks, priklausys nuo apribojimų“, – pridūrė jis.

Kelionės / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pasak „Global airways“ operacijų vadovo A. Stankevičiaus, dėl situacijos nestabilumo šalies aviacijos verslas greičiausiai patirs nuostolių, tačiau krizė taip pat gali atnešti galimybių, Vakarų kompanijoms pareikalavus, kad Rusija grąžintų nuomojamus lėktuvus.

„Ir jeigu taip atsitiktų, kad aviakompanijos Rusijoje bankrutuotų ar stipriai sumažintų savo skrydžių skaičių, tai iš karto atsirastų galimybė užimti tą vietą kitiems bei perimti tuos lėktuvus“, – BNS sakė A. Stankevičius.

Europos Sąjunga sekmadienį paskelbė naujų sankcijų Rusijai dėl pastarosios įsiveržimo į Ukrainą – uždarė savo oro erdvę Rusijos oro vežėjams. Atsakydama į tai „Rosaviacija“ paskelbė, kad Rusijos oro erdvė uždaroma 36-ių valstybių, įskaitant Europos šalis ir Kanadą, aviakompanijoms.