Sporto klubai baiminasi dėl išlikimo – spaudžia mokesčių našta, užveria net padalinius

Sustabdžius galimybių pasą, sporto klubų nuotaika pernelyg negerėjo – nors grįžo dalis klientų, tačiau sudėtinga mąstyti apie pelną. Kai kuriuose miestuose tenka užverti klubus dėl nepakeliamų komunalinių išlaidų, bet kartu baiminamasi kelti abonemento kainą – konkurentai gali susigriebti būsimus lankytojus, todėl dar labiau prarastų pajamas.

Vis dėlto sportuojantys klientai yra pamėgę ir asmeninio trenerio paslaugą, tad nesibodi net kelių šimtų eurų išlaidų per mėnesį būtent jai.

Klientai suvokia taisyklingo sporto naudą

Klaipėdoje „Impuls“ asmeniniu treneriu dirbantis Vitalijus Limontas LRT.lt sakė, jog vidutiniškai klientai moka 20–25 eurus už vieną treniruotę, bet kaina priklauso nuo treniruočių kiekio.

„Jeigu tai tik keletas apsilankymų, programos paketas, tai kaina yra 25 eurai plius programa. Jeigu klientas sportuoja ilgai, dažnai kaina yra derinama su kiekvienu individualiai. (...) Klubuose visi dirba su individualia veikla, verslo liudijimu, tai kainą kiekvienas [treneris] nusistato pagal savo išsilavinimą, stažą, pasiektus rezultatus“, – kalbėjo pašnekovas.

V. Limontas teigė, kad sporto klube dirba jau gana seniai, todėl teko kelti kainą.

„Buvo etapas, kai kaina siekė 15–17 eurų, bet turėdamas nemažai klientų, kainą šiek tiek kilsteli, kad uždirbtum, nori turėti laisvo laiko sau“, – akcentavo pašnekovas.

Kaina kilo ir todėl, kad treneris dirba su profesionaliais sportininkais – treniruoklių salėje būna pusę dienos, o kitą dienos dalį praleidžia dirbdamas su futbolininkais.

„Tiesiog savo laiką stengiuosi išnaudoti kompleksiškai, 5 treniruočių per dieną aš dažnai nevedu“, – kalbėjo klaipėdietis.

V. Limontas / „Impuls“ nuotr.

Pasak V. Limonto, pas vienus trenerius ateina žmonės, ieškantys, kaip pagerinti gyvenimo kokybės indeksą, o pas kitus – profesionalūs sportininkai, ieškantys prestižo, galimybių pasiruošti sezonui.

„Dar pas kitus ateina su visokiomis problemomis, nes dažnai sporto klube pamatysite ir dirbantį trenerį-kineziterapeutą, kuris gali padėti pasiruošti tikram sportui ir panašiai“, – kalbėjo treneris.

V. Limonto teigimu, treniruotės trukmė priklauso nuo kliento – yra, kas moka daugiau negu 20 eurų, dažnai tai profesionalūs sportininkai, kuriems valanda tikrai nėra daug.

„Jie ateina 1,5–2 valandas dirbti (...), nes kūnas prisitaikęs, bet šiaip paprastam klientui, dirbančiam biure ar panašiai, valandos pakanka, per ją gali išmankštinti kūną, ištempti raumenis ir pasitreniruoti, jeigu tai atliekama tikslingai“, – akcentavo asmeninis treneris.

Pasak pašnekovo, per pastaruosius metus padaugėjo žmonių, suprantančių, kad reikia išmokti sportuoti taisyklingai.

„Mano nuomone, ateina daugiau žmonių sportuoti individualiai. Judėjimas yra, paslauga populiarėja, (...) žmonės turbūt įžvelgia naudą, nes jaučiasi geriau, gyvenimo kokybė skiriasi – ne tik kūnui geriau, bet turbūt ir karjeroje, darbe patogiau jautiesi, žmonės vertina tą dalyką“, – kalbėjo V. Limontas.

Daugiausia trenerio klientai jau yra nuolatiniai, todėl didesnio nubyrėjimo nėra.

„Pas kitus trenerius, kurie dirba visą dieną, būna, kad ateina klientų, kurie nenori investuoti daug. Jeigu nuolatinis klientas, tai mėnesinė suma treniruotėms gali siekti 200 eurų ir gal net daugiau. Žmogus pasirenka kažkokį paketą – sporto programa, jos parodymas, išmokymas per 5–6 treniruotes, tai gali būti 120–180 eurų, bet kiekvienas treneris pats save įsivertina“, – akcentavo V. Limontas.

Treniruotę pritaiko pagal poreikius

„Lemon gym“ asmeninė trenerė Lina Abromaitytė-Šmaižė LRT.lt sakė, jog treniruotė kainuoja 25 eurus, ji trunka valandą.

„Kaina kilo 5 eurais, tai susiję su mano kvalifikacijos pakėlimu. Šiuo metu esu baigusi kineziterapijos studijas, tad esu ne tik trenerė, bet ir kineziterapeutė. Visuomet turiu tokį [grafiką], tiek, kiek galiu paimti, nes yra riba, turi kažkiek ir asmeninio gyvenimo likti“, – teigė vilnietė.

L. Abromaitytė-Šmaižė / „Lemon gym“ nuotr.

Pasak L. Abromaitytės-Šmaižės, tikrai yra žmonių, kam paslauga per brangi – ateina į įvadines treniruotes ir vėliau savarankiškai dirba pagal programą.

„Tokiu būdu trenerio priežiūra tampa daugiau nuotolinė, kartais susitinki ir programą pakeiti. Yra visokių variantų dirbti. Asmeniškai pas mane nuo Naujųjų metų dar nėra nubyrėjusių [klientų]. Turiu ir naujų žmonių, bet kol kas dar [šiemet] niekas neatsisakė“, – kalbėjo pašnekovė.

Pasak jos, dirbant su treneriu treniruotės pritaikomos pagal tai, ko reikia tuo metu, o ne po mėnesio.

„Matai šiandien žmogų ir žinai, ko jam reikia – gal atėjo pavargęs, sunkesnė diena, atitinkamai pritaikai treniruotę. Gal atsirado papildomos įtampos dėl streso ir panašiai, tai pritaikai pratimus, kad geriau jaustųsi. Kitas dalykas – prižiūri, kad būtų tvarkingai, techniškai, taisyklingai atliekami pratimai, kad nežalotų savo sveikatos žiūrint į ilgalaikę perspektyvą. Žiūriu per sveikatos prizmę, kad neskaudėtų, kad sveikata gerėtų, o ne tik atsirastų taisyklingos formos“, – akcentavo L. Abromaitytė-Šmaižė.

Pelno seniai nelieka

Sporto klubo „Eola“ vadovas Žilvinas Skečionis LRT.lt teigė, kad sustabdžius galimybių pasą lankytojų padaugėjo apie 20–30 proc.

„Iki „normalių laikų“ lankytojų dar tikrai trūksta irgi apie 20–30 proc., bet situacija bent jau yra kažkiek pagerėjusi. Manome, kad tai yra susiję su šiandienine pandemijos situacija (...), dalis žmonių, ypač vyresnio amžiaus, tiesiog bijo. Turime pažįstamų, klausiame senesnių klientų, kur dingote, kodėl nebeinate – palauksime, kol situacija bus aiški, normali“, – kalbėjo direktorius.

Pasak Ž. Skečionio, kainų paketai bent jau Klaipėdoje yra beveik atpigę.

„Turime tikrai tragišką situaciją su kainodara, nes niekas nenori pirmas pakelti kainų, nes automatiškai kiti pasigriebs dalį jo klientų. Šiandien, nors labai pabrango komunalinės išlaidos, kainos nepasikeitė visiškai, todėl sporto klubams yra dar blogiau gyventi“, – teigė pašnekovas.

Sporto klubas / Jelmer Assink/Unsplash nuotr.

Sporto klubo atstovo teigimu, pirmam klubui pakėlus kainas, jis gali prarasti dar didesnę dalį žmonių.

„Todėl visi susispaudę, nežinau, kaip ir iš ko, kas bus vasarą – neaišku. Šią minutę Klaipėdoje kainos tikrai yra tokios, kokios buvo, ir kuo toliau, tuo labiau visi „nusirenginėja“ savo rinkodaroje“, – dėstė Ž. Skečionis.

Vis dėlto tiek Klaipėdoje, tiek Tauragėje metinį abonementą galima gauti už 13–15 eurų, kai mokama už visus metus, tad bendra kaina siekia apie 156–180 eurų.

„Jeigu mėnesiui, galima gauti už 20–30 eurų. Tauragėje, Plungėje šiek tiek pigesni abonementai negu Klaipėdoje, bet čia poros eurų skirtumas, galbūt Plungėje, Tauragėje žmonės gauna mažiau paslaugų už abonementą“, – komentavo pašnekovas.

Vadovas pasakojo, kad pelno jau seniai nelieka – dabar tenka mokėti ir einamuosius, ir anksčiau atidėtus mokesčius.

„Puikiai žinome, kad per pandemiją dalį valstybė kompensavo, bet mokesčius atidėjo.„Sodra“, sakysime, išdalino mokesčius per 5-erius metus, o valstybė atidėjo kam metams, kam dvejiems. Dabar mokame visus einamuosius mokesčius ir jau turime dengti tuos, kas buvo per pandemiją nesumokėta, o pajamų… liūdni reikalai“, “, – teigė direktorius.

Sporto klubas per pandemiją / Shutterstock nuotr.

Anot jo, Plungė geriausiai atsigauna po galimybių paso atšaukimo – srauto padidėjimas yra žymus.

„Nenusakomi laikai... Klesti tik statybos, kaip girdime iš šono, o sporto klubų klestėjimo nemanau, kad kur nors yra“, – apibendrino Ž. Skečionis.

Maži klubai dažnai užsidaro

Alytuje įsikūrusio „Margirio“ sporto klubo vadovas Rolandas Matonis LRT.lt sakė, jog mėnesio sporto klubo kaina yra 18–30 eurų. Po galimybių paso atšaukimo sporto klube padaugėjo apie 20 proc. klientų.

„Moksleiviams 18 eurų iki pietų, suaugusiems 20 eurų, o po pietų, po 17-os valandos, moksleiviams kainuoja 25 eurai, suaugusiems – 30 eurų. Kainos pakilo 10 proc., nes čia vis tiek yra brangiau negu Vilniuje, nežinau, iš ko jie ten išsilaiko, bet tikriausiai gausumu laimi, nes maži klubai dažnai užsidaro“, – komentavo atstovas.

R. Matonio teigimu, daugiau klientų sportuoja individualiai, o asmeninių trenerių kainas nustato ne klubas, bet patys treneriai.

„Jie užsidirba tiek, kiek susirenka. Kaina priklauso nuo trenerio kvalifikacijos, pats brangiausias treneris yra 25 eurai, o vidutiniškai kaina 15–20 eurų [už valandą]“, – kalbėjo vadovas.

Sporto klubas / Sven Mieke/Unsplash nuotr.

Pašnekovo teigimu, klube sportuoja daugiau vidutines pajamas gaunančių lankytojų.

„Kas skaičiuoja pinigus, tai sunku yra. Ypač gaila vaikų, jaunimo, nes labai daug ateina iš bendrabučio, pasižiūri į kainas, apsisuka ir išeina. Ypač jei neturtingas tėvas, viena mama, su močiute gyvena – gal tikrai vaikas norėtų eiti sportuoti, čia turėtų būti daugiau valstybės paramos“, – teigė R. Matonis.

Nežymiai keitėsi mėnesio abonemento kaina

Kaune, Vilniuje bei Klaipėdoje įsikūrusio sporto klubo „Sportgates“ atstovė Kamilla Birškutė LRT.lt komentavo, jog po galimybių paso sustabdymo klientų padaugėjo 8–10 proc.

„Klientų skaičius padidėjo, bet nebuvo ypač didelio antplūdžio. Iš to darome išvadas, jog tik maža dalis klientų neturėjo galimybių pasų. (...) Tikrai buvo piktų klientų, kurie pyko, kad mes neįleidome be galimybių pasų, tas atsilaisvinimas tikrai šiek tiek pakeitė situaciją“, – sakė rinkodaros projektų vadovė.

Anot K. Birškutės, iš esmės kinta tik patys pasiūlymai – metinės kainos lieka panašios, bet nedaug keičiasi mėnesinė abonemento kaina.

„Kadangi mūsų sporto klubai yra 4 miestuose, kainodara yra šiek tiek skirtinga: Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje šiuo metu metinės narystės kaina mokant kiekvieną mėnesį – 19,95 euro, o metinė narystė – 192 eurai. Paskaičiavus būtų šiek tiek pigiau negu mokant kas mėnesį – po 16 eurų“, – teigė rinkodaros projektų vadovė.

Pasak pašnekovės, šiek tiek didesnės kainos Kauno mikrorajone Aleksote, kadangi ten klubas daug mažesnis, bet yra nemažai norinčiųjų.

„Kainos yra 5-iais eurais didesnės – 24,95 euro per mėnesį. Kadangi mūsų klientūra Aleksoto sporto klube yra nuosavų namų gyvenamajame rajone, kur yra daugiausia verslininkų šeimos, jos gali leisti sau šiek tiek daugiau, kainos didinamos, kad jie jaustųsi geriau ir žmonių nebūtų tiek daug“, – sakė K. Birškutė.

Sporto klubas / Danielle Cerullo/Unsplash nuotr.

Atstovės teigimu, sporto klubo treneriai nėra darbuotojai – jie nuomojasi patalpas, tad kainas nustato patys pagal savo norus, kriterijus ir kvalifikaciją. Preliminari kaina už 1–1,5 valandos treniruotę yra 15–25 eurai.

K. Birškutė komentavo, kad padaugėjo norinčiųjų pradėti sportuoti po Naujųjų.

„Tendencija tikriausiai tokia kaip ir visų – visi prisižada sportuoti, ir naujametiniai pažadai tikrai pastebimi. Gruodžio pabaigoje–sausio pradžioje narysčių pirkimas padidėjo, o dabar šiek tiek stabilizavosi. Prieš vasaros sezoną klientų srautas mažėja, nes žmonės sportuoti uždarose patalpose nelabai nori, [lankymasis] vasarą sumažėja, o prieš rugsėjį visi grįžta“, – teigė sporto klubo darbuotoja.

Dėl didelių mokesčių uždarė padalinį

„Energy gym“ direktorius Karolis Žilinskas LRT.lt sakė, jog šiemet kainą didino apie 4–5 eurus mėnesiniam abonementui, tad ji siekia 25 eurus, o moksleiviams 18 eurų.

„Žmonės mažiau sportuoja, atprato paprasčiausiai, daug nubyrėjo. Kai kuriuose miestuose paprasčiausiai užsidarome. Turime 3 [sporto klubus] per visą Lietuvą – Šiauliuose, Raseiniuose. Užsidarome Panevėžyje – už vieną mėnesį atėjo 6 tūkst. eurų elektros sąskaita. Tai ir pastato savininkų klaida – nenurašė rodmenų, o kai kainos sukilo, paskaičiavo pagal dabartinį tarifą. Užsidaryti yra naudingiau negu skolas mokėti visus metus. Lankytojų skaičius Panevėžyje irgi buvo mažesnis, dėl galimybių paso sumažėjo žmonių“, – kalbėjo savininkas.

Sporto klubas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Anot K. Žilinsko, daug žmonių negali sau leisti sportuoti, nes augo šildymo, elektros kainos.

„Žinau, kad [asmeninių trenerių] kainos kilo – anksčiau kainavo 10 eurų už vieną treniruotę, jei įsigyjamas paketas dešimčiai treniruočių. Dabar gali būti ir 15 eurų viena treniruotė“, – sakė pašnekovas.