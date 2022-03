Smunkantis rublis palietė tik mažą dalį lietuvių – šalies bankuose gyventojai laiko keliolika milijonų rusiškos valiutos

Rusijos nacionalinei valiutai rubliui pirmadienį euro atžvilgiu praradus 25,46 proc. vertės, Lietuvos bankas skaičiuoja, kad šalies bankuose lietuviai laiko apie 16 mln. eurų šios valiutos.

„Tačiau tai sudaro apie 0,04 proc. nuo visų Lietuvoje laikomų indėlių“, – rašoma Lietuvoje banko atsakyme.

Rusijos ekonomika / AP nuotr.

Tuo metu pats Lietuvos bankas pažymi savo rezerve neturintis rublių, taip pat neatliekantis jokių investicijų šia valiuta, neinvestuojantis į rusiškų įmonių akcijas.

Smunkantis rublis brangina lietuviškas prekes

Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyriausiasis ekonomistas Vaidotas Tuzikas, vertindamas rublio nuvertėjimo ekonomines pasekmes Lietuvai pažymi, kad tai pabrangins visas Rusijos importuojamas prekes, tarp jų ir prekes iš Lietuvos.

„Dėl to mažės Lietuvos eksporto paklausa. Jei susiklostytų toks scenarijus kuomet visai neliktų eksporto į Rusiją 2022 m. antrąjį ketvirtį, tuomet dėl to Lietuvos BVP augimas 2022–2024 m. būtų beveik 2 proc. p mažesnis, palyginti su scenarijumi be tokio šoko.

Eksportas. asociatyvinė nuotr. / BNS nuotr.

Tačiau tai tik tiesioginis eksporto nutrūkimo poveikis. Tikėtina, kad mažėtų ir importo apimtys. Iš Rusijos importuojame daugiausiai įvairias žaliavas (mineraliniai produktai, mediena, metalai), o Rusija nėra vienintelė jų tiekėja pasaulyje. Todėl Lietuvos verslui prireiks šiek tiek laiko naujiems žaliavų tiekėjams rasti“, – aiškina ekonomistas.

V. Tuzikas tai pat pažymi, kad dėl Rusijos karo prieš Ukrainą didėja naftos kaina tarptautinėse rinkose.

„Naftos kainos šokas labiausiai paveiks infliaciją Lietuvoje (ją gali padidinti maždaug 0,3 proc. punkto, palyginti su scenarijumi be naftos šoko), o poveikis BVP augimui bus nedidelis“, – teigia Lietuvos banko ekonomistas.

Rusija ėmėsi beprecedenčių priemonių valiutos kritimui sustabdyti

Antradienio rytą rublio kursas euro atžvilgiu šiek tiek stiprėjo, o už 1 eurą 9 val. ryto buvo galima įsigyti 102 eurus (pirmadienį vienu metu už 1 eurą buvo galima įsigyti 118 rublių).

Siekiant stabilizuoti valiutos kritimą Rusija ėmėsi beprecedenčių priemonių. Rusijos centrinis bankas bazinę palūkanų normą padidino nuo 9,5 proc. iki 20 proc.

Rusijos ekonomika / AP nuotr.

Įmonėms, iš eksporto uždirbančioms užsienio valiuta, liepta 80 proc. užsienio valiuta gautų pajamų keisti į rublius. Taip pat uždrausta Rusijos gyventojams pervedinėti užsienio valiutą į kitas šalis.

LRT.lt kalbinta Maskvoje gyvenanti lietuvė Kotryna teigė, kad dar savaitgalį žmonės suskubo išsiimti banko sąskaitoje laikomus pinigus bijodami, kad jie gali būti įšaldyti. Merginos teigimu, išsiimti pinigų bankomatuose pirmadienį buvo neįmanoma. Tai buvo galima padaryti tik bankų skyriuose, o išsigryninti leista mažesnes sumas nei 300 tūkst. rublių (apie 3 tūkst. eurų).